/ইংল্যান্ডে বড়দের ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না বৈভবকে, জীবনের প্রথম বিদেশ সফরের আগেই ফতোয়া!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিনেজ সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশী জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক সফরের প্রস্তুতিতে মগ্ম। আগামী শুক্রবার আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ইতিহাস লেখার পথে ১৫ বছরের বিস্ময় কিশোর। ২৬ জুন আইরিশদের বিরুদ্ধে শ্রেয়স আইয়ারদের হয়ে টি-২০আই খেলেলেই মাইলস্টোন তৈরি করবে বিহারের ক্রিকেটার। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে খেলার রেকর্ড গড়বে সে। আয়ারল্যান্ডে দুই ম্যাচের সিরিজ শেষ করেই শ্রেয়সরা ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজ খেলবেন। ১ জুলাই প্রথম ম্যাচ চেস্টার-লি-স্ট্রিটে। তবে ইংল্যান্ডে পা রাখার আগেই বৈভকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাকে বড়দের ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না! তার থাকবে আলাদা চেঞ্জিং রুম! দ্য গার্ডিয়ান জানাচ্ছে এমনটাই।
বড়দের ড্রেসিংরুমে কেন বৈভবের 'নো এন্ট্রি'
ভারতের ইংল্যান্ড সিরিজ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের আয়োজনেই হবে। আইসিসির পাশাপাশি ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলীও সেখানে কার্যকর থাকবে। আইসিসি ও ইসিবি-র নিয়ম অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ড্রেসিংরুম বা চেঞ্জিং রুম ব্যবহার নিষিদ্ধ। ফলে সব বিলেতের সব ভেন্যুতেই বৈভবের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এই সফরে বৈভবের বাবা-মাও তার সঙ্গে থাকবেন। ম্যাচের সময় বৈভবের ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ব্যবহারে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। দলের আলোচনাতে অংশ নেওয়ার অনুমতিও রয়েছে। তবে প্রতি ম্যাচের আগে ও পরে পোশাক পরিবর্তনের সময় তাকে আলাদা চেঞ্জিং রুম ব্যবহার করতে হবে।ইংলিশ স্পোর্টসে এটি সাধারণ বিষয়। গত মরসুমে আর্সেনালের উইঙ্গার ম্যাক্স ডাউম্যানও আলাদা চেঞ্জিং রুম ব্যবহার করত। কারণ তখন তার বয়স ছিল ১৫। বৈভবের জন্য বিষয়টি একেবারেই নতুন। কারণ ভারতে এই ধরনের কোনও নিয়মের প্রচলন নেই। আইপিএলে শেষ দুই মরসুমই সে রাজস্থান রয়্যালসের সব সতীর্থদের সঙ্গে একই সাজঘর ভাগ করে নিয়েছিলেন। ইসিবি এবং বিসিসিআই পাঁচটি টি-টোয়েন্টিআই ভেন্যুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করছে বৈভবের জন্য।
কী জানাচ্ছে ইসিবি
দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছে, 'এটি আইসিসি-র ইভেন্ট এবং তাদের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় সেখানে তাদের নিজস্ব সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকর রয়েছে। ইভেন্ট চলাকালীন সুরক্ষা বা নিরাপত্তা বিষয়ক কোনও সমস্যা দেখা দিলে (কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে) তা আইসিসি-র মাধ্যমেই পরিচালিত হবে। পাশাপাশি সব সময়ই ইসিবির সেফ হ্যান্ডস নীতিমালাও প্রযোজ্য থাকবে। ব্রিটেনে থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা ও প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনার জন্য ক্রিকেট রেগুলেটর ভারতীয় দলের টিম লিয়াজোঁ অফিসারের সাথে যোগাযোগ রাখছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট ভেন্যুর কাউন্টি সেফগার্ডিং অফিসারও টিম লিয়াজোঁ অফিসারের সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করছেন, যাতে ভেন্যুর প্রোটোকল ও ব্যবস্থাপনার (বিশেষ করে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ) বিষয়গুলো সবাই বোঝেন এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলেন। সুরক্ষা ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। আমরা জানি যে, খেলোয়াড়ের সঙ্গে সব সময় তার বাবা-মা থাকবেন। তাদের একই হোটেলে। যদিও এটি সাধারণ প্রোটোকলের বাইরে, তবে খেলোয়াড়ের কম বয়সের কথা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই বাড়তি ব্যবস্থাট আমাদের আরও আশ্বস্ত করছে যে, তার পাশে পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন যারা তাকে বাড়তি সহায়তা ও যত্ন প্রদান করতে পারবেন।' বোঝাই যাচ্ছে ইসিবি বা আইসিসি কোনও ঝুঁকিই নেবে না বৈভবকে নিয়ে।
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