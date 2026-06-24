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ইংল্যান্ডে বড়দের ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না বৈভবকে, জীবনের প্রথম বিদেশ সফরের আগেই ফতোয়া!

ইংল্যান্ডে বড়দের ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না বৈভব সূর্যবংশীকে। তার জন্য সব মাঠেই আলাদা চেঞ্জিং রুম! কিন্তু কেন এই ফতোয়া জারি হল?

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:02 PM IST
ইংল্যান্ডে বড়দের ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না বৈভবকে, জীবনের প্রথম বিদেশ সফরের আগেই ফতোয়া!
Image Credit: সিনিয়র দলের জার্সি হাতে বৈভবSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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