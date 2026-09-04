/বৈভবকে এবার বানাতে হবে সচিন! একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে BCCI-COE, রূপরেখা দিলেন বোর্ড সচিব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৈভব সূর্যবংশীর বাইশ গজে রকেটের মতো উত্থান! তাকে আগামীর নক্ষত্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বৈভবকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা বিসিসিআইয়ের। সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জোর দিয়ে বলেছেন যে, ১৫ বছর বয়সী এই বিস্ময় প্রতিভাকে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বিসিসিআই চাইছে 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকরের পথই অনুসরণ করুক বৈভব, সে দীর্ঘস্থায়ী আন্তর্জাতিক কেরিয়ার গড়ে তুলুক। সম্প্রতি মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনায় বৈভবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর সাইকিয়া জানান যে, বৈভবের উপর নিবিড় নজর রয়েছে বোর্ডের এবং দলীপ ট্রফির ফাইনালে তার অংশগ্রহণ নির্ভর করবে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সিদ্ধান্তের উপরেই।
বৈভব কে নিয়ে কী বলছেন সাইকিয়া?
'দেখুন আমরা চাই বৈভব সূর্যবংশী, তার মানের অন্য কোনও খেলোয়াড় সচিন তেন্ডুলকর বা অতীতের কোনও কিংবদন্তিদের মতোই দেশের হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অবদান রাখুক। তাই আমরা বৈভবের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং সামগ্রিক অগ্রগতির ওপর আমাদের নিবিড় নজর রয়েছে। বিসিসিআই তার ভবিষ্যতের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। আমরা চাই বৈভব যেন সঠিক পথেই এগিয়ে যায়, যাতে ওর সাফল্য কেবল একটি সিরিজ বা এক বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। আমরা কেবল বৈভবের বিষয়টিই নয় বরং আরও ১০-১৫ জন খেলোয়াড়ের উপর নজর রাখছি, যারা আমাদের বিশেষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ তাঁদের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন।'
এখনও পর্যন্ত বৈভবের দ্যুতি যেমন
দ্রুত খ্যাতির এভারেস্টে ওঠার পথে সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, উভয়েরই মুখোমুখি হয়েছে কিশোর ক্রিকেটার। চলতি বছর আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর বৈভব ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ আন্তর্জাতিক অভিষেককারী খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাস লিখেছে। যদিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খুব একটা আশানুরূপ হয়নি। তবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ১৫১ রান করে বৈভব দারুণ ঘুরে দাঁড়ায়। ঘরোয়া ক্রিকেটেও বৈভবের ফর্ম সবার নজর কেড়েছে। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে ৮১ বলে ৯২ রান করে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে অর্ধ-শতক হাঁকানোর কৃতিত্ব অর্জন করেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুতগতির ৪০ রান করে পূর্বাঞ্চলকে দলীপ ফাইনালে তুলতেও ভূমিকা রাখে। তবে ফাইনালে তার খেলার বিষয়টি নির্ভর করছে গম্ভীরের সিদ্ধান্তের উপর। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে দলীপের ফাইনাল। পূর্বাঞ্চলের মুখোমুখি দক্ষিণাঞ্চল কেএল রাহুল, দেবদত্ত পাড়িক্কল ও মহম্মদ সিরাজকে ডেকেছে দক্ষিণাঞ্চল। শোনা যাচ্ছে যে ফাইনালে খেলার জন্য তিলক ভার্মা ও ঈশান কিষাণের মতো বৈভবেরও প্রয়োজন গম্ভীরের অনুমোদন। কারণ বৈভব বর্তমানে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের (১৩ সেপ্টেম্বর শুরু হবে) জন্য ভারতীয় স্কোয়াডে আছে এবং লক্ষ্মণের কোচিংয়ে এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবেও সে জাপান যাবে।
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