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বৈভবকে এবার বানাতে হবে সচিন! একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে BCCI-COE, রূপরেখা দিলেন বোর্ড সচিব

বৈভব সূর্যবংশীই কি হবে পরবর্তী সচিন তেন্ডুলকর? তার উত্তর সময় দেবে। তবে বৈভবকে আগামীর সচিন বানাতে একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে BCCI-COE। বৈভবের রূপরেখাও দিলেন বোর্ড সচিব দেবজিত্‍ সাইকিয়া...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:29 PM IST
বৈভবকে এবার বানাতে হবে সচিন! একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে BCCI-COE, রূপরেখা দিলেন বোর্ড সচিব
Image Credit: বিসিসিআইয়ের প্রজেক্ট বৈভবের কাজ শুরু জোর কদমে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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