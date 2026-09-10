Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র ছাদের সনাতনী সাজ! মহাদেবের পুণ্যভূমিতে পুরাণপ্রসূত ৪৫০ কোটির স্টেডিয়াম

ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র ছাদের সনাতনী সাজ! মহাদেবের পুণ্যভূমিতে পুরাণপ্রসূত ৪৫০ কোটির স্টেডিয়াম

Varanasi International Cricket Stadium: ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র ছাদের সনাতনী সাজ! এবার মহাদেবের পুণ্যভূমিতে পুরাণপ্রসূত ৪৫০ কোটির স্টেডিয়াম। অক্টোবরেই পথচলা শুরু

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:50 PM IST
ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র ছাদের সনাতনী সাজ! মহাদেবের পুণ্যভূমিতে পুরাণপ্রসূত ৪৫০ কোটির স্টেডিয়াম
Image Credit: প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামের নকশা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া নীতি, বিল পেশ বিধানসভায়
2
3
4
5