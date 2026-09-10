/ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র ছাদের সনাতনী সাজ! মহাদেবের পুণ্যভূমিতে পুরাণপ্রসূত ৪৫০ কোটির স্টেডিয়াম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারাণসী ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ও তীর্থস্থান। 'ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী'র প্রাচীন ও পবিত্র ঘাট, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং চোখ জোড়ানো মন্দিরগুলোর চিরন্তন আকর্ষণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। পুরাণ অনুসারে এই শহর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বাসস্থান। বারাণসী থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে সারনাথ। যেখানে গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভের পর প্রথম উপদেশ বা ধর্মচক্রপ্রবর্তন করেছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা তীরবর্তী অন্যতম প্রাচীন ও পুণ্যক্ষেত্রের কি মহিমা। এবার মহাদেবের পুণ্যভূমিতেই তৈরি হচ্ছে পুরাণপ্রসূত অনন্য় সুন্দর বারাণসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম তৈরির কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। চলতি বছর অক্টোবরেই বল গড়াবে বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে।
ত্রিশূল ফ্লাডলাইট, ডমরু ডোম, অর্ধচন্দ্র
পৌরাণিক কাহিনী-অনুপ্রাণিত স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকেও স্টেডিয়াম অনন্য। এর প্রধান নির্মাণ কাঠামোয় শিবের ত্রিশূল, ডমরু ও অর্ধচন্দ্রের অত্যন্ত পবিত্র এবং গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহনকারী প্রতীক রয়েছে। তিন গুণের প্রতীক ত্রিশূল মানব প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব (পবিত্রতা), রজঃ (সক্রিয়তা) ও তমঃ (অন্ধকার বা স্থবিরতা) নিয়ন্ত্রণ করে। ত্রিকালে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে। ত্রিশূলের মাধ্যমে শিব তাঁর ভক্তদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক তাপ বা কষ্ট ধ্বংস করেন। ডমরুর তাৎপর্যে সৃষ্টির শব্দ, মহাজাগতিক ছন্দ ও অজ্ঞান নাশ। শিব তাঁর জটায় চন্দ্র ধারণ করেন বলেই শিবের আরেক নাম চন্দ্রশেখর বা শশশেখর। স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটগুলির নকশা হয়েছে শিবের ত্রিশূলের আদলে। অন্যদিকে স্টেডিয়ামের ছাদটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তবে স্টেডিয়ামের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হল মিডিয়া সেন্টার, যার আকৃতি এক বিশাল ডমরুর মতো। কাশীর পবিত্র ঘাটগুলোর আদলেই গ্যালারির সিঁড়ির নকশা। বিরাট ধাতব বেলপাতার বড় নকশাও দেখা যাবে স্টেডিয়ামে। বারণসীর রাজাতলব এলাকার গঞ্জারি গ্রামে ৩০ একর জায়গা জুড়ে এই স্টেডিয়াম। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো ২০২৩ সাল থেকে এই স্টেডিয়াম তৈরির কাজ করছে। খরচ হবে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। প্রায় ৪০ হাজার দর্শক বসতে পারবেন স্টেডিয়ামে। ১৫০০ গাড়ি রাখার জায়গা থাকবে। বোঝাই যাচ্ছে কী বিরাট আয়োজন করেছে।
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