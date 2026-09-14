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আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, এশিয়াডের আগেই ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র

Team India News: সোম সন্ধেতে আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার! এশিয়াডের আগেই ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র! খেলা হবে না আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আর!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 14, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:36 PM IST
আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, এশিয়াডের আগেই ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র
Image Credit: দুই অধিনায়ক রয়েছেন একসঙ্গে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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