/আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার, এশিয়াডের আগেই ছিটকে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরের মাঠে ৩ ম্য়াচের টি২০আই সিরিজ খেলছে ভারত। শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়া প্রথম ম্যাচেই দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ইব্রাহিম জাদরানদের। রবিবারের হাসি সোমবার আসতে না আসতেই মিলিয়ে গেল! সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়ার পরের দিনই বিরাট ধাক্ক খেল টিম ইন্ডিয়া যাকে বলা আচমকাই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া! বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী চলতি সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন পেশিতে চোট পেয়ে। বরুণ প্রথম ম্য়াচে আফগানদের বিরুদ্ধে ৪ ওভার বল করে ১৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। বরুণ যে শুধু আফগানিস্তান সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তা নয়, তাঁর আসন্ন এশিয়াডে খেলাও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল! বরুণ কিন্তু সম্প্রতি জুলাই মাসে ইংল্যান্ড সফরের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়েছিলেন, সেই চোট সারানোর পর আবার চোট পেলেন। বরুণের চোটের প্রসঙ্গে বিসিসিআইয়ের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে এক সর্বভারতীয় মিডিয়া লিখেছে, 'বরুণের এটা কিন্তু নতুন চোট। এমআরআই-তে সাইড স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। ও এই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছে এবং এশিয়ান গেমসেও ওর খেলার সম্ভাবনা কম।' আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দু'টি যথাক্রমে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে।
এশিয়ান গেমসে ভারতের খেলা
আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস শুরু হচ্ছে। জাপানের নিশিনে ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়াডে ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে। তার আগে ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে ভারত এক ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচও খেলবে। এই সিরিজের আগে, ফিটনেস সাপেক্ষে মূল দলে থাকলেও ভারতের পেসার হর্ষিত রানা, আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়ান গেমসের জন্য সময়মতো সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর জায়গায় যশ ঠাকুরকে দলে নেওয়া হয়েছে। তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দরও সম্প্রতি চোট থেকে সেরে উঠেছেন। এশিয়াডে ছেলেদের ক্রিকেটে এবার মোট ১০ দল অংশ নিচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। ভারতকে রাখা হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল টু-তে। পাকিস্তান খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল ওয়ানে। ভারতের 'গ্রুপ এ'-র ( ভারত ছাড়াও আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল রয়েছে) দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে পাকিস্তান লড়বে 'গ্রুপ বি'-র (যেখানে রয়েছে হংকং, চীন, মালয়েশিয়া ও ওমান) রানার্স-আপ দলের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করায়, উভয় বিভাগেই স্বর্ণপদক জয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসেবে থাকবে ভারত।
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