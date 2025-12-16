English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
শুভপম সাহা | Updated By: Dec 16, 2025, 05:14 PM IST
Venkatesh Iyer IPL 2026 Auction: ৭০% পে কাট! কেকেআরের বিতাড়িত ২৩.৭৫ কোটির তারকার করুণ দশা, কত টাকায় কোথায় গেলেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি আইপিএল মিনি-নিলামে (IPL 2026 Auction) ভারতীয় অলরাউন্ডার ভেঙ্কটেশ আইয়ার (Venkatesh Iyer) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ডেভিড মিলার (David Miller) বিরাট বেতন কর্তনের (পে কাট) শিকার হলেন। গতবছর মেগা নিলামে কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders, KKR) ২৩.৭৫ কোটি টাকায় আইয়ারকে নিয়েছিল। এবার তাঁর চরম পরিণতিই হল! রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (Royal Challengers Bengaluru, RCB) ৭ কোটি টাকায় দলে নিল। ৭০.৫২ শতাংশ কম বেতনেই আইয়ার খেলবেন! 

আইয়ারের পে কাট

আইয়ার যদিও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন।গত মরসুমে তাঁর বিপুল দামের চাপ বেশ ভারী হয়েই চেপে বসেছিল। কেকেআরের হয়ে ১১ ম্যাচে আইয়ার মাত্র ১৪২ রান করেছিলেন ১৩৯-এর স্ট্রাইক রেটে। সেই মরসুমে মাত্র এক ওভারই বল করেছিলেন। এটি ছিল ২০২৪ সালে কেকেআর-এর শিরোপা জয়ী মৌরসুমে তাঁর পারফরম্যান্সের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেবার তিনি ১৫ ম্যাচে ১৫৯-এর দুর্দান্ত স্ট্রাইক রেটে ৩৭০ রান করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল, কেকেআর আইয়ারের জন্য নিলামে দর হাঁকিয়েছিল এবং ৬.৮০ কোটি টাকায় না আসা পর্যন্ত আরসিবি-র সঙ্গে  দ্বিমুখী লড়াই চালিয়েছিল। তবে, তারা ৭ কোটি টাকার বেশি খরচ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ নিলামের শুরুতেই তারা রেকর্ড ২৫.২০ কোটি টাকায় ক্যামেরন গ্রিনকে দলে নিয়ে ইতিমধ্যেই বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করে ফেলেছিল।

আইয়ারের বায়োডেটা

ভারতের হয়ে দুটি ওডিআই এবং ৯টি-টোয়েন্টিআই খেলা আইয়ার চলতি সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে, মধ্যপ্রদেশের হয়ে বেশ ভালো ফর্মে আছেন, যেখানে তিনি সর্বশেষ ইনিংসে পঞ্জাবের বিপক্ষে ৪৩ বলে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন। এই ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে তিনি তাঁর মিডিয়াম পেস বোলিংয়ে ছ'টি উইকেটও নিয়েছেন। আইয়ার এখনও পর্যন্ত ৬২ আইপিএল ম্যাচে১৪৬৮ রান করেছেন। তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ১০৪। স্ট্রাইক রেট ১৩৭.৩২। ২০২৪ সালের মরসুমে তাঁর সেরা গড় (৪৬.২৫) এবং স্ট্রাইক রেট (১৫৮.৮০) ছিল।

মিলারের পে কাট
 
দিল্লি ক্যাপিটালস মাত্র ২ কোটি টাকায় ডেভিড মিলারকে দলে নিয়ে, আইপিএল নিলামের ইতিহাসে অন্যতম সেরা এক চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই অভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারকে নিয়ে ব্যাপক দর হাঁকাহাঁকি হবে বলেই আশা করা হয়েছিল বিশেষ করে ৩৫৯ জন খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই মিনি-নিলামে তাঁকে প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মিলার ৭.৫ কোটি টাকায় গতবার এলএসজি-তে খেলেছিলেন। সেখানে এবার পেলেন মাত্র ২ কোটি টাকা। ৭৩.৩৩ শতাংশ কম বেতনেই মিলার খেলবেন! চমকে দেওয়ার বিষয় ছিল যে, মিলারের মতো একজন ক্রিকেটারকে নিতে স্রেফ দিল্লিই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আর কোনও দলই দর দেয়নি! দিল্লি ক্যাপিটালস আরও এক সাশ্রয়ী চুক্তির মাধ্যমে তাদের স্কোয়াডকে শক্তিশালী করেছে, তারা ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটকে ২ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে। লখনউ আবার বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিয়ে শ্রীলঙ্কার স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে ২ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে। অন্যদিকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মাত্র ১ কোটি টাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি কককে ফিরিয়ে এনেছে।

ধীরে চলো নীতি!

শুক্রবার নিলামের প্রথম ঘণ্টা ছিল বেশ অস্বাভাবিক! ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বেশ কিছু হাই-প্রোফাইল খেলোয়াড়ের জন্য দর হাঁকতে অনেকাংশে অনিচ্ছুক ছিল। লিয়াম লিভিংস্টোন, জেমি স্মিথ, রাচিন রবীন্দ্রর মতো বড় খেলোয়াড়দের পাশাপাশি পৃথ্বী শ এবং সরফরাজ খানের মতো ঘরোয়া তারকারাও প্রাথমিকভাবে অবিক্রীত থেকে যান। যেহেতু চেন্নাই সুপার কিংস এবং কেকেআর-এর কাছেই কেবল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ছিল, তাই বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রথম রাউন্ডে তারকা খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিলামের দ্রুততর পর্যায়ে তাদের ফিরিয়ে আনার আশা করে।

