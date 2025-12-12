Vinesh Phogat: অলিম্পিক্সের আগেই বিরাট শক্তি বাড়ল ভারতের, ১৮ মাস পর অবসর ভেঙে ফিরলেন 'দঙ্গল' কন্যা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Dec 12, 2025, 04:29 PM IST
ভিনেশের ছবি তাঁর ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের (LA Olympics 2028) দামামা বেজে গিয়েছে। এবার আমেরিকায় বসছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'! মাল্টি স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে ৩১ খেলা এবং ৩৫১ পদক ইভেন্টের। আর বরাবরের মতোই ভারতের বাজি কুস্তি। অলিম্পিক্স শুরুর তিন বছর আগেই বিরাট শক্তি বাড়ল ভারতের। ১৮ মাস পর অবসর ভেঙে ফিরলেন কুস্তির সুপারস্টার ভিনেশ ফোগাট (Vinesh Phogat Reverses Retirement Decision)। 

দুঃস্বপ্নের প্যারিস অলিম্পিক্স

শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ভিনেশ ইনস্টাগ্রামে আবেগি পোস্ট করে জানিয়েছেন যে, অলিম্পিক্স স্বপ্নের আগুন এখনও জ্বলছে তাঁর বুকে। প্যারিস অলিম্পিক্সে বিতর্কের পর ৩১ বছর বয়সী খেলোয়াড় কুস্তি থেকে সরে এসেছিলেন। যেখানে ফাইনালে ওঠার পরেও তাঁকে পদক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। নির্ধারিত ওজন সীমার চেয়ে ১০০ গ্রাম বেশি ওজন থাকার কারণে স্বর্ণপদক লড়াইয়ের সকালে ভিনেশকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। অলিম্পিক কুস্তির ফাইনালে লড়তে চলা প্রথম ভারতীয় মহিলা হওয়ার জন্য ভিনেশ প্রস্তুতই ছিলেন, কিন্তু প্যারিসে টাইটেল ম্যাচের দিন তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়। এক আবেগি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে, ভিনেশ জানান যে, কুস্তি থেকে ১৮ মাসের বিরতির সময়ে তিনি কেরিয়ারের পরবর্তী ধাপের কথা ভাবছিলেন। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ভিনেশ গত বছর হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং জুলানা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে ৬০০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন।

ইনস্টায় ভিনেশ লিখলেন

"মানুষজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, প্যারিসই কি শেষ? অনেক দিন ধরেই আমার কাছে এর উত্তর ছিল না। আমাকে ম্যাট থেকে, চাপ থেকে, প্রত্যাশা থেকে, এমনকী আমার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেও দূরে সরে যেতে হয়েছিল। বহু বছর পর প্রথমবারের মতো, আমি একটু শ্বাস নিয়েছিলাম। আমার যাত্রার ভার বুঝতে আমি সময় নিয়েছিলাম। হৃদয় ভাঙা, ত্যাগ, আমার রূপগুলি যা বিশ্ব কখনও দেখেনি। এবং সেই প্রতিফলনের কোথাও, আমি সত্য খুঁজে পেয়েছি, আমি এখনও এই খেলাটি ভালোবাসি। আমি এখনও প্রতিযোগিতা করতে চাই। সেই নীরবতার মধ্যে, আমি এমন কিছু খুঁজে পেয়েছি যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম তবে আগুন কখনও নেভেনি। কেবল ক্লান্তি এবং শব্দের নীচে চাপা পড়েছিল। শৃঙ্খলা, রুটিন, লড়াই। এটি আমার সিস্টেমে। আমি যত দূরেই হেঁটে যাই না কেন, আমার একটি অংশ ম্যাটেই থেকে যায়। তাই আমি এখান থেকে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের কথা ভাবছি। আমার হৃদয় ভীত নয় এবং এমন এক মনোবল পেয়েছি যা মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায়। আর এবার, আমি একা হাঁটছি না। আমার ছেলে আমার দলে যোগ দিয়েছে। আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা সে।  লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের পথে আমার ছোট্ট চিয়ারলিডার।'
 

লড়াই সঙ্গী ভিনেশের

সন্তান জন্মের পর খেলায় ফেরা ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের তালিকায় যোগ হল ভিনেশের নাম। কুস্তিগির সোমবীর রাঠির সঙ্গে এই অলিম্পিয়ান চলতি বছর জুলাইয়ে মাসে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক অধ্যায়গুলির মধ্যে একটিকে ভুলে যাওয়ার জন্য ভিনেশের খেলা থেকে কিছুটা দূরে থাকার প্রয়োজন ছিল। অলিম্পিক্সের সঙ্গে ভিনেশের কঠিন ইতিহাস রয়েছে। ২০১৬ সালে অভিষেকের সময়ে কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিলেন। যার ফলে তাঁকে নাম প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। ২০২১ সালে তিনি তাঁর বিভাগে শীর্ষস্থানীয় কুস্তিগির হিসেবে টোকিও অলিম্পিক্সে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু একটি মর্মান্তিক বিপর্যয়ের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে পড়েন। প্যারিসে মনে হচ্ছিল অলিম্পিক্স অভিশাপ অবশেষে শেষ হতে চলেছে।মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগের ফাইনালে ভিনেশ জাপানের বর্তমান অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ইউই সুসাকি, ইউক্রেনের প্রাক্তন ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ওকসানা লিভাচ এবং প্যান আমেরিকান গেমসের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইউসনেইলিস গুজম্যানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। তবে ফাইনালের সকালে তিনি ওজন কমাতে ব্যর্থ হন, যার ফলে ভারত এবং বিশ্ব কুস্তি সম্প্রদায়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

প্যারিসের ঘটনার ঘনঘটা

এই ঘটনা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তাঁর ওজন কমানোর প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং শেষ মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকলগুলি পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরে ভিনেশ ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন। পদ্ধতিগত ত্রুটির যুক্তি দিয়ে পুনর্বহালের দাবি করেন, কিন্তু তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়, যা তার অযোগ্যতা নিশ্চিত করে দিয়েছিল। ভিনেশ এরপর বিষয়টিকে কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে নিয়ে যান, আশা করেন যে এক বিরল পুনর্বহালের মাধ্যমে তিনি অলিম্পিক্স পদক অর্জন করেছিলেন, তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে চলেছিল। যার ফলে ভিনেশ এবং তাঁর সমর্থকরা উভয়ই অনিশ্চয়তার যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে পড়েন। সিএএস ওজনের সময় পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং অব্যবস্থাপনার তাঁর দাবিগুলি পরীক্ষা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধেই রায় দেয় এবং ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং-এর সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। ভিনেশের এরপর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। গেমসের পরই অবসর ঘোষণা করেছিলেন। এই পর্বটিকে তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছিলেন। এই বিতর্কের ফলে ভারতীয় কুস্তি প্রশাসনের মধ্যে ক্রীড়াবিদদের সহায়তা ব্যবস্থা, ওজন নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন এবং জবাবদিহিতা নিয়ে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তী মাসগুলিতে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়ার জন্য ভিনেশ খেলা থেকে সরে আসেন।

 

