BIG BREAKING: যখন তখন হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক, আশঙ্কাজনক দেশের নক্ষত্র ক্রিকেটার, ঈশ্বরের নাম নিয়ে মডেল স্ত্রীর চমকে দেওয়া বিবৃতি

Vinod Kambli Health Update: দেশের নক্ষত্র ক্রিকেটার নাকি আশঙ্কাজনক! আইপিএলের মাঝেই এসেছিল বুকে কাঁপুনি ধরানো আপডেট। এবার স্ত্রী মুখ খুললেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আশঙ্কাজনক নয়ের দশকের ভারতীয় ক্রিকেটের স্টার বিনোদ কাম্বলি (Vinod Kambli Health Update)! বুক কাঁপিয়ে দেওয়া খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা দেশ প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল। জানা গিয়েছিল যে, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ থেকেই নাকি কাম্বলির যে কোনও মুহূর্তে ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে! তৈরি থাকতেই বলেছিলেন ডাক্তাররা। তবে এখন জানা যাচ্ছে যে এই খবর নাকি পুরোপুরি ভুয়ো। আর তা নিশ্চিত করেছেন খোদ কাম্বলির স্ত্রী আন্দ্রেয়া হিউইট (Andrea Hewitt)। সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানিকে তিনি বলেছেন, 'ভগবানের কৃপায় বিনোদ ভালো আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে কে এই মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে, তা আমি জানি না।'
আন্দ্রেয়ার বিবৃতিতে আলোড়ন
আন্দ্রেয়ার বিবৃতিই ভক্তদের আশ্বস্ত করেছে, যে প্রাক্তন ক্রিকেটার স্থিতিশীল আছেন। এবং যেভাবে গুরুতর স্বাস্থ্যসংকটের কথা ছড়ানো হচ্ছে, বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটেনি। ২০১৪ সালে কাম্বলি সেন্ট পিটার্স চার্চে গিয়ে বিয়ে করেন মডেল আন্দ্রেয়াকে। এরপর আইনি বিয়ে করে তাঁরা ক্যাথলিক মতে বিয়ে সারেন। কাম্বলির দ্বিতীয় স্ত্রী আন্দ্রেয়া। ২০১০ সালে কাম্বলি-আন্দ্রেয়ার প্রথম সন্তান জন্ম নেয়।
কাম্বলি এবং তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া হিউইট-সহ পরিবারের সদস্যরা বর্তমানে বিসিসিআইয়ের পেনশন এবং সুনীল গাভাস্কারের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছেন। বিসিসিআই থেকে বিনোদ প্রতি মাসে ৩০০০০ টাকা পেনশন পান। পাশাপাশি সুনীল গাভাসকররে প্রতিষ্ঠিত 'চ্যাম্পস ফাউন্ডেশন' থেকেও তিনি মাসে ৩০০০০ টাকা পেনশন হিসেবে পেয়ে থাকেন। কাম্বলির শুধুই মাথায় রক্ত জমাট বাঁধেনি। তাঁকে ভুগিয়েছে মূত্রনালীর সংক্রমণ অর্থাত্ ইউরিনারি ট্র্যাকট ইনফেকশন বা ইউটিআই। পাশাপাশি তিনি হাইপোটেনশন (লো প্রেসার) এবং হাইপোক্যালেমিয়ায় (রক্তে পটাসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া)। আক্রান্ত হয়েছিলেন। কাম্বলি অতীতে দু'বার হৃদরোগে আক্রান্তও হয়েছিলেন কাম্বলি। ২০১৩ সালে তাঁর দু'টি অস্ত্রোপচারও হয়েছিল।
