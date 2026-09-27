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VIRAL VIDEO: বৃদ্ধাশ্রমের বিছানায় কাম্বলি! কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে, এ কী অবস্থা সচিনের প্রিয় বন্ধুর!

বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল বিনোদ কাম্বলি লড়াই করছেন জীবনের সঙ্গে। দীর্ঘ রোগভোগেই ভুগছেন তিনি! সম্প্রতি প্রাক্তন ভারতীয় তারকার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:22 PM IST
VIRAL VIDEO: বৃদ্ধাশ্রমের বিছানায় কাম্বলি! কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে, এ কী অবস্থা সচিনের প্রিয় বন্ধুর!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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