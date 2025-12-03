English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Power Couple Inspiration: বিরাট কোহলির ৫৩তম ওডিআই-এ শতক,অনুষ্কার লাল হৃদয়ে ভালোবাসার ঝড়, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি!  রায়পুর মাঠে ব্যাটিংয়ে দেশবাসীকে মুগ্ধ করলেন কোহলি, বিবাহ রিং চুম্বনে অনুষ্কার প্রতি ভালোবাসা বিরাটের।

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 3, 2025, 09:58 PM IST
Anushka Sharma love: বিরাটের ব্যাটে মাঠে সেঞ্চুরি, লাল হৃদয় ছুড়ে দিলেন অনুষ্কা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি বিরাট কোহলি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে ৫৩তম শতরণ  করে আবারো দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছেন। এই সিরিজেই দ্বিতীয় শতক তুলে ধরে কোহলি তার ফর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ম্যাচের মাঝখানে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন, যা ভক্তদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।

এই খবরে তাঁর স্ত্রী  অনুষ্কা  প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও গর্ব। অনুষ্কা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে কোহলির একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যায়, কোহলি এক হাতে ব্যাট এবং অন্য হাতে হেলমেট তুলে ধরে মঞ্চ মাতাচ্ছেন। অনুষ্কার পোস্টে ছিল একটি লাল হৃদয় ইমোজি, যা প্রকাশ করে তাঁর জীবনের সেরা ব্যাটসম্যানের প্রতি ভালোবাসা।

ম্যাচ চলাকালীন কোহলি তাঁর গলায় থাকা বিবাহ রিংয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে চুমু দেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যা তাঁর কাছে এক বিশেষ মুহূর্তের প্রতীক। এই মুহূর্ত অনেকের জন্য স্পষ্ট করে দেয় কোহলির মানসিক শক্তি ও প্রেরণার জন্ম কোথায়।

এই ম্যাচেই কোহলি তাঁর ৫৩তম ওডিআই শতক করলেও তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ৮৪টি সেঞ্চুরি করেছেন। অনুষ্কা এবং বিরাটের সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের ভক্তদের জন্য আলোচনার বিষয় হলেও তারা নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে খুব বেশি প্রকাশ্যে কথা বলতে চান না। তবে  অনুষ্কা ও বিরাট মিলে একে অপরের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও পরস্পরের সাফল্যে উৎসাহ সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর চলাকালীন তাঁর পারফরম্যান্স টিম ইন্ডিয়ার শক্তির দিক থেকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বিরাট কোহলির অবদান অসাধারণ। অনুষ্কার ভালোবাসা ও সমর্থন তাঁকে অনন্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই নতুন অধ্যায়ের প্রত্যাশায় হাজার হাজার ক্রিকেটপ্রেমী উন্মুখ হয়ে রয়েছেন, যেখানে বিরাটের ব্যাট থেকে আরও অসাধারণ সেঞ্চুরির প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ।

