/Virat Kohli 10 IPL Records: বিরাটের এই ১০ অবিশ্বাস্য আইপিএল রেকর্ড ভাঙা প্রায় অসম্ভব...১৯ বছরের তাণ্ডবে অতিমানবিক সব নজির!

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: বিরাট কোহিল (Virat Kohli) আর আইপিএল (IPL প্রায় সমার্থক। বিগত ১৯ বছরে এই লিগে তিনি যা তাণ্ডব করেছেন তা অবিশ্বাস্য। অতিমানবিক সব নজির গড়েছেন! যা ভাঙা প্রায় অসম্ভব। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যেমন কোহলির আইকন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর (Christiano Ronaldo) নামেই থাকবে, তেমনই আইপিএলও থাকবে তাঁর নামেই...
১) এক আইপিএল মরসুমে সর্বাধিক রান: ২০১৬ আইপিএল! ভোলা যাবে না, কোহলি মাত্র ১৬ ম্যাচে ৮১.০৮-এর অবিশ্বাস্য গড়ে ৯৭৩ রান করেছেন। কোনও টুর্নামেন্টের একক আসরে ৯০০ রানের মাইলস্টোন আর কোনও ব্যাটরাই অতিক্রম করতে পারেননি। এই রেকর্ডকে ছুঁতে বা ভাঙতে গেলে বর্তমান সময়ের কোনও ব্যাটারকে গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু নক-আউট পর্বের প্রতি ম্যাচেই এক অতিমানবিক ধারাবাহিকতাই বজায় রাখতে হবে।
২) আইপিএল ইতিহাসে কেরিয়ারের সর্বাধিক রান: লিগের সর্বকালের সর্বাধিক রান শিকারি কোহলিই। একমাত্র ব্যাটার যিনি ৯০০০ রানের মাইলস্টোন তৈরি করেছেন। তাঁর এখন রানা ৯৩৩৬। নিকটতম সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী রোহিত শর্মা। যদিও কোহলির চেয়ে ২০০০-এরও বেশি রানের বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে তিনি।
৩) আইপিএল ইতিহাসে সর্বাধিক সেঞ্চুরি: ৯টি আইপিএল সেঞ্চুরি আছে কোহলির! এই রেকর্ডের চূড়ায় তিনি একাই রয়েছেন। তাঁর পরে আছেন জস বাটলার (৭টি সেঞ্চুরি)। লড়াই বিরাট বনাম বাটলারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগামী মরসুমেও থাকবে।
৪) এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সর্বাধিক ম্যাচ: যে লিগে দলবদল করা খুবই স্বাভাবিক, সেখানে দাঁড়িয়ে কোহলি এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে টানা ১৯ মরসুম খেলে ফেললেন। আইপিএল শুরুর প্রথম দিন থেকেই তিনি আরসিবি-র। ২৮৩ ম্যাচ খেলেছেন লাল জার্সিতেই...
৫) একটি ভেন্যুতে সর্বাধিক রান: বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম কোহলির গড়। একটি নির্দিষ্ট স্টেডিয়ামে সর্বাধিক রান করার নিরঙ্কুশ রেকর্ডও কোহলির ঝুলিতেই। এই মাঠে ৩২০০-র বেশি রান করেছেন তিনি। বর্তমান সময়ে কোনও একট নির্দিষ্ট হোম গ্রাউন্ডে এমন বিশাল ঐতিহ্যের সৌধ গড়ে তোলা কার্যত অসম্ভব।
৬) টানা চার মরসুমে ৬০০+ রান (২০২৩–২০২৬): যেখানে তারকা খেলোয়াড়রা সাধারণত এক বা দুই মরসুমে রানের জোয়ার বইয়ে দেন, সেখানে কোহলি টানা চার মরসুমে ৬০০-র বেশি রান করার বিরল কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম খেলোয়াড়। (২০২৩: ৬৩৯ রান; ২০২৪: ৭৪১ রান; ২০২৫: ৬৫৭ রান; ২০২৬: ৬৭৫ রান)।
৭) এক দলের হয়ে ট্রফি জয়ের দীর্ঘতম অপেক্ষা: ১৭ বছরের প্রতীক্ষা শেষে কোহলি ১৮ নম্বর বছরে আইপিএল জিতেছেন। তাঁর জায়গায় অন্য় কেউ থাকলে এতদিনে দলই বদলে ফেলতেন। আর এখানেই কোহলি বাকিদের থেকে আলাদা।
৮) এক মরসুমে সর্বাধিক সেঞ্চুরি: জস বাটলারের পাশাপাশি এক টুর্নামেন্টে ৪ সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড যৌথ মালিকালা কোহলির (২০১৬ সালে কেরিয়ারের সোনার সময়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন)। তাঁর এই রেকর্ডটি ভাঙতে গেলে বিরল কিছুই করতে হবে।
৯) আইপিএল অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক রান: আরসিবি-রঅধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার আগে, কোহলি অবিশ্বাস্য ভাবে ৪৯৯৪ রান করেছিলেন। এই নজির আর কারোরই নেই। কারণ দলগুলির নেতা বদলের প্রবণতাই বেশি দেখা যায়।
১০) টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক রানের জুটি: ২০১৬ সালে এবি ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে জুটি বেঁধে কোহলি গুজরাট লায়ন্সের (অধুনা বিলুপ্ত) বিরুদ্ধে ২২৯ রানের বিস্ময়কর ও বিরাট জুটি গড়েছিলেন। পরিসংখ্যানের বিচারে এক বিরল ব্যতিক্রম এই রেকর্ড
