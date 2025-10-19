Virat Kohli And Rohit Sharma Flop Show In Australia: 'রোববার বরবাদ'! প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো, নায়কদের ফ্লপ শোয়ে ডিপ্রেশনে নেটপাড়া...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Virat Kohli And Rohit Sharma Flop Show In Australia: জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো জুটি! একেবারে সুপার ফ্লপ শো অস্ট্রেলিয়ায়। রীতিমতো ডিপ্রেশনে চলে গেল নেটপাড়া....  

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 19, 2025, 01:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর ৯ মার্চ দুবাইয়ে ছিল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল (ICC Champions Trophy Final 2025)। নিউ জিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ভারত শিরোপা জিতেছিল। তারপর দীর্ঘ ছ'মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা (Virat Kohli And Rohit Sharma)। রো-কো জুটিকে ফের দেশের জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে ছিল নেটপাড়া। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহানায়কের ফেরার তর সইছিল না ভক্তদের। কিন্তু ২২৪ দিন পর প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখতে পারলেন না বিরাট-রোহিত। টেস্ট এবং টি-২০আইকে আলবিদা বলা দুই ক্রিকেটার রীতিমতো হতাশ করলেন। 

রোহিত ফিরলেন যেভাবে...

রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ চলছে পারথের ওপটাস স্টেডিয়ামে। মিচেল মার্শরা টস জিতে শুভমন গিলদের ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। রোহিত-শুভমনের চেনা জুটিও ওপেন করতে নেমেছিল। রোহিত ১৪ বলে ৮ রান করে ফিরলেন। জোশ হ্যাজেলউডের আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল রোহিত বুঝতেই পারেননি। ব্যাটের কোনায় লেগে বল সোজা ম্যাথু থমাস রেনশের হাতে চলে যায়। 

কোহলি ফিরলেন যেভাবে...

তথৈবচ কোহলিও। তিনি রান করার ধারে কাছেই ঘেঁষলেন না। ৮ বল খেলে অফসাইডের বাইরের বল ড্রাইভ মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন। কোহলি-রোহিত মিলে ২২ বল খেলে ৮ রান করলেন। তবে তাঁদের খেলা দেখে মনে হল,  চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেই সম্ভবত সেরাটে ফেলে এসেছেন। পুরনো টাচও যেমন পাওয়া গেল না, তেমনই মনে হল কোথাও যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব। 

প্রিয় নায়কদের ফ্লপ শো দেখে রীতিমতো ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছে নেটপাড়া। এখানে কিছু মিম তুলে ধরা হল...

কোহলি দীর্ঘ বিরতি নিয়ে যা বললেন...

খেলার আগে রবি শাস্ত্রী এবং অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন কোহলি। ফক্স স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, ' দেখুন সত্যি বলতে আমি খেয়াল করে দেখলাম, বিগত ১৫-২০ বছর, আমি যা ক্রিকেট খেলেছি, তাতে করে মোটেই বিশ্রাম নিইনি, যদি তা যুক্তিসঙ্গত হয়। আমি সম্ভবত গত ১৫ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছি সঙ্গে আইপিএল। আমি ভীষণ রিফ্রেশিং সময় কাটালাম। আমি আগের চেয়েও ফিট বোধ করছি, যদি তেমনটা নাও হয়, তবে তখনই আপনি সেই সতেজতা অনুভব করতে পারেন, যখন আপনি জানেন যে খেলাটি খেলতে পারবেন। এবং মানসিক ভাবে আপনি জানেন যে বাইরে কী করতে হবে। এটি কেবল শারীরিক প্রস্তুতির যত্ন নেওয়া দরকার।' দেখা যাক বাকি দুই ম্যাচে রো-কো কী করে। অপেক্ষায় থাকবেন কোটি কোটি ভক্তরা। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

