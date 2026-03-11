English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Virat Kohli IPL 2026: আইপিএলের আগে বিস্ট মোডে বিরাট, লর্ডসে ভয়াবহ তাণ্ডবের ভিডিয়ো ভাইরাল, ফুটছেন ভক্তরা

Virat Kohli IPL 2026: আইপিএলের সূচি ঘোষণা হয়ে গেল। আর বিরাট কোহলিও নেমে পড়লেন অনুশীলনে। তাঁর ট্রেনিংয়ের ভিডিয়ো দেখে ভক্তরা রীতিমতো ফুটছেন এখন  

Updated By: Mar 11, 2026, 08:53 PM IST
আগুনে মেজাজে নেটে কোহলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১১ মার্চ বুধবার, বিসিসিআই (BCCI) আইপিএল ২০২৬-এর (IPL 2026) প্রথম ২০ ম্যাচের সূচি ঘোষণা করে দিল। ওপেনিং ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, RCB vs SRH)। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিটে খেলা শুরু। আরসিবি আইকন ও আইপিএল কিংবদন্তি বিরাট কোহলি (Virat Kohli) এখন ভারতে নয়, লন্ডনে থাকেন। আর লর্ডসের নেটে আইপিএলের অনুশীলন শুরু করে দিলেন ব্যাটিং মায়েস্ত্রো। 

কোহলির ট্রেনিং রিল

কোহলি নিজেই ইনস্টাগ্রামে আগুনে নেট সেশনের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। ৬১ সেকেন্ডের ট্রেনিং রিলে দেখা যাচ্ছে কোহলি লর্ডসের ইন্ডোর ট্রেনিং ফেসিলিটেতে ব্যাট শাসন করছেন। গুজরাত টাইটান্সের সহকারি কোচ নঈম আমিনের সঙ্গে হাই ইন্টেনসিটি ব্যাটিং ড্রিল করছেন কোহলি। তাঁকে ট্রেডমার্ক কভার ড্রাইভ, আগ্রাসী লফটেড শট নিতে দেখা গিয়েছে। চলতি বছর জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে ওডিআই সিরিজের পর এটিই কোহলির প্রথম ট্রেনিং সেশন। কিং কোহলি দেশের জার্সিতে এখন শুধুই পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট খেলেন। টেস্ট এবং টি-২০ আই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কোহলির আইপিএল ২০২৫

গতবছর পয়মন্ত আইপিএলে কোহলি ১৫ ম্যাচে ৫৪.৭৫-এর গড়ে ৬৫৭ রান করেছিলেন। বেঙ্গালুরুকে আইপিএলের প্রথম ট্রফি এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কোহলি আটটি হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৪.৭১। আসন্ন আইপিএল কোহলির টানা ১৯তম মরসুম হবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে। আইপিএলে সর্বাধিক রানের মালিক তিনিই। ২৬৭ ম্যাচে এবং ২৫৯ ইনিংসে ৮৬৬১ রান করেছেন কোহলি। তাঁর গড়- ৩৯.৫৪ এবং স্ট্রাইক রেট- ১৩২.৮৫। প্রাক্তন আরসিবি অধিনায়ক টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ৮টি সেঞ্চুরি এবং ৬৩টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন।

সন্দেহ রয়েছে চিন্নাস্বামী নিয়ে

আরসিবি তাদের বাকি দুই হোম ম্যাচ ছত্তীসগঢ়ের রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। গতবছর আরসিবি-র আইপিএল শিরোপা উদযাপনের সময়ে পদদলিত হয়ে ১১ জনের প্রাণ গিয়েছিল। এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল। গতবছর জুন থেকে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ক্রিকেট স্থগিত ছিল। মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার কথা থাকলেও তা হয়নি। এমনকী সদ্য়সমাপ্ত আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপেও কোনও ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকী ঘরোয়া এবং রাজ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলিও দেশের আইকনিক ভেন্যুতে হয়নি। এবারের আইপিএলই কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিএল। কারণ ৭৪-এর বদলে এবার সূচিতে ৮৪ ম্যাচ!
 

 

 

