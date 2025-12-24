English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virat Kohli Vijay Hazare Trophy 2025-26: সচিনের সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে বিরাট নজির কোহলির, বিজয় হাজারেতে আগুনে প্রত্যাবর্তন...

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy 2025-26: বিজয় হাজারেতে আগুনে প্রত্যাবর্তন বিরাট কোহলির। সচিনের সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে দিলেন তিনি। লেখা হল নতুন ইতিহাস  

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 24, 2025, 04:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৫ বছর পর বিজয় হাজারেতে একেবারে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন করলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli In Vijay Hazare Trophy 2025-26) সচিন তেন্ডুলকরের (Sachin Tendulkar) পর আধুনিক ক্রিকেটের মায়েস্ত্রো তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও (প্রথম শ্রেণি ও লিস্ট 'এ') প্রায় ২৬ হাজারের উপর রান করেছেন। বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে দিল্লির হয়ে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের গ্রাউন্ড ওয়ানে দুরন্ত শতরান করলেন বিরাট।

বিজয় হাজারেতে দুরন্ত কোহলি

টস হেরে নীতীশ কুমার রেড্ডির অন্ধ্র প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯৮ রান তোলে। ঋষভ পন্থের টিমের হয়ে বিরাট তিনে নেমেছিলেন। ১o১ বলে ১৩১ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। ১৪ চার ও ৩ ছয়ে নিজের ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন কোহলি। তাঁর ব্যাটেই দিল্লি প্রায় জয়ের রাস্তা তৈরি করে ফেলেছিল।

আরও পড়ুন: রাজস্থানেও Mumbai Cha Raja শব্দব্রহ্ম! ১০০০০ ফ্যানের সামনে 'হিটম্যান'-এর ১০০+ তাণ্ডবলীলা...

সচিনের সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙলেন!

কোহলি এদিন লিস্ট  'এ' ক্রিকেটে ১৬০০০ রান পূর্ণ করলেন। ৩৩০ ইনিংসে কোহলি এই রেকর্ড করলেন। সচিনের যা করতে লেগেছিল ৩৯১ ইনিংস। এদিন সচিনের সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট! 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে কোহলি লিস্ট এ ক্রিকেটে এই মাইলস্টোন তৈরি করলেন। ৩৭ বছর বয়সী কোহলি এখন সামগ্রিকভাবে নবম খেলোয়াড় হিসেবে এই রেকর্ড করেছেন। সচিন ছাড়াও রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারা, স্যার ভিভ রিচার্ডসরা রয়েছেন তালিকায়।

কোহলির কেরিয়ার চমকে দেয়

১৬০০০ লিস্ট 'এ' রানের মাইলফলক কোহলির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হলেও, ওডিআই-তে তাঁর রেকর্ড আরও বেশি উজ্জ্বল। সচিনের পরেই তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি। ৩০৮ ম্যাচে ৫৮.৪৬-এর অসাধারণ গড়ে ১৪৫৫৭ রান করা কোহলি ওডিআই-তে দ্রুততম ১৪০০০ রান সংগ্রাহক। এই ফরম্যাটে তাঁর নামের পাশে রয়েছে সর্বাধিক ৫৩ সেঞ্চুরি। দীর্ঘ ও বর্ণময় কেরিয়ারে কোহলি লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে সচিনের ৬০ সেঞ্চুরির রেকর্ড তাড়া করছেন। বর্তমানে তাঁর ৫৭ সেঞ্চুরি রয়েছে, যা ওডিআই ফরম্যাটে সচিনের আগের রেকর্ড ৫৩টির চেয়ে চারটি বেশি।

নিয়ম মেনেই ঘরোয়া ক্রিকেটে

ভারতীয় ক্রিকেটের এখন অলিখিত নিয়মই হচ্ছে, দেশের হয়ে না খেললে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। সেই নিদান মেনেই এখন প্রায় সকল সিনিয়র ক্রিকেটারই বিজয় হাজারেতে অংশ নিয়েছেন। দেশের প্রিমিয়াম ওয়ানডে ইভেন্টে বিরাট ছাড়াও রোহিত শর্মা ও ঋষষ পন্থরা খেলছেন। তালিকায় কেএল রাহুল ও শুভমন গিলও আছেন। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু ভারত- নিউ জিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওডিআই ও পাঁচ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজ। বিরাট ওডিআই সিরিজের নেট অনুশীলন বিজয় হাজারেতেই সেরে নিচ্ছেন।  

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

