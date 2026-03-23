  • Virat Kohli Charter Flights IPL 2026: আইপিএলের মাঝে বেঙ্গালুর-লন্ডন যাতায়াতের জন্য সত্যিই চার্টার ফ্লাইট চেয়েছেন বিরাট কোহলি?

Virat Kohli Charter Flights IPL 2026: আইপিএলের মাঝে বেঙ্গালুর-লন্ডন যাতায়াতের জন্য সত্যিই চার্টার ফ্লাইট চেয়েছেন কোহলি? চাঞ্চল্যকর দাবি নিয়ে মুখ খুললেন কোহলি...  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 23, 2026, 02:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি বিরাট 'কিং' কোহলি (King Kohli)। তাবলে সবকিছুই কি তাঁর রাজকীয়? worldinlast24hr নামের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ঝড় তুলে দিয়েছে শেষ ২৪ ঘণ্টায়। ২৪ হাজার ৭০০ ফলোয়ার্স সমৃদ্ধ ইনস্টা হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে যে, আসন্ন আইপিএলে (IPL 2026) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) দুই ম্যাচের মধ্যে ৩ দিনের ফাঁক থাকলে, তাহলে নাকি আরসিবি আইকন বেঙ্গালুর থেকে লন্ডনে উড়ে যাবেন। খেলার আগের দিন আবার তিনি ফিরে আসবেন। বেঙ্গালুর-লন্ডন যাতায়াতের জন্য তিনি নাকি আরসিবি ম্যানেজমেন্টকে চার্টার ফ্লাইটের দাবি জানিয়েছেন! (Virat Kohli Charter Flights IPL 2026)। এই মর্মে বিস্তর লেখালিখিও শুরু হয়ে যায় এরপর। তবে চাঞ্চল্যকর বিরাট দাবি নিয়ে এবার কোহলিই প্রতিক্রিয়া জানালেন। 

কী করলেন কোহলি? 

কোহলি worldinlast24hr এর করা সেই পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে ইনস্টা স্টোরিতে দিয়েছেন। তার সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছেন জোড়া অট্টহাসির ইমোজি। একটি শব্দও ব্যয় না করে কোহলি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই খবর ১০০ শতাংশ ভুয়ো। স্রেফ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই এমন কাল্পনিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনাচক্রে worldinlast24hrs নামে ইনস্টাগ্রামে একটি ভেরিফায়েড হ্যান্ডেল রয়েছে। যাদের ৩.৩ মিলিয়ন ফলোয়ার্স রয়েছে। তাদেরই ভারতীয় শাখা indiainlast24hr জানিয়েছে যে, worldinlast24hr একটি ফেক ইনস্টা হ্যান্ডেল। কোহলিকে নিয়ে ভুয়ো পোস্ট করায় আসল ইনস্টা হ্যান্ডেলে বিরাট প্রভাব পড়েছে। প্রায় হুবহু একই রকম ইউজারনেমের কারণে মূল পেজের ট্রাফিক, রিঅ্যাকশন এবং এনগেজমেন্টের ফলে ভয়াবহ সার্জ তৈরি হওয়ায় আসল হ্যান্ডেলটিই ক্র্যাশ করেছে। ২০২৪ সালে ছেলে আকায়ের জন্মের পর থেকে বিরাট এবং অনুষ্কা শর্মা চলে গিয়েছেন বিদেশে। পশ্চিম লন্ডনের নটিং হিলে বাড়ি নিয়ে থাকেন তাঁরা। ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা বজায় রাখতে এবং সন্তানদের জনচক্ষু থেকে দূরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বিরুষ্কার। তবে কাজের প্রয়োজনেই তাঁরা নিয়মিত ভারতে যাতায়াত করেন। আইপিএল চলাকালীন বেঙ্গালুর-লন্ডন যাতায়াতের যাবতীয় জল্পনা-কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। আপাতত আইপিএলের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত কোহলি। অনুশীলনে প্রচণ্ড ক্ষুধার্তই দেখাচ্ছে তাঁকে...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কোহলির আইপিএল ২০২৫

গতবছর পয়মন্ত আইপিএলে কোহলি ১৫ ম্যাচে ৫৪.৭৫-এর গড়ে ৬৫৭ রান করেছিলেন। বেঙ্গালুরুকে আইপিএলের প্রথম ট্রফি এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কোহলি আটটি হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৪.৭১। আসন্ন আইপিএল কোহলির টানা ১৯তম মরসুম হবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে। আইপিএলে সর্বাধিক রানের মালিক তিনিই। ২৬৭ ম্যাচে এবং ২৫৯ ইনিংসে ৮৬৬১ রান করেছেন কোহলি। তাঁর গড়- ৩৯.৫৪ এবং স্ট্রাইক রেট- ১৩২.৮৫। প্রাক্তন আরসিবি অধিনায়ক টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ৮টি সেঞ্চুরি এবং ৬৩টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। দেখা যাক এবার কোহলি কি ফুল ফোটান! 

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

