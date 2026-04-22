Virat Kohli Massive Controversy: তোলপাড় কোহলির সংসার, ১২ বছর পর জীবনে আচমকাই ঝড়ের মতো এন্ট্রি প্রাক্তনের, IPL-এর মাঝেই ঝড়ের পর ঝড়

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  Virat Kohli Massive Controversy: তোলপাড় কোহলির সংসার, ১২ বছর পর জীবনে আচমকাই ঝড়ের মতো এন্ট্রি প্রাক্তনের, IPL-এর মাঝেই ঝড়ের পর ঝড়

Virat Kohli-Izabelle Leite: কোহলির শান্ত সংসার আচমকাই অশান্ত। ১২ বছর পর আচমকাই জীবনে প্রাক্তন প্রেমিকার এন্ট্রি! আইপিএলের মাঝেই আছড়ে পড়ছে ঝড়ের পর ঝড়  

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 22, 2026, 04:29 PM IST
কোহলির সঙ্গে ইজাবেলের ফের নাম জড়াল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ ৯ বছর হল বিরাট কোহলি (Virat Kohli) পুরোদস্তুর সংসারি হয়েছেন। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma) ও দুই সন্তান ভামিকা (Vamika)-আকায়কে (Akaay) নিয়ে এখন সুখেই ঘর করছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা। তবে কোহলির ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের কোনও মিলই নেই। একাধিক নারীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের কেউ অভিনেত্রী তো আবার কেউ মিস ইন্ডিয়া। তালিকায় কে না নেই!

লোকমুখে শোনা যায়, তাঁদের কারোর সঙ্গে কোহলি করেছেন ডেট, তো কারোর জন্য খুলেছিলেন হৃদয়ের ফ্লাডগেট। আপাতত কোহলি ব্যস্ত আইপিএলে (IPL 2026)। তবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) রাজা, খেলার কারণে কম, মাঠের বাইরের খবরে একটু বেশিই শিরোনামে থাকছেন। সেই বিষয়ে আলোচনায় আসার আগে দেখতে হবে কোহলির কাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

কোহলির রমনীসঙ্গের টাইমলাইনটা একবার দেখা যাক

১) সাক্ষী আগরওয়াল (২০০৬–২০০৭): কোহলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের আগে প্রেম করতেন এই মডেল-অভিনেত্রীর সঙ্গে

২) সারা-জেন ডায়াস (২০০৮): প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়ার সঙ্গে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্কে ছিলেন কোহলি।

৩) সঞ্জনা গালরানি (২০১১):  কোহলির সঙ্গে খুবই অল্পদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এই মডেল-অভিনেত্রীর

৪) তামান্না ভাটিয়া (২০১২): টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের শুটিং চলাকালীনই দক্ষিণী বোম্বশেলের সঙ্গে আলাপচারিতা হয়েছিল বিরাটের। তাঁদের সম্পর্কের আলোচনা আজও হয়। 

৫) ইজাবেল লেইতে (২০১২–২০১৪): ব্রাজিলীয় মডেল ও অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রায় দু'বছর সম্পর্কে ছিলেন বিরাট!

৬) ঋতিকা সজদে (২০১৩): বর্তমানে রোহিত শর্মার স্ত্রী ঋতিকা। তাঁর সঙ্গেও কোহলির সম্পর্ক নিয়ে প্রায়শই গুঞ্জন শোনা যেত। তবে একাধিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সেই সময়ে তিনি কোহলির প্রেমিকা হিসেবে নয়, বরং তাঁর স্পোর্টস ট্যালেন্ট ম্যানেজার হিসেবেই কাজ করছিলেন।

ইজাবেল-কোহলি

এবার আসা যাক আলোচনায়। কিছুদিন আগেই জার্মান নেটপ্রভাবী লিজল্যাজের বোল্ড ছবিতেই লাইক দিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন কোহলি। যা নিয়ে এখনও চর্চা চলছে। এই আবহে কোহলির প্রেমিকা কীর্তন করেছে ইনস্টাগ্রামে oc_alpha.culture নামের একটি ইনস্টাগ্রাম পেজ। যাদের প্রায় ৫৫ হাজারের কাছাকাছি ফলোয়ার্স রয়েছে। সেখানে ইজাবেল-অনুষ্কা-লিজল্যাজ ও অবনীত কৌরের ছবি কোলাজ করে পোস্ট করা হয়েছে। ছবির মাঝে মোটা হরফে লেখা হয়েছে, 'মেয়েদের পছন্দের ব্যাপারে কোহলির রুচি বরাবরই দুর্দান্ত, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।' এই পোস্ট চোখে পড়েছে ব্রাজিলীয় মডেল ইজাবেলেরও। তিনি এই পোস্টে কমেন্ট করেছেন- '১২ বছর পেরিয়ে গেল, সময় এখনও গড়াচ্ছে। মানুষ কেন এটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না? এই কমেন্টে বিগত তিন দিনে প্রায় ৫০০০-এর উপর লাইক পড়েছে। এই আইপিএলে কোহলিকে মহিলা সংক্রান্ত কারণে একের পর এক ঝড় সামলাতে হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Virat Kohli Massive ControversyVirat Kohli-Izabelle LeiteList Of Virat Kohli Girlfriends
পরবর্তী
খবর

Lawrence Bishnoi Gang Cricket Fixing: 'ভয়ংকর পরিণতি হবে', ভারতে বিশ্বকাপে ম্যাচ গড়াপেটায় বিষ্ণোই গ্যাং, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জড়িত বোর্ড প্রেসিডেন্ট
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Horror: ক্যামেরা অন: চোখ-হাত-পা বেঁধে কিরণকে সারপ্রাইজ়, তারপরই কেরোসিন ঢেলে জ্যান...