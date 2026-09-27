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উইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোহলির সামেন 'বিরাট' সুযোগ, সচিনের এই ৪ রেকর্ড ভাঙতে পারেন কিং!

বিরাট আর রেকর্ড সমার্থক। তারা মাঠে হাত ধরাধরি করেই চলে। বিরাট মাঠে নামলেই পরিসংখ্যানবিদরা খাতা-কলম নিয়ে তৈরি হয়ে যান। আর এবার ব্য়াটিং আইকনের সামনে সুযোগ রয়েছে সচিন তেন্ডুলকরের ৪ রেকর্ড ভাঙার!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:40 AM IST
উইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোহলির সামেন 'বিরাট' সুযোগ, সচিনের এই ৪ রেকর্ড ভাঙতে পারেন কিং!
Image Credit: অতীতের সে দিন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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