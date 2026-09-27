উইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোহলির সামেন 'বিরাট' সুযোগ, সচিনের এই ৪ রেকর্ড ভাঙতে পারেন কিং!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সীমিত ওভারের সিরিজ (৩ ওডিআই ও ৫ টি২০আই) খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন ভারতে। রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর শুভারম্ভ ভারত-উন্ডিজ দ্বৈরথের। এদিন তিরুঅনন্তপুরমে প্রথম ওডিআইয়ের হাত ধরে সিরিজের শুভারম্ভ। দুপুর ২টো থেকে গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্য়াশনল স্টেডিয়ামে খেলা। ভারতের ব্য়াটিং আইকন বিরাট কোহলি ফিরে এসেছেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একের পর এক রেকর্ড ভাঙতে পারেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪৩ ম্যাচে ৪১ ইনিংসে খেলা কোহলি ৬৬.৫০-এর গড়ে ২২৬১ রান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৯টি সেঞ্চুরি ও ১১টি হাফ-সেঞ্চুরি। সচিন তেন্ডুলকরের (১৮৪২৬ রান) পর ভারতের হয়ে ওডিআই ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি বিরাট। তিনি আর মাত্র ৫৯ রান করলেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫০০০ রানের মাইলস্টোন তৈরি করা দ্বিতীয় ভারতীয় এবং সামগ্রিক ভাবে দ্বিতীয় ব্যাটার হবেন। ৩১৪ ম্যাচ ও ৩০২ ইনিংসে ৫৮.৫৯-এর গড়ে মোট ১৪৯৪১ রান করেছেন বিরাট। যার মধ্যে রয়েছে ৫৪ সেঞ্চুরি ও ৭৯ হাফ-সেঞ্চুরি। তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস ১৮৩ রানের।
বিরাট আর কী কী করতে চলেছেন
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরিরও মাইলস্টোন তৈরির পথে এগিয়ে চলেছেন ৩৭ বছর বয়সী বিরাট। যিনি বর্তমানে ৮৫ সেঞ্চুরির মালিক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ৪১ ইনিংসে ইতোমধ্যেই ৯টি সেঞ্চুরি হাঁকানো বিরাটের কাছ খুব শীঘ্রই আরও একটি সেঞ্চুরির আশা করা যেতেই পারে। আর তা করার জন্য তিরুঅনন্তপুরমের চেয়ে ভালো জায়গা আর কী বা হতে পারে! কারণ কোহলি তাঁর কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত এখানে একবারও আউট হননি। এখানে খেলা দু'টি ওডিআই ম্যাচে বিরাট অপরাজিত থেকেই মোট ১৯৯ রান করেছেন। রয়েছে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১১০ বলে অপরাজিত ১৬৬ রানের (১৩ চার ও ৮ ছক্কা) এক দুর্দান্ত ইনিংস। যেখানে বিরাট ৮৫ বলে সেঞ্চুরি করার পর ১১০ বলে ১৬৬ রান করেছিলেন। যা ছিল তাঁর ওডিআই ক্রিকেটে রানের গতি বাড়ানো এবং ইনিংস গড়ার এক অনন্য নিদর্শন। এছাড়া লিস্ট-এ ক্রিকেটে সচিনের সর্বোচ্চ ৬০ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙতেও কোহলির আর মাত্র দু'টি সেঞ্চুরি প্রয়োজন। বর্তমানে এই ফরম্যাটে কোহলির নামের পাশে রয়েছে ৫৯টি সেঞ্চুরি। দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বর্তমানে ৪১ সেঞ্চুরি আছে বিরাটের। ঘরের মাঠে সচিনের ৪২ সেঞ্চুরির সর্বকালের রেকর্ড ভাঙতে তাঁর আর মাত্র দু'টি সেঞ্চুরি প্রয়োজন। পাশাপাশি ঘরের মাঠে ওডিআই ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের সচিনের রেকর্ড (১৬৪ ম্যাচে ৬৯৭৬ রান) ভাঙার জন্যও বিরাটের প্রয়োজন আর মাত্র ১১০ রান। বর্তমানে কোহলি ১৩০ ম্যাচ ও ১২৭ ইনিংসে ৬২.৪২-এর গড়ে বিরাটের সংগ্রহ ৬৮৬৭ রান। যার মধ্যে রয়েছে ২৭ সেঞ্চুরি ও ৩৬ হাফ-সেঞ্চুরি।
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