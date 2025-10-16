English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virat Kohli Posts Cryptic Message On Social Media: কৌশলে কি নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি! তাঁর ১৩ শব্দের পোস্টেই রয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যা নিয়ে চলছে বিরাট জল্পনা।   

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 16, 2025, 04:17 PM IST
Virat Kohli Retirement: অস্ট্রেলিয়ায় এসেই ১৩ শব্দের পোস্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, এবার ODI থেকেও অবসর কোহলির!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একাধিক রিপোর্ট বলছে যে, অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট কোহলির (Virat Kohli Retirement) শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে চলেছে। বিশেষ করে ওডিআই ক্রিকেটের প্রেক্ষাপটে! অনেকে এও মনে করছেন যে, ডনের দেশে খেলে এবার সব রকমের ক্রিকেট থেকেই অবসর নেবন কিং কোহলি (King Kohli)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে অস্ট্রেলিয়ার পারথে পা রেখেছে টিম ইন্ডিয়া। এসেছেন কোহলি। আর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পা রেখেই বিরাট ১৩ শব্দের রহস্যময় পোস্ট করেছেন। যা দেখার পর থেকেই কোহলির একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে শুরু হয়েছে চরম জল্পনা। 

শেষবার কোহলি ভারতের হয়ে খেলেছেন চলতি বছর মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। টেস্টের পাশাপাশি টি-টোয়েন্টিআই থেকেও অবসর নিয়েছেন এই প্রজন্মের তো বটেই সর্বকালেরও অন্যতম সেরা ব্যাটার।আইপিএলের পর থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ম্যাচ খেলেননি বিরাট। তবে আগামী রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে তিনি খেলছেন বলেই খবর। কোহলি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ কোহলি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যখন তুমি হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তখনই তুমি সত্যিকার অর্থে ব্যর্থ হও।' কোহলির এই পোস্ট রীতিমতো অর্থবহ। এর অনেক মানেই খুঁজে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। জানা যাচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় বিরাট এবং রোহিত শর্মাকে নাকি অন্তর্ভুক্ত করছে না! বিসিসিআই এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তাও দেয়নি। 'রো কো' জুটি অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থ হয়, তাহলে তাঁদের জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে বলেই রিপোর্ট। কোহলির এই পোস্টের অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি হাল ছাড়তে নারাজ। ২০২৭ সালে বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া। আর তিনি শেষ দেখেই ছাড়বেন।

বিরাট ভারতের হয়ে ওডিআই-তে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি। ৩০২ ম্যাচ এবং ২৯০ ইনিংসে ১৪১৮১ রান করেছেন। গড়ে ৫৭.৮৮, ৯৩-এর বেশি স্ট্রাইক রেট তাঁর। ৫১টি সেঞ্চুরি এবং ৭৪টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। তাঁর সেরা স্কোর ১৮৩। এই বছর ৭টি ওডিআই- এর সাত ইনিংসে ৪৫.৮৩-র গড়ে ২৭৫ রান করেছেন কোহলি। যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং দু'টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে এবং তার সেরা স্কোর ১০০*। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কোহলির দীর্ঘদিনের ভালোবাসা। ২৯টি ওডিআই-তে ৫১.০৩ গড়ে এবং ৮৯-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ১৩২৭ রান করেছেন তিনি। ২৯ ইনিংসে পাঁচটি সেঞ্চুরি এবং ছ'টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট। এবং তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ১৩৩*।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

