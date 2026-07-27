/ভারসোভায় সমুদ্রমুখী লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন বিরাট! ১৮.২৯ কোটিতে ২৫ তলায় এবার থাকবেন টাবুর সঙ্গে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা তাঁদের রিয়াল এস্টেট সম্পত্তির তালিকা আরও লম্বা করলেন। মুম্বইয়ের ভারসোভায় তৈরি হতে চলা গোদরেজ স্কাইশোর প্রজেক্টে টাকা বিনিয়োগ করলেন। সেখানে ২৬৪৪ স্কয়ার ফিটের লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন বিরুষ্কা। খরচ করলেন ১৮.২৯ কোটি টাকা। প্রায় যে টাকা কোহলি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলে পেয়ে থাকেন। আরসিবি তাদের আইকনকে ২১ কোটি টাকা দেয়।
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প্রকল্পের মূল বিবরণ ও অবস্থান
প্রজেক্টের নাম: গোদরেজ প্রপার্টিজের নতুন এবং অত্যন্ত বিলাসবহুল সমুদ্রমুখী আবাসন প্রকল্পের নাম গোদরেজ স্কাইশোর
প্রকৃত অবস্থান: মুম্বইয়ের আন্ধেরি ওয়েস্টের ভারসোভা এলাকায়। টাওয়ার এ-র ২৫ তলায় এ-২৪০৩ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টটি বিরুষ্কার।
মোট আয়তন: অ্যাপার্টমেন্টটির মোট রেরা কার্পেট এরিয়া ২৬৪৪.৮ বর্গফুট (২৪৫.৭১ বর্গমিটার)। মূল কার্পেট এরিয়া: ২৩২৮ বর্গফুট।
সংলগ্ন এক্সক্লুসিভ এলাকা: ৩১৬.৫ বর্গফুট।
পার্কিং সুবিধা: অ্যাপার্টমেন্টটির সঙ্গে তিনটি নির্দিষ্ট কভার্ড কার পার্কিং স্পেস অন্তর্ভুক্ত।
মোট লেনদেন ও আর্থিক বিবরণ
চুক্তির মূল্য: অ্যাপার্টমেন্টটি ১৮.২৯ কোটি টাকায় কিনেছেন বিরাটরা। যা প্রতি বর্গফুটের হিসেবে প্রায় ৬৯ হাজার ১৫৯ টাকা
সরকারি ফি: এই সম্পত্তি নিবন্ধনের জন্য দম্পতি ১.০৯ কোটি টাকার স্ট্যাম্প ডিউটি দিয়েছেন এবং ৩০ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েছেন।
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ: বিক্রয় দলিল বা সেল ডিড গত ৮ জুলাই সম্পাদিত হয়েছিল। পরে জুলাইয়ের শেষ দিকে সেটি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিবন্ধিত হয়।
বিরাট ও অনুষ্কার মালিকানায় ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল সম্পত্তি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওরলিতে ৭১৭১ বর্গফুটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট, গুরুগ্রামে একটি বিলাসবহুল বাড়ি এবং আলিবাগে একটি ফার্মহাউজ।
কোহলি ও ক্রিকেট
হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে পারেননি কোহলি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের হাত ধরে কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। সিরিজের শুরুটা ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের জন্য খুব একটা ভালো হয়নি। প্রথম ওডিআই-তে তিনি মাত্র ৫ রান করেন এবং জোফ্রা আর্চারের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান। তবে পরের দুই ম্যাচে যথাক্রমে ৬৫ ও ৭৪ রান করে তিনি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান। তিন ইনিংসে ৪৮-এর গড়ে মোট ১৪৪ রান করেছিলেন। যদিও ভারত ওডিআই সিরিজটি ২-১ হেরেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের পরবর্তী ওডিআই সিরিজে কোহলির ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। তিন ম্যাচের এই হোম সিরিজ ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
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