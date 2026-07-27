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ভারসোভায় সমুদ্রমুখী লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন বিরাট! ১৮.২৯ কোটিতে ২৫ তলায় এবার থাকবেন টাবুর সঙ্গে

বলি অভিনেত্রী টাবু যেখানে ১০ কোটি টাকায় অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, সেখানেই বিরুষ্কা অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন ১৮.২৯ কোটি টাকায়। মুম্বইয়ের এই প্রজেক্ট নিয়েই এখন ঝড়...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 27, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:03 PM IST
ভারসোভায় সমুদ্রমুখী লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট কিনলেন বিরাট! ১৮.২৯ কোটিতে ২৫ তলায় এবার থাকবেন টাবুর সঙ্গে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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