Rohit Sharma-Virat Kohli: সিদ্ধান্তে সিলমোহর! ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অপ্রত্যাশিত ঘোষণা, বিরাট-রোহিতকে এবার...

Rohit Sharma-Virat Kohli: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অপ্রত্যাশিত ঘোষণা, বিরাট-রোহিত নিজেরাই এবার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিলেন। চলে এল বিরাট আপডেট

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 8, 2025, 08:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর ভারতীয় ক্রিকেটে সর্বাধিক চর্চিত দুই নাম- বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা (Virat Kohli and Rohit Sharma)। এখনও তাঁদের নিয়ে চর্চা চলছে। গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সময় থেকেই শিরোনামে এই দুই মহারথী। তাঁরা ধারাবাহিক ভাবে যদি নিজেদের প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এই নিয়েই যাবতীয় আলোচনা। কিন্তু তার মাঝেই দুই মহীরূহ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আজও আগুনের আরেক নাম।

বিরাট-রোহিতের প্রত্যাবর্তন 

ঘরোয়া ক্রিকেটে ভারতের সেরা একদিনের টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফি। বিরাট-রোহিতের সেই টুর্নামেন্টে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই রোহিত জানিয়ে ছিলেন তিনি বিজয় হাজারেতে খেলবেন। কোহলিও খেলার সম্মতি দিয়েছেন বলেই খবর। কারণ দুই প্রাক্তন অধিনায়ক এখন একমাত্র সংস্করণেই খেলেন। পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে তাঁদের চলতি দুর্দান্ত ফর্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। রো-কো জুটিকে ওডিআই কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করতে হলে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতেই হবে। যা বাধ্যতামূলক। এমনই নাকি বিসিসিআই ফতোয়া দিয়েছিল দুই সুপারস্টারকে। তবে বিসিসিআই এই কথা পুরোপুরি অস্বীকার করে জানিয়ে দিল যে, দুই ক্রিকেটার স্বেচ্ছায় অংশ নিচ্ছেন বিজয় হাজারেতে। 

এবার গল্পে নতুন মোড়

রেভস্পোর্টজকে দেওয়া সাক্ষাত্‍কারে বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, 'বিরাট-রোহিত বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়েছেন। এটা একান্তই তাঁদের নিজের সিদ্ধান্ত। বিসিসিআইয়ের সিনিয়র দলের নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকর হোক বা ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, বারবার বলেছেন অফ টাইমে খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার চাপ দিচ্ছেন। এই চাপের কারণেই, তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, কোহলি এবং রোহিত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি থেকে ফিরে রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন। 'রোহিত এবং কোহলি বিশ্বমানের খেলোয়াড়। ড্রেসিংরুমে তাদের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। তারা দীর্ঘদিন ধরে এটি করে আসছে। আশা করি, তারা একই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে যা ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।' ওডিআই সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর সাংবাদিক বৈঠকে একথাই বলেছেন গম্ভীর।

তিন সংস্করণের ক্রিকেট খেলে এই মুহূর্তে ভারতে সফররত দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজ এবার প্রায় অন্তিম লগ্নে। আয়োজকরা ০-২ টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। এরপর ভারত তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে ২-১ জিতে বদলা নিয়েছে। এবার টি২০আই। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ওপেনার  ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার কটকের বারাবটি স্টেডিয়ামে। আগামিকাল প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি সূর্যকুমার যাদব ও আইডেন মারক্রমরা। বিরাট-রোহিত সাময়িক ব্রেকে। এরপর চলতি মাসের শেষ দিকে তারা খেলবেন বিজয় হাজারে। তারপর জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবেন।

 

