Virender Sehwag Wife Affair: শেহওয়াগের স্ত্রী আরতির সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' চলছে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাসের?

Virender Sehwag Wife Affair with BCCI President Mithun Manhas: বীরেন্দ্র শেহওয়াগের স্ত্রী আরতি আহলাওয়াতের সঙ্গে নাকি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাসের অ্যাফেয়ার চলছে! যে খবরে এখন নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 9, 2025, 02:57 PM IST
Virender Sehwag Wife Affair: শেহওয়াগের স্ত্রী আরতির সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' চলছে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাসের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর জানুয়ারিতে বাইশ গজে আরেক ভাঙনের খবর এসেছিল। জানা গিয়েছিল এবার ডিভোর্সের পথে 'নজফগড়ের নবাব' বীরেন্দ্র শেহওয়াগ (Virender Sehwag)! আরতি আহলাওয়াতের (Aarti Ahlawat) সঙ্গে  ২১ বছরের দাম্পত্য জীবন ভাঙতে চলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের ভয়ডরহীন সুপারস্টার! সেপারেশনের পথেই নাকি বীরু-আরতি (Virender Sehwag-Aarti Ahlawat)!

'কাহানি মে টুইস্ট!' 

এর মাঝেই 'কাহানি মে টুইস্ট!' জানা যাচ্ছে আরতির সঙ্গে নাকি 'অ্যাফেয়ার' চলছে বিসিসিআইয়ের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাসের! (Virender Sehwag’s Wife Aarti Having An Affair With BCCI President Mithun Manhas)। এই খবরেই ঝড় উঠেছে নেটপাড়ায়... আর গল্পের সূত্রধর সাংবাদিক অভিষেক ত্রিপাঠী (Journalist Abhishek Tripathi)। গত ৭ অক্টোবর একটি রহস্যময় পোস্ট করেন অভিষেক। ২০০৯ সালের মুরলী বিজয়-দীনেশ কার্তিক বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ৬৬০০০০ এরও বেশি পাওয়া পোস্টটি প্রাক্তন ক্রিকেটারের সতীর্থের স্ত্রীর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সূচনারই ইঙ্গিত দিয়েছিল!

জোরাল গুঞ্জন

বীরু-আরতি একে-অপরকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করার পর থেকেই এই গুঞ্জন আরও জোরাল হয়েছে। নেটপাড়ায় ঝোড়ো পোস্ট করা বীরু স্ত্রীকে নিয়ে দীর্ঘদিন কোনও পোস্টও করেন না। শেহওয়াগ তাঁর স্ত্রী আরতির সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে শেষ ছবি পোস্ট করেছিলেন ২০২৩ সালের ২৮ এপ্রিল। ২০২৪ সালের দীপাবলিতে ইনস্টাগ্রামে বীরুর শেষ পারিবারিক পোস্টে তাঁর মা এবং সন্তান ছিল। কিন্তু আরতির অনুপস্থিতি জল্পনাকে উস্কে দিয়েছিল তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী বিবাহের সমাপ্তির! ২০০৪ সালে শেহওয়াগ এবং আরতি বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের রয়েছে দুই ছেলে- আর্যবীর (জন্ম ২০০৭) এবং বেদান্ত (জন্ম ২০১০)। আর্যবীর আবার ক্রিকেট খেলেন বাবার মতোই।  
 
বীরু-আরতি

জানা যায় শেহওয়াগের সঙ্গে তাঁর হবু স্ত্রী আরতির যখন দেখা হয়েছিল তখন ক্রিকেটারের বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। আরতির বয়স ছিল ৫ বছর। তাঁদের একটি বিয়েবাড়িতে দেখা হয়েছিল। আরতির কাকিমা শেহওয়াগের তুতো ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে বীরু-আরতি আত্মীয় হয়ে ওঠেন। শেহওয়াগ ২১ বছর বয়সে আরতিকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং আরতি কালবিলম্ব না করে হ্যাঁ বলে দেন। এরপর তাঁরা ৩ বছর ধরে ডেটিং করেন। ২০০৪ সালে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির বাড়িতে শেহওয়াগ-আরতির বিয়ে হয়। নয়াদিল্লির এক পাঁচ তারা হোটেলে জমকালো বিয়ের আয়োজন করেছিলেন বীরু-আরতি।  
 
দায়িত্বে মিঠুনই

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ওরফে এজিএমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পদে মিঠুনই এলেন। জল্পনাই সত‍্যি প্রমাণিত হল। অতীতে মিঠুন দলীপ ট্রফির জন্য উত্তর অঞ্চলের আহ্বায়ক ছিলেন এবং তিনি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাট টাইটান্সের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবেও কাজ করেছেন। মিঠুন জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (জেকেসিএ) প্রশাসক হিসেবেও কাজ করছেন। রাজীবকে বোর্ডের সহ-সভাপতি ওরফে মিঠুনের ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। দেবজিৎ সাইকিয়াকে বিসিসিআই সচিব হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রভতেজ সিং ভাটিয়া যুগ্ম সম্পাদকের ভূমিকা পালন করবেন, রঘুরাম ভাট বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ হবেন। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একমাত্র সদস্য হিসেবে জয়দেব নিরঞ্জন শাহের নির্বাচনের এই কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, অরুণ সিং ধুমাল এবং এম. খায়রুল জামাল মজুমদারকেও গভর্নিং কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নতুন বিসিসিআই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় মিঠুন মানহাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের হটসিটে বসার পর।

মিঠুনের ক্রিকেট কেরিয়ার

মিঠুন কখনও ভারতের হয়ে অভিষেকের সুযোগ পাননি, তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি পরিচিত নাম ছিলেন। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুণে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়েও মিঠুন খেলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে মিঠুন ছিলেন দিল্লির অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে খেলেছেন বিরাট কোহলিও। ১৯৯৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মিঠুন ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে খেলেন। এরপর ২০১৫ সালে তিনি জম্মু-কাশ্মীরে চলে যান এবং পরের বছর অবসর গ্রহণ করেন। মিঠুন ১৫৭টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৯৭১৪ রান করেছেন। যার মধ্যে ২৭টি সেঞ্চুরি এবং ৪৯টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অপরাজিত ২০৫* রান তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। 

ক্রিকেটার মিঠুন

১৩০টি লিস্ট এ ম্যাচে মিঠুন ৪৫.৮৪ গড়ে ৪,১২৬ রান করেছেন, যার মধ্যে ৫টি সেঞ্চুরি এবং ২৬টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্য়ান্স প্রশংসনীয়। ৭২টি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে তার ১১৭০ রান রয়েছে। দিল্লি-পুণে-চেন্নাইয়ের হয়ে ৩৮ আইপিএল ইনিংসে ৫১৪ রান করেছেন। ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ করে মিঠুন মনোনিবেশ করেন কোচিংয়ে। ২০১৭ সালে পঞ্জাব কিংসের (পূর্বে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব) এর সহকারি কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৯ সালে তাঁকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সহকারি কোচ হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। এবং ২০২২ সালে, তিনি গুজরাত টাইটান্সের সহকারী কোচ হয়েছিলেন। 

