সেপ্টেম্বর বিপ্লবেই BCCI টানছে 'লক্ষ্মণ'রেখা, ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল চেয়ারেই 'চতুর্থ ইনিংসের ভগবান'...হায়দরাবাদির হাতেই গিলদের স্টিয়ারিং!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটার এবং বর্তমানে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। তাঁর দায়িত্ব এবার আরও বাড়ছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড লক্ষ্মণের জন্য 'ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল' আয়োজনই করছে। জানা যাচ্ছে 'চতুর্থ ইনিংসের ভগবান' এবার নতুন ইনিংস শুরপ করতে চলেছেন ভারতীয় দলের সঙ্গে। সেপ্টেম্বরে বিসিসিআইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সম্ভাব্য রদবদলের আলোচনার মধ্যেই লক্ষ্মণের বিষয়টি সামনে এসেছে। সিনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে অজিত আগরকরের মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হবে। জাতীয় দলের কোচিং কাঠামো নিয়েও পর্যালোচনা চলছে। এই অবস্থায় বোর্ড বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে বলেই খবর। লক্ষ্মণকে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের পদই দিতে চলেছে বিসিসিআই।
আরও কিছু শোনা যাচ্ছে
শোনা যাচ্ছে যে, বিসিসিআই আগরকরের মেয়াদ ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত বাড়াতে পারে। প্রস্তাবিত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে বেঙ্গালুরুর সিওই-তে লক্ষ্মণের বর্তমান দায়িত্বের পরিধি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে লক্ষ্মণ খেলোয়াড়দের উন্নয়ন ও হাই-পারফরম্যান্স কর্মসূচির তদারকি করছেন। তবে এই নিয়োগ বা প্রস্তাবিত পদের সুনির্দিষ্ট কাঠামো সম্পর্কে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। লক্ষ্মণ ইতোমধ্যেই সিনিয়র দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত রয়েছেন এবং প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরের পর গৌতম গম্ভীর ও তাঁর নিয়মিত সাপোর্ট স্টাফদের বিশ্রামে পাঠানোর সময়ে লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি তরুণ ভারতীয় দলের অস্থায়ী কোচ হিসেবে জিম্বাবুয়েতে ৩-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টিআই সিরিজ জিতেছেন।
ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকা ঠিক কী?
এই পদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি বিসিসিআইয়ের চূড়ান্ত কাঠামোর উপরেই নির্ভর করবে, তবে এটা বলা যায় যে, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট হিসেবে লক্ষ্মণ ভারতের সামগ্রিক ক্রিকেট কার্যক্রমের কেন্দ্রে চলে আসতে পারেন। এই পদের আওতায় সিনিয়র দল, নির্বাচক, কোচ, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এবং ভারতের খেলোয়াড় তৈরির বিভিন্ন ধাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া প্রতিভা তুলে আনা, খেলোয়াড়দের দক্ষতা উন্নয়ন এবং হাই-পারফরম্যান্স পরিকল্পনার মতো বিষয়গুলিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। সিওই-তে লক্ষ্মণ ইতোমধ্যে যে কাজ করছেন, যেখানে তিনি সিনিয়র ও খেলোয়াড় তৈরির প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করেছেন।
এটি তারই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হবে।
বিসিসিআই-তে সেপ্টেম্বর মাস কেন গুরুত্বপূর্ণ
সেপ্টেম্বরে সম্ভাব্য পদক্ষেপের সময় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান নির্বাচক হিসেবে আগরকরের মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হতে চলেছে। ফলে ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের আগে নির্বাচক প্যানেলের কাঠামো এখন আলোচনায়। ভারতের সাম্প্রতিক ফলাফল এবং সামগ্রিক কোচিং ব্যবস্থা নিয়েও নানা মহলে পর্যালোচনা চলছে। জিম্বাবোয়ে সফরে লক্ষ্মণের সফল অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও তিনি নিজেই আগে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মূল মনোযোগ সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের কাজের উপরই নিবদ্ধ। ২০২৪ সালে রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতের হেড কোচ হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ বিসিসিআইয়ের ঢেলে সাজানো সিওই-র দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি ভারতের খেলোয়াড়-উন্নয়ন কাঠামোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছেন এবং খেলোয়াড়দের বারবার চোট পাওয়া নিয়ে ওঠা প্রশ্নের মুখে সম্প্রতি তিনি এই কেন্দ্রের সামগ্রিক লক্ষ্য ও কার্যক্রমের পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন। যদি এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তবে ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে লক্ষ্মণ ভারতীয় ক্রিকেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের তদারকি থেকে সরে এসে আরও ব্যাপক পরিসরের এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, যেখানে তাঁকে ক্রিকেটের বেশ কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করতে হবে।
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