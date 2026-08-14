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সেপ্টেম্বর বিপ্লবেই BCCI টানছে 'লক্ষ্মণ'রেখা, ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল চেয়ারেই 'চতুর্থ ইনিংসের ভগবান'...হায়দরাবাদির হাতেই গিলদের স্টিয়ারিং!

VVS Laxman: বিসিসিআইয়ে আরও বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ভারতের প্রাক্তন মহারথীর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছে বিসিসিআই। ফলে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের কাজের বাইরেও লক্ষ্মণের কাজের পরিধি ও প্রভাব বিস্তৃত হবে।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST
সেপ্টেম্বর বিপ্লবেই BCCI টানছে 'লক্ষ্মণ'রেখা, ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল চেয়ারেই 'চতুর্থ ইনিংসের ভগবান'...হায়দরাবাদির হাতেই গিলদের স্টিয়ারিং!
Image Credit: ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল চেয়ারেই লক্ষ্মণ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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