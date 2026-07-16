/২৩২ বলে ৫৩৬ রান, ৫১ ছক্কা, ৩ সেঞ্চুরি.... প্রীতি জিন্টার অহংকার মাটিতে মিশিয়ে স্মিথদের তাণ্ডব! T20 ক্রিকেটের ইতিহাসই বদলে গেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩ বছরের টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাস বদলে দিল স্রেফ একটাই ম্যাচ! গত বুধবার অকল্যান্ড কলোসিয়ামে মেজর লিগ ক্রিকেটে টুর্নামেন্টে (এমএলসি) মুখোমুখি হয়েছিল নীতা আম্বানির এমআই নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ফ্রিডম। নিকোলাস পুরানের মুম্বই টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ৯ উইকেটে ২৬৬ রান। স্টিভ স্মিথের ওয়াশিংটন ফ্রিডম এই পাহাড় প্রমাণ রানও, আট বল বাকি থাকতেই রেখে ৬ উইকেট হাতে রেখে তুলে দেয়। স্মিথবাহিনীর এই বিজয়গাথা এখন মাইলস্টোন। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে সবচেয়ে বড় রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড এটাই। এর আগে এই রেকর্ড ছিল আইপিএলে, প্রীতি জিন্টার পঞ্জাব কিংসের দখলে। ২০২৬ সালের আইপিএলে শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রীতির পঞ্জাবের ম্যাচ ছিল ঐতিহাসিক। কেকেআরের ২৬২ রান তাড়া করে জিতেছিল পিবিকেএস। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়ার বিশ্বরেকর্ড এখন ওয়াশিংটন ফ্রিডমেরই!
যা ঘটল ম্য়াচে
২৩২ বলের খেলায় ৫৩৬ রানের ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখল ৩ সেঞ্চুরি! দুই ইনিংস মিলিয়ে ৫১ ছক্কা উড়ল! নীতার টিমের হয়ে অধিনায়ক নিকোলাস আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন অকল্যান্ডে। ৫১ মিনিটের তাণ্ডবে ৩৩ বল খেলেই তিনি করলেন ১০৬ রান। ১৩ ছক্কা ৫ চারে সাজালেন তাঁর ইনিংস। আর ব্য়াট করলেন ভয়ংকর ৩২১.২১ স্ট্রাইক রেটে। ৮ ছক্কা ও ১ চারে ২৫ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন কায়রণ পোলার্ডও। কে বলবেন তিনি প্রাক্তন! মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিক-রোহিত-সূর্যকুমারদের ব্যাটিং কোচ। নিউ ইয়র্কের তাণ্ডব যদি ট্রেলার হয়ে থাকে, তাহলে সিনেমা তুলে রেখেছিলেন স্মিথরা। রান তাড়া করতে নেমেছিলেন অজি মহারথী স্মিথই। এই প্রজন্মের অন্য়তম সেরা ব্য়াটার বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি কোন ধাতুতে গড়া ৪৮ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেললেন স্মিথ। ৭ চার ও ৯ ছয়ে বোলারদের মাথার উপর চড়ে বসলেন। স্মিথের এটিই কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। চারে নামা আন্দ্রিয়েস গাউস পাগল করে দিলেন তাণ্ডবলীলায়। ৫১ বলে ১৩২ করলেন ১০ চার ও ১২ ছক্কায়! স্মিথ-আন্দ্রিয়েসের ঝড়েই উড়ে যায় নিউ ইয়র্ক। স্মিথ ও গাউসের ২৪১ রানের জুটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তৃতীয় উইকেটে সর্বোচ্চ রানের যুগলবন্দি। এটি ২০১৯ সালে ইন্দোরে সিকিমের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার ও সূর্যকুমার যাদবের ২১৩ রানের পার্টনারশিপের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে।
তৃপ্ত স্মিথ বলছেন
ইতিহাস লিখে স্মিথ বলছেন, 'প্রথম বল থেকেই গাউস যেভাবে ব্যাট করতে শুরু করল, মনে হচ্ছিল যেন পুরো রাত জুড়েই সে আর ব্যাটের মিডল দিয়ে হিট করা থামাবে না। আর প্রতিটি শটই বাউন্ডারির উপর দিয়ে উড়েছিল। আমি তো সবচেয়ে ভালো জায়গা থেকে ওর খেলা দেখেছি। আর হ্যাঁ, দারুণ জয়। ২৬০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে গেলে অনেক কিছুই ঠিকঠাক হতে হয়। শুরুতে আমরা কিছুটা নড়বড়ে জায়গায় ছিলাম। কিন্তু এরপরই বল আমাদের দু'জনের ব্যাটের মিডলে ঠিক ভাবে লাগতে শুরু করে। আর ভাগ্যক্রমে, বাউন্ডারির উপর দিয়েই গিয়েছিল। রান-রেট চোদ্দর আশেপাশে রাখার চেষ্টা করছিলাম। কারণ জানতাম যে ওভারে দু'টি ভালো শট খেললেই আমরা ঠিক পথে খেলা বার করে আনব।' স্মিথদের এই ইনিংস নিয়ে এখন সর্বত্র চর্চা চলছে।
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