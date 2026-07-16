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২৩২ বলে ৫৩৬ রান, ৫১ ছক্কা, ৩ সেঞ্চুরি.... প্রীতি জিন্টার অহংকার মাটিতে মিশিয়ে স্মিথদের তাণ্ডব! T20 ক্রিকেটের ইতিহাসই বদলে গেল

বাইশ গজ তৈরি ছিল না এই ধ্বংসলীলার জন্য়। টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাস বদলে দিলেন স্টিভ স্মিথরা। যা ঘটে গেল, তা অভাবনীয় বললেও কম...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 16, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:18 PM IST
২৩২ বলে ৫৩৬ রান, ৫১ ছক্কা, ৩ সেঞ্চুরি.... প্রীতি জিন্টার অহংকার মাটিতে মিশিয়ে স্মিথদের তাণ্ডব! T20 ক্রিকেটের ইতিহাসই বদলে গেল
Image Credit: তাণ্ডবের পর গাউস-স্মিথSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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২৩২ বলে ৫৩৬ রান, ৫১ ছক্কা, ৩ সেঞ্চুরি! প্রীতির গর্ব মাটিতে মিশিয়ে স্মিথদের ইতিহাস
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