WATCH 6, 6, 6, 6, 6, 6: ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬! ১২ বলেই ৫০, ইন্টারনেট ভেঙে ফেলা ব্যাটার কে? VIDEO দেখুন একবার...
6, 6, 6, 6, 6, 6: এক ওভারে পরপর ছয় ছক্কা! ইন্টারনেট ভেঙে ফেলল ক্লিপ। কোথায় আর কে ঘটালেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য হংকং সিক্সেস ২০২৫ টুর্নামেন্টের (The Hong Kong Sixes 2025) বিস্ফোরক শুরু। শিরেনামে পাকিস্তানের অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি (Abbas Afridi)। বিধ্বংসী এই ব্যাটার শুক্রবার কল্পনাতীত ব্যাটিং করে ইন্টারনেট ভেঙে ফেলেছেন। শুক্রবার কুয়েতের বিরুদ্ধে ডান হাতি আফ্রিদি ইয়াসিন প্যাটেলের এক ওভারে রেকর্ড ৬, ৬, ৬, ৬, ৬, ৬ হাঁকিয়েছেন। সিক্স ওভার-পার-সাইড টুর্নামেন্টে কুয়েতের বিরুদ্ধে ১২৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আফ্রিদি ১২ বলে ৫৫ রান করেন। পাকিস্তান ম্যাচের শেষ বলেই লক্ষ্যে পৌঁছায়। মং ককের মিশন রোড গ্রাউন্ডে আসা দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। আফ্রিদির ভিডিয়ো এখন ভাইরাল।
জাতীয় দলে নেই আফ্রিদি
২৪ বছর বয়সী আফ্রিদি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলার পর থেকে আর পাকিস্তানের হয়ে খেলেননি। তিনি সেই বছর জানুয়ারিতেই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের অভিষেক করেছিলেন। তাঁর এদিনের ১২ বলের ৫৫ রানেক ইনিংস নিশ্চিত ভাবেই নির্বাচকদের নজর কাড়বে। পাকিস্তানের হয়ে অভিষেকের পর থেকে মোট ২৪টি টি-টোয়েন্টিআই-তে অংশ নিয়েছেন আফ্রিদি। ১২.১৮-র গড়ে এবং ১১২.৬১ স্ট্রাইক-রেটে মাত্র ১৩৪ রান করেছেন এই মুহূর্তে পাকিস্তান জাতীয় দলের পরিকল্পনায় না থাকা ক্রিকেটার।
আরও পড়ুন: 'পিরিয়ড শেষ হলে চলে আসিস, আমারটাও তো দেখতে হবে'! বিশ্বকাপে লাগাতার যৌন হেনস্থা নির্বাচকের
হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্ট
হংকং সিক্সেস আইসিসি-র অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যেখানে প্রতি দলে ছ'জন খেলেয়াড় থাকবে এবং ছয় ওভারের ম্যাচ হবে। ১৯৯২ সালে এই টুর্নামেন্ট প্রথমবার হয়েছিল। এটি দ্রুত বিনোদনের জন্যই এর নকশা। প্রতিটি খেলা প্রায় ৪৫ মিনিটের। উইকেটরক্ষক ছাড়া প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক ওভার বল করতেই হবে। যা অলরাউন্ডারদের অপরিহার্য করে তোলে। এই মরসুমে টুর্নামেন্টে ৯টি দল অংশ নিয়েছে। তিন দলের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। তারপরে নকআউট রাউন্ড।
খেলার গতিই ইউএসপি
হাই স্কোরিং এবং আক্রমণাত্মক খেলার জন্য পরিচিত এই ফর্ম্যাটটি গতিশীল ব্যাটিং এবং কৌশলগত বোলিংকে উৎসাহিত করে। হংকংয়ে অনুষ্ঠিত টিন কোং রোড রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ডের এই টুর্নামেন্ট বিশ্বব্যাপী প্রতিভাদের আকর্ষণ করে এবং ভক্তদের এক উৎসবমুখর, অ্যাকশন-প্যাকড অভিজ্ঞতা দেবে। বেশ কিছু বিরতির পর ইভেন্টটি ২০২৪ সালে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং রাতারাতি জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অনন্য ফর্ম্যাট এবং প্রাণবন্ত পরিবেশ এটিকে ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে স্বতন্ত্র করে তুলছে।
আরও পড়ুন: 'সূর্যোদয়ের রাজ্যে' ব্যাটে-বলে লাজবাব বাপু, অজিদের হারিয়ে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)