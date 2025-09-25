English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Abhimanyu Easwaran Snub: 'আমাদের কোনও দরকার নেই', জাতীয় দলে বঞ্চিত বঙ্গ তারকা! কী যুক্তি প্রধান নির্বাচক আগরকরের?

Abhimanyu Easwaran Snub: বারবার সেই একই ছবি। বিগত তিন বছর ধরে টেস্ট টিমের দরজায় দাঁড়িয়ে বাংলার তারকা অভিমন্যু ঈশ্বরণ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও তিনি ব্রাত্য! কী যুক্তি প্রধান নির্বাচক আগরকরের?

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 25, 2025, 08:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত এশিয়া কাপের ফাইনালে (India In Asia Cup Final  2025) ওঠার পরদিনই, অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নির্বাচক কমিটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল বৃহস্পতি দুপুরে (India Test Squad vs West Indies Series 2025)। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। ১৫ সদস্যের দলে এবারও ঢুকতে পারলেন না বাংলার তারকা ব্যাটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। বিগত তিন বছর ধরে টেস্ট স্কোয়াডে ঢোকার লড়াই দেরাদুনের ৩০ বছরের বাসিন্দা। কেন আবারও ব্রাত্য অভিমন্যু? এই মর্মে নেটপাড়ায় ঝড় উঠে গিয়েছে। বহু ক্রীড়াপ্রেমিই  অভিমন্যুর অবিচার হয়েছে বলেই নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। দুবাইয়ে দল ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে আগরকর সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ভারতীয় দলের অভিমন্যুকে দরকার নেই! 

প্রধান নির্বাচক আগরকর কী বলছেন? 

'সাধারণত সফরের সময়ে ১৬-১৭ জনকে নিয়ে যান। যদি কারোর কোনও আঘাত লাগে বা কিছু ভুলভাল হয়ে যায়, তাহলে সর্বদা একজন খেলোয়াড়কে উড়িয়ে এনে যেতে তাঁকে খেলাতে পারেন। এই দলে একজন অতিরিক্ত স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল রয়েছে। সে ইংল্যান্ড দলের অংশ ছিল না। কেবল ১৫ জনকেই বেছে নেওয়া যায়। সুতরাং অভিমন্যুর গল্পে কিছু নেই। কেএল রাহুল এবং জয়সওয়াল খুব খারাপ করেনি কিন্তু। এই মুহূর্তে আমাদের দলে কোনও তৃতীয় ওপেনার প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তাকে উড়িয়ে আনতে পারি।'

বরুণ অ্যারন চেয়েছিলেন দলে

ভারতের প্রাক্তন পেসার ও বোলিং কোচ বরুণ অ্যারন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিমন্যুকে প্রথম একাদশে রাখার বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। ২০২৪-২৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ২০২৫ সালে ইংল্যান্ড সিরিজে বাংলার ব্যাটার ভারতীয় দলের অংশ ছিলেন। তবে বিদেশের দু'টি সিরিজেই খেলার সুযোগ পাননি তিনি। বরুণ বলেছিলেন, 'অভিমন্যুকে দেখছি অনন্তকাল ধরে মাঠের বাইরে। সে খেলার সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু কখনও তা ঘটছে না। আমার মনে হয় অবশেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সে একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। আমি আমার মনে হয় ভারতের ওকে খেলানো উচিত এবং কোনও একটা পর্যায়ে সুযোগ দেওয়া উচিত।'

অভিমন্যুর জায়গায় জগদীশন

ইংল্যান্ড সিরিজের দলই প্রায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে অপরিবর্তিত রয়েছে। ঋষভ পন্থের জায়গায়  তামিলনাড়ুর ক্রিকেটার নারায়ণ জগদীশনকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জগদীশন অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম বেসরকারি টেস্টে ১১৩ বলে ৬৪ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। প্রয়োজনে তিনি তৃতীয় বিশেষজ্ঞ ওপেনার হিসেবেও সুযোগ পেতে পারেন। জগদীশন এসে যাওয়ায় বাংলার অভিমন্যুর দলে জায়গা হল না। দিনের আলোর মতোই যা পরিষ্কার। লাল বলের ক্রিকেটে ঈশ্বরণের সর্বশেষ খেলা অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া  'এ'-র হয়ে। ইন্ডিয়া 'এ'-র হয়ে জগদীশনের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করেছিলেন বাংলার টপ অর্ডার ব্যাটার। তিনি ৪৪ রান করেন। লিয়াম স্কট তাঁকে আউট করেন। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে অভিমন্যুকে রাখা হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার আগে রাহুলকে কিছু খেলার সময় প্রয়োজন দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরণকে ঘরোয়া ক্রিকেটে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। নির্বাচকরা তাঁকে ইরানি কাপের জন্য ভারতের বাকি দলে যদিও রেখেছেন। রজত পাটিদারের নেতৃত্বে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ১ অক্টোবর থেকে নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে খেলবেন  অভিমন্যু। বাংলার আরেক ক্রিকেটার আকাশ দীপও রয়েছেন দলে।

হতাশ অভিমন্যু

বাংলার ব্যাটিং লাইনআপের অন্যতম নাম অভিমন্যু। ১০৪টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে ৪৮.৬৭ গড়ে ৭৮৮৫ রান করেছেন, যার মধ্যে ৩১টি অর্ধ-শতক এবং ২৭টি শতক রয়েছে। অসংখ্য সিরিজে ইন্ডিয়া 'এ' দলের অধিনায়কত্ব করেছেন এবং ঘরোয়া সার্কিটে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই তাঁকে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ডাক পাইয়ে দিয়েছিল। অভিমন্যুর বাবা রঙ্গনাথ ঈশ্বরণ গত জুলাই মাসে বলেছিলেন যে, ভারতের হয়ে খেলার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁর ছেলে কিছুটা হতাশই হয়ে গিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অভিমন্যুর বাবা আরও বলেছিলেন যে, ভারতের টেস্ট দল নির্বাচনের সময় আইপিএলের পারফরম্যান্সকে নির্বাচনের জন্য বিবেচনা করা উচিত নয়। ক্রিকেটারের বাবার মতে, যে দীর্ঘতম ফর্ম্যাটের জন্য স্কোয়াড নির্বাচন করতে হবে রঞ্জি ট্রফি, দলীপ ট্রফি এবং ইরানি ট্রফি ম্যাচের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে।

 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

abhimanyu easwaranIndia vs west IndiesInd Vs WIind vs wi squadIndia Vs West Indies Squad
