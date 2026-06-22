/বঙ্গে বিরাট খেলার বাজেট; ১৫০ কোটির স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ভোলবদল, ইস্ট-মোহনকে কোটি টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ঘোষণা হয়ে গেল সোমবার। একেবারে 'কল্পতরু' বিজেপি সরকার। রাজ্যের নয়া অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের একগুচ্ছ ঘোষণার মধ্যে আলাদা করে নজর কাড়ল ক্রীড়াক্ষেত্রের বিপুল অর্থ বিনিয়োগ! অলিম্পিক্স-কমনওয়েল-এশিয়াডের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার জয়জয়কার দেখতে চায় সরকার। যা বাজেটেই সাফ বুঝিয়ে দেওয়া হল।
সেই লক্ষ্যেই বিরাট প্রতিভার আঁতুড়ঘর এই বাংলার খেলাধুলোর চেহারাটাই বদলে দিতে চাইছে বিজেপি। অত্যাধুনিক স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, ক্রীড়াবিদ ও ক্লাবের জন্য আর্থিক সাহায্য! কী না নেই বাজেটে! রাজ্যে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ খাতে অভূতপূর্ব ও যুগান্তকারী বরাদ্দের জন্য, বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, পয়েন্ট ধরে ধরেই তিনি লিখে দিয়েছেন যে, ঠিক কী কী বলা হয়েছে...
'ভরসা কর্মসূচি'র আওতায় ২১-৪৫ বছর বয়সী যোগ্য বেকারদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান: বেকার স্নাতকদের জন্য ৩,০০০ টাকা এবং অন্যদের জন্য (যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম) ২,০০০ টাকা।
পশ্চিমবঙ্গে নতুন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৫০ কোটি টাকা)।
উত্তরবঙ্গে নতুন আন্তর্জাতিক আউটডোর স্টেডিয়াম ও নতুন ইনডোর স্টেডিয়াম (২০ কোটি টাকা)।
কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম-সহ বিদ্যমান স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার (১০০ কোটি টাকা)।
'খেলো ইন্ডিয়া'-র অধীনে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ (প্রতিটি স্টেডিয়ামের জন্য ৫ কোটি টাকা)।
জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্পোর্টস ক্লাবগুলিকে ১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারের অর্থ প্রদানের জন্য ৫০ কোটি টাকার তহবিল।
সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের যে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের ৩০,০০০ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও স্বাস্থ্য বিমার সম্পূর্ণ খরচ বহনের জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দ মেধা বৃত্তি' প্রদান।
কলকাতার তিন প্রধান সহ মোট পাঁচ ক্লাবকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ১ কোটি টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। এই ঘোণার পর ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের তরফে মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।
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