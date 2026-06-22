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বঙ্গে বিরাট খেলার বাজেট; ১৫০ কোটির স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ভোলবদল, ইস্ট-মোহনকে কোটি টাকা

West Bengal Sports Budget 2026: পালাবদলের পর নতুন সরকার বাংলায় প্রথম রাজ্য বাজেট পেশ করল। আর বিজেপি সরকার বাংলার খেলাধুলোর মানচিত্রই বদলে দিচ্ছে। কী না হচ্ছে এবার? স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সকল বিধানসভা কেন্দ্রে মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:03 PM IST
বঙ্গে বিরাট খেলার বাজেট; ১৫০ কোটির স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ভোলবদল, ইস্ট-মোহনকে কোটি টাকা
Image Credit: ঐতিহাসিক বাজেট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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