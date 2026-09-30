/অবিশ্বাস্য রানের বৃষ্টি বর্ষাপাড়ায়... ভারতের বিরুদ্ধে উইন্ডিজের ৪০৫! ব্রহ্মপুত্রের তীরে মেরুন বিস্ফোরণে ইতিহাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সীমিত ওভারের সিরিজ (৩ ওডিআই ও ৫ টি২০আই) খেলছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গত রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ওডিআই সিরিজের শুভারম্ভ হয়েছিল তিরুঅনন্তপুরমে। প্রথম ওডিআইয়ে বিরাট কোহলি (৮৮ বলে অপরাজিত ১৩৯ রান) ও শুভমন গিলের (১০৮ বলে ১১০ রান) ব্য়াট শাসনে ভারত ৮ উইকেটে জিতেই দারুণ শুরু করেছে। বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলছে দ্বিতীয় ওডিআই। টস হেরে প্রথমে ব্য়াট করে উইন্ডিজ নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেটে ৪০৫ রান তুলল! ব্রহ্মপুত্রের তীরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিস্ফোরণ দেখলেন ভারতীয় বোলাররা। প্রসিধ কৃষ্ণা, আকিব নবি ও গুরনূর ব্রারদের বেদম ঠেঙালেন উইন্ডিজের ব্য়াটাররা। তিন শতকে নাম লেখালেন- জন ক্যাম্পবেল (৬৮ বলে ১০১), অধিয়ানক শাই হোপ (৯৪ বলে ১০৪) ও আমির জাঙ্গু (৭৭ বলে ১১৪)
ঐতিহাসিক ইনিংসে যেসব বড় রেকর্ড ভাঙল এবং মাইলস্টোন তৈরি হল:
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওডিআইতে সর্বকালের সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ: উইন্ডিজের এই স্কোর তাদের আগের সর্বোচ্চ ওডিআই রানের (৩৮৯ রান) রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, যা তারা ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে করেছিল।
সর্বপ্রথম ৪০০-র বেশি রান: ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ওডিআই ম্যাচে অধরা ৪০০ রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করল।
৪০০-র ক্লাবে অষ্টম দল: ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নিউ জিল্যান্ডের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অষ্টম আন্তর্জাতিক দল হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ৪০০-র বেশি রান করার কৃতিত্ব অর্জন করল।
ভারতের বিরুদ্ধে অভিজাত তালিকায়: ভারতের বিরুদ্ধে এটিই এযাবৎকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ ওডিআই দলীয় সংগ্রহ। দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতের বিরুদ্ধে ৪০০-র বেশি রান করার নজির গড়ল।
প্রতিবেদন লেখার সময়ে ভারত ব্য়াট করছে। দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুভমন গিল নেমেছেন রান তাড়ার খেলায়। ভারত ৫ ওভারে তুলল ৩৩ রান। রোহিত ১৮ রানে ও শুভমন ১৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন ক্রিজে।
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