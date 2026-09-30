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অবিশ্বাস্য রানের বৃষ্টি বর্ষাপাড়ায়... ভারতের বিরুদ্ধে উইন্ডিজের ৪০৫! ব্রহ্মপুত্রের তীরে মেরুন বিস্ফোরণে ইতিহাস

IND vs WI LIVE Score, 2nd ODI: অবিশ্বাস্য রানের বৃষ্টি দেখল বর্ষাপাড়া! ভারতের বিরুদ্ধে উইন্ডিজ করল ৪০৫/৭, ব্রহ্মপুত্রের তীরে মেরুন বিস্ফোরণে লেখা হল ইতিহাস 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 30, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:00 PM IST
অবিশ্বাস্য রানের বৃষ্টি বর্ষাপাড়ায়... ভারতের বিরুদ্ধে উইন্ডিজের ৪০৫! ব্রহ্মপুত্রের তীরে মেরুন বিস্ফোরণে ইতিহাস
Image Credit: সেঞ্চুরির পর জাঙ্গু

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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