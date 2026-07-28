/অবিশ্বাস্য স্পেলে অকল্পনীয় বিশ্বরেকর্ড উইন্ডিজ পেসারের, ১৪৯ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে বাবর আজমের পাকিস্তান এসেছে রস্টন চেজের ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে চলছে প্রথম টেস্ট। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পরেই এই রিপোর্ট। আর এদিন লারার দেশের ফাস্ট বোলার জাস্টিন গ্রিভস যা করলেন, তা ক্রিকেট ইতিহাসে কেউ কখনও করতে পারেননি! ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে টানা পাঁচ ওভার উইকেট মেডেন নিলেন তিনি। এদিন লাঞ্চ ব্রেকের আগে ও পরের সময় জুড়ে তাঁর স্পেলই বাবরদের ব্য়াকফুটে ঠেলে দিয়েছিল। টেস্ট ক্রিকেটে গ্রিভস এই প্রথমবার পাঁচ উইকেট পেলেন। এর আগে টানা চার ওভার উইকেট মেডেনের রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রডের। ইংরেজ পেসার ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই রেকর্ড করেছিলেন।
ইতিহাস লিখে কী বললেন গ্রিভস?
৩২ বছর বয়সী গ্রিভস শান মাসুদ, মহম্মদ রিজওয়ান, আমির জামাল, আলি উসমান এবং মহম্মদ আব্বাসের উইকেট তুলে নেন। গ্রিভস ১১ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন তাঁর দুর্দান্ত স্পেলে। পাঁচ ওভার উইকেট মেডেনের সঙ্গেই ৬টি মেডেন ওভারও করেন। তাঁর বোলিং বিক্রমেই পাকিস্তান ২৮২ রানে অলআউট হয়ে যায়। গ্রিভস খেলার পর জানান যে, তিনি নিজের বোলিং কৌশল সহজ রেখেছিলেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রোস্টন চেজের পরামর্শ মেনেই সঠিক জায়গায় ধারাবাহিক ভাবে শুধু বল করার পাশাপাশি নিজের প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রেখেছিলেন। গ্রিভস বলেন, 'আমি যখন বল করতে এলাম, অধিনায়ক শুধু বললেন, 'তুমি যা করছ তাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখো এবং দলের জন্য কিছু উইকেট নেওয়া যায় কি না, সেটাই শুধু দেখার চেষ্টা করো। এদিন বল কিছুটা মুভ করছিল এবং আমি তার সুফলও পেয়েছি। যখনই আমার হাতে বল আসে, দল আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন আমি তাদের জন্য একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তুলতে পারি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো পাঁচ উইকেট পেয়ে আমি সত্যিই আনন্দিত তবে ম্যাচে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।'
ওয়েস্ট টস জিতে ব্য়াট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে তারা ৩১১ রান তুলেছিল। জবাবে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ২৮২ রানে গুটিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে উইন্ডিজ ১২৬ রান তুলতে গিয়ে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তান দারুণ ফাইট দিয়েছে। এখন উইন্ডিজ ১৫৫ রানে এগিয়ে আছে।
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