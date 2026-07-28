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অবিশ্বাস্য স্পেলে অকল্পনীয় বিশ্বরেকর্ড উইন্ডিজ পেসারের, ১৪৯ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম

অবিশ্বাস্য স্পেলে অকল্পনীয় বিশ্বরেকর্ড হল বাইশ গজে। উইন্ডিজ পেসার জাস্টিন গ্রিভস যা করলেন, তা ১৪৯ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথমবার ঘটল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:54 PM IST
অবিশ্বাস্য স্পেলে অকল্পনীয় বিশ্বরেকর্ড উইন্ডিজ পেসারের, ১৪৯ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম
Image Credit: উইকেট নেওয়ার পর গ্রিভসের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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