Messi In India: ₹৮১৮০ কোটির ঝুঁকি! ভারতে কেন খেললেন না মেসি! কোন শর্তে কিংবদন্তির 'পায়ে বেড়ি'?

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 16, 2025, 01:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিয়োনেল মেসির (Lionel Messi) চার শহরের (কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই ও নয়াদিল্লি) হাইপ্রোফাইল ভারত সফরে (Messi GOAT India Tour 2025) তো অনেক কিছুই থাকল। ১০ লাখি 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' সেশন থেকে ৭০ ফুটের মূর্তি উন্মোচন থেকে সচিন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar) হয়ে জয় শাহ (Jay Shah) ও অনন্ত আম্বানির (Anant Ambani) সঙ্গে দেখা! থাকবে কলঙ্কিত কলকাতার (Messi In Kolkata) দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। তবে এখন একটাই প্রশ্ন অনেক ফুটবলপ্রেমীর। যাঁর পরিচয় সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে, সেই এলএমটেন (LM10) কেন মাঠে নেমে একবারও খেললেন না। ওই মেরেকেটে মজার পেনাল্টি শ্যুট থেকে পাসিং! 

ভারতে কেন খেললেন না মেসি! কোন শর্তে কিংবদন্তির 'পায়ে বেড়ি? 

প্রথমত) 'গোট' ট্যুরে ৩৮ বছরের ফুটবলারের প্রথম থেকেই খেলার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয়ত) মেসিপ না খেলার নেপথ্যে বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে গেল তাঁর আকাশছোঁয়া মূল্যের বিমা! বাঁ-পায়ের অসাধারণ জাদুকরের বাঁ-পায়ের বিমা করা হয়েছে ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৮১৮০ কোটি টাকা। মেসিরবিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল ক্রীড়া বীমা পলিসি রয়েছে। এই বীমা মেসিকে তাঁর কেরিয়ার-হুমকির মতো কোনও আঘাত থেকে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। আর এই বিমায় স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া আছে যে, মেসি তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি বা দেশ আর্জেন্টিনার হয়ে না খেললে অন্য কোনও ধরনের খেলায় অংশ নিতে পারবে না। ঠিক এই কারণেই মেসি কোনও প্রীতি ম্যাচ অংশ নিতে পারেননি। কারণ প্রীতি ম্যাচে খেলতে গিয়ে যদি মেসি কোনও ভাবে চোট পান, তাহলে তা বিমার আওতায় পড়বে না। তাই মেসি ৮১৮০ কোটি টাকার ঝুঁকি কোনও মতেই নিতে পারেননি। 

মাইকেল জর্ডনের বিমায় 'খেলার প্রতি ভালোবাসা'

মেসির প্রসঙ্গে বলতেই হবে কিংবদন্তি বাস্কেটবল প্লেয়ার মাইকেল জর্ডনের কথা। 'শিকাগো বুলস'-এর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়েছিল 'লাভ অফ দ্য গেম'। যার মানে  চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, জর্ডনের বিশ্বের কোথাও খেলতে কোনও বাধা ছিল না। 'খেলার প্রতি ভালোবাসা'য় তিনি ছিলেন মুক্ত। যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যে কোনও জায়গায় এবং যে কোনও সময়ে তিনি খেলতে পারতেন কারেরা সম্মতি ছাড়াই। জর্ডনের চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, এই ম্যাচগুলোর সময়ে তিনি আহত হলেও শিকাগো বুলস তাঁকে টাকা দেবে। ১৯৮৪ সালে ৭ বছরের জন্য ৬৩ লক্ষ ডলারের রুকি চুক্তি হয়েছিল জর্ডন ও শিকাগো বুলসের। ১৯৮৮ সালে ৮ বছরের জন্য ২৫৭ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তাঁর চুক্তি নবীকরণ হয়েছিল। তাঁর শেষ দু'টি মরসুমে ছিল রেকর্ড ভাঙা এক বছরের চুক্তি। যার ফলস্বরূপ ১৯৯৭-৯৮ মরসুমের জন্য জর্ডনের বেতন দাঁড়িয়েছিল ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ডলার! মেসির বিমা সুরক্ষার বিষয়ে জর্ডন সুলভ এরকম কোনও শর্তের কথা কখনই উল্লেখ করা হয়নি।

বিশ্বে আর কোন ফুটবলারদের পায়ের বিমা আছে?

মেসি ছাড়াও ফুটবলারদের মধ্যে পায়ের বিমা করানোর তালিকায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলার সময়ে ১৪৪ মিলিয়ন ডলারে পায়ের বিমা করিয়েছিলেন), ডেভিড বেকহ্যাম (তাঁর কেরিয়ারের সেরা সময়ে পুরো শরীরের জন্য বিমা করিয়েছিলেন, বাণিজ্যিক আকর্ষণের কারণে পা এবং মুখের উপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রায় ১৯৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ব্যাপক বিমা পলিসি করিয়েছিলেন) ও গ্যারেথ বেল (রিয়ালেযোগ দেওয়ার সময় তাঁর পায়ের জন্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ইউরোর বিমা করিয়েছিলেন) রয়েছেন।

 

