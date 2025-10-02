English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 Trophy Fiasco: এ কী শুরু করেছে শয়তান দেশ, কঠিন শর্তেই মিলবে ভারতের প্রাপ্য! ট্রফি নিয়ে পালানো মহসিনের হুঙ্কার...

Asia Cup 2025 Trophy Fiasco: নোংরা খেলায় মেতেছে পাকিস্তান। কঠিন শর্তেই মিলতে পারে ভারতের প্রাপ্য! জানালেন ট্রফি নিয়ে পালানো শয়তান দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মাথা মহসিন নকভি...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 2, 2025, 03:48 PM IST
Asia Cup 2025 Trophy Fiasco: এ কী শুরু করেছে শয়তান দেশ, কঠিন শর্তেই মিলবে ভারতের প্রাপ্য! ট্রফি নিয়ে পালানো মহসিনের হুঙ্কার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট (India vs West Indies 1st Test)। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ আজ থেকে শুরু হল প্রথম টেস্ট। আমদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে চলছে খেলা। কিন্তু এশিয়া কাপের ট্রফি বিতর্ক (Asia Cup 2025 Trophy Fiasco) থামার কোনও লক্ষণই নেই! এসিসি প্রেসিডেন্ট ও পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি (Mohsin Naqvi) এবার জানালেন কোন কঠিন শর্তেই মিলবে ভারতের প্রাপ্য!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: দশমীর সকালে সবরমতীর তীরে ধেয়ে এল সিরাজ-বুমরা মিসাইল, শুরুতেই থরথরিয়ে কাঁপল ওয়েস্ট ইন্ডিজ...

এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক

গত রবিবার এশিয়া কাপ জিতেও উইনার্স ট্রফি নেয়নি ভারত। আগেই জানা গিয়েছিল যে, শত্রুদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের হাত থেকে ভারত কোনও মতেই ট্রফি নেবে না। পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্মানে সূর্যদের অবস্থান এক চুলও সরেনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ক্রিকেট ইতিহাসে এই প্রথমবার বিজয়ীদের হাতে ট্রফি দেওয়া হয়নি!সূর্যকুমার এবং অন্যান্য ভারতীয় খেলোয়াড়রা ট্রফি ছাড়াই জয় উদযাপন করেছিলেন দুবাইয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যদিও মহসিনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে, ট্রফি ভারতে পাঠানোর দাবি জানিয়েছে। ফাইনালে ট্রফি দিতে এসেও তা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহসিন! এহেন 'মহান' প্রশাসকই এবার ভারতকে ট্রফি ফেরত দেওয়ার শর্ত চাপালেন!

কী বলছেন মহসিন...

এক্স হ্যান্ডেলে নকভি বড় বার্তা দিয়েছেন। শোনা গিয়েছিল যে, নিজের কৃতকর্মের কারণে তিনি বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। নকভি লিখেছেন, 'আমি একটা বিষয় আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি কোনও ভুলই করিনি। আমি কখনও বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চাইনি এবং কখনও চাইবও না। এইসব বাজে কথা সস্তা প্রচার ছাড়া আর কিছুই না। যার লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেদের জনগণকে বিভ্রান্ত করা। দুর্ভাগ্যবশত, ভারত ক্রিকেটে রাজনীতি টেনেই নিয়ে যাচ্ছে, খেলার চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এসিসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে,আমি কিন্তু সেদিনই ট্রফিটি হস্তান্তর করতে প্রস্তুত ছিলাম এবং আমি এখনও প্রস্তুত। ভারত যদি সত্যিই এই ট্রফি চায়, তাহলে তারা এসিসি অফিসে এসে আমার কাছ থেকে তা নিয়ে যেতে পারে।' যার মানে মহসিন ভারতকে ফের দুবাইয়ে আসতে বলছেন। সেখানেই আইসিসি-র সদর দফতর।

আরও পড়ুন: সেরার সেরা অভিষেক, পেলেন ৩৪ লাখের SUV, রইল দাম-ফিচার্স-ছবি...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
asia cup trophy fiascoasia cup 2025 trophyasia cup 2025 trophy updatesasia cup 2025 trophy controversyAsia Cup 2025
পরবর্তী
খবর

India vs West Indies 1st Test Day 1: দশমীর সকালে সবরমতীর তীরে ধেয়ে এল সিরাজ-বুমরা মিসাইল, শুরুতেই থরথরিয়ে কাঁপল ওয়েস্ট ইন্ডিজ...
.

পরবর্তী খবর

Gurugram techie strangles wife: 'সুইটিকে শেষ করে দিয়েছি!', বউকে খুন করার পর হাড়হি...