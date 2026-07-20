/স্পেন-আর্জেন্টিনার পরের ধাপ কী? লামিনদের দম নেওয়ার ফুরসত নেই! স্কালোনি এবার কী করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজয়ী স্পেন। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার থেকে বিশ্বসেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিল স্পেন। দুর্দান্ত রণকৌশল নীতিতে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে স্পেন। এবার দুই দলের পরবর্তী ধাপ কী?
স্পেন: নিরঙ্কুশ বৈশ্বিক আধিপত্য সুদৃঢ় করা
নেতৃত্বের পালাবদল: টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে অভিজ্ঞ রড্রি ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছেন ঠিকই। তবে এই জয় মূলত তারুণ্যের জয়গানকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯ বছর বয়সী লামিন ইয়ামাল এবং সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার জয়ী পাউ কুবার্সির মতো তারকারাই আগামী এক দশক ধরে 'লা রোজা'-র নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।
উয়েফা নেশনস লিগ: বিশ্বকাপের সেলিব্রেশন দীর্ঘায়িত করার মতো সময় কিন্তু স্পেনের হাতে নেই। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে উয়েফা নেশনস লিগের গ্রুপ পর্বের মধ্যে দিয়ে তাদের পরবর্তী প্রতিযোগিতামূলক যাত্রার শুরু। 'গ্রুপ এথ্রি'-তে স্পেন খেলবে ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া এবং চেকিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হবে।
ফের ফিনালসিমা: আন্তর্জাতিক সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে চলতি বছর মার্চে পূর্ব-পরিকল্পিত ফিনালসিমা ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভবিষ্যতে নতুন কোনও শর্ত বা আয়োজনের আওতায় দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের মধ্যে এই দ্বৈরথটি ফের অনুষ্ঠিত হতে পারে।
আর্জেন্টিনা: যুগের সমাপতন ও আমূল বদল
লিওনেল মেসির বিদায়: ৩৯ বছর বয়সী মেসির সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন। কিংবদন্তি ফুটবলার হয়তো দেশের জার্সিতেও অন্তিমবার মাঠে নামলেন। যদিও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি ঘোষণা করেননি। তবুও আর্জেন্টিনাকে এখন মেসি নির্ভরতা কাটাতে হবে।
অনিশ্চিত কোচের হটসিট: খেলার পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে লিয়োনেল স্কালোনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী বছর ডিসেম্বরে শেষ হবে। তিনি জোরাল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, একেবারে শুরু থেকে নতুন একটি দল বা সাইকেল গড়ে তোলার মানসিক ও শারীরিক ধকলের কারণেই হয়তো তিনি ইস্তফা দিতে পারেন।
নতুন প্রজন্মের উত্থান: ফাইনালে হারের পরেই নিকোলাস ওটামেন্ডির মতো সিনিয়রদের বিদায়ের পথ প্রশস্ত করবে। ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব জুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং এনজো ফার্নান্ডেজের কাঁধেই থাকবে।
কনমেবল বাছাইপর্ব: বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার পর এবার আর্জেন্টিনার মূল লক্ষ্যই হবে দক্ষিণ আমেরিকার (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বাকি ম্যাচগুলি সফলভাবে শেষ করা। পাশাপাশি ২০২৮ কোপা আমেরিকাকে সামনে রেখে তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলারদের দলে নিয়ে ভবিষ্যতের শক্তিশালী দল গড়ে তোলার পরিকল্পনায় জোর দেওয়া।
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