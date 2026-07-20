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স্পেন-আর্জেন্টিনার পরের ধাপ কী? লামিনদের দম নেওয়ার ফুরসত নেই! স্কালোনি এবার কী করবেন?

স্পেন জিতেছে, আর্জেন্টিনার হেরেছে। এবার দুই দলের পরবর্তী ধাপ কী? লিয়োনেল স্কালোনি কি থাকবেন দায়িত্বে? মেসি কি আর গায়ে চাপাবেন দেশের জার্সি?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 20, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:30 PM IST
স্পেন-আর্জেন্টিনার পরের ধাপ কী? লামিনদের দম নেওয়ার ফুরসত নেই! স্কালোনি এবার কী করবেন?
Image Credit: এরপর স্পেন-আর্জেন্টিনা কী করবে?Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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