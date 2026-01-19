English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Virat Kohli And Rohit Sharma: বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে সর্বশেষ নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে দেখা গিয়েছে। RO-KO জুটি ফের কবে ইন্ডিয়ার জার্সিতে খেলবেন?  

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 19, 2026, 08:24 PM IST
Virat Kohli And Rohit Sharma: কিউয়িদের বিরুদ্ধে ODI সিরিজের পর RO-KO জুটিকে ফের কবে ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দুই মহারথী- বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে (Virat Kohli And Rohit Sharma) নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে পাওয়া গেল। 'রো-কো' (RO-KO) জুটি দেশের জার্সিতে এখন শুধু ৫০ ওভারের ক্রিকেটই খেলেন। টি-২০আই এবং টেস্ট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন তাঁরা। ফলে ২১ জানুয়ারি থেকে কিউয়িদের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজের পাশাপাশি আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপেও (ICC T20 World Cup 2026) নেই সাদা বলের দুই জায়ান্ট। এখন প্রশ্ন 'রো-কো' জুটিকে ফের কবে ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে?

আগুনে ছন্দে বিরাট কোহলি

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ২-১ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজ হেরে গেলেও, ভক্তরা বিরাট কোহলির ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়েছেন। প্রথম ওডিআই-তে ৯৩, দ্বিতীয় ওডিআই-তে ২৩ এবং তৃতীয় ওডিআই-তে ১২৪ রান করেছেন বিরাট। এই সিরিজেই ব্যাটিং মায়েস্ত্রো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ২৮ হাজার রান করার মাইলস্টোন তৈরি করেছেন। পাশাপাশি নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ওডিআই-তে সর্বাধিক সেঞ্চুরির রেকর্ডও নিজের নামে লিখিয়েছেন। ইন্দোরের সেঞ্চুরি নিয়ে তাঁর ৭টি হয়ে গেল কিউয়িদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে কোহলি অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন। ধারাবাহিক ভাবে রান করে চলেছেন। শেষ সাতটি ওডিআই ম্যাচে তিনি ছ'টি অর্ধশতক এবং তিনটি সেঞ্চুরি করেছেন।

রীতিমতো হতাশ করলেন রোহিত

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাটকে ঠিক যতটাই রঙিন দেখিয়েছে, অন্যদিকে, রোহিত শর্মা ঠিক ততটাই নিস্প্রভ ছিলেন। এই সিরিজে একটিও অর্ধশতক করতে পারেননি দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে তিনি দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন, যেখানে ছ'ম্যাচে চারটি অর্ধশতক করেছিলেন। এছাড়াও বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৫৫ রান করেছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে তিনি নিজের ছন্দ খুঁজে পেতে হিমশিম খেয়েছেন। এই সিরিজে তিনি ৬১ রান করতে পেরেছেন। তিনি ভালো শুরু করেও সেগুলিকে বড় স্কোরে পরিণত করতে পারেননি।
 
আপাতত ব্রেকে রো-কো

প্রায় ৫ মাসের উপর বিরাট-রোহিত মাঠের বাইরে। তাঁদের ফের দেখা যাবে জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে। ইংল্যান্ডে গিয়ে ভারত সাদা বলের সিরিজ খেলবে চলতি বছর জুলাই মাসে। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের এরপর রয়েছে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলি ১, ৪, ৭, ৯ এবং ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ওডিআই সিরিজটি ১৪, ১৬ ও ১৯ জুলাই হবে। কোহলি এবং রোহিতকে বার্মিংহামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ফের দেখা যাবে। আপাতত ব্রেকে রো-কো

