Dipu Chandra Das: বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসের নির্মম খুনে লিটন চুপ কিন্তু সাকিব গর্জে উঠলেন...
Dipu Chandra Das And Sharif Osman Hadi: দীপু চন্দ্র দাসের খুন ও ওসমান হাদির মৃত্যু নিয়ে লিটন দাস কোনও কথাই বললেন না। কিন্তু সাকিব আল হাসান গর্জে উঠলেন। প্রতিবাদে সরব দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্রনেতা ওসমান হাদির (Sharif Osman Hadi) মৃত্যুকে ঘিরে এখন উত্তাল বাংলাদেশ। এই আবহে ময়মনসিংহের ভালুকায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে (Dipu Chandra Das)। ইসলাম অবমাননার অভিযোগে পোশাক কারখানার কর্মী দীপুকে বের করে এনে পিটিয়ে মেরে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপুর ঘটনায় প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। হাদির মৃত্যু এবং দীপুর খুন নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেননি পদ্মাপাড়ের হিন্দু ক্রিকেটার লিটন দাস (Litton Kumer Das)। বিতর্ক এড়াতেই সেই দেশের টি-২০ অধিনায়ক হয়তো নীরবতা অবলম্বন করেছেন! লিটন চুপ থাকলেও চুপ থাকলেন না সাকিব আল হাসান (Shakib Al Hasan)।
কিংবদন্তি অলরাউন্ডার সাকিব বড়দিনের দিনই ফেসবুকে বোমা ফাটিয়েছেন। সাকিবের হৃদয় কেঁদেছে হাদি-দীপুর মর্মান্তিক পরিণতিতে। জুলাই বিপ্লবের পর থেকেই আর দেশে ফেরা হয়নি সাকিবের। যিনি আওয়ামি লিগের হয়ে নির্বাচন জিতে মাগুরা লোকসভায় পা রেখেছিলেন। সাকিব ফেসবুকে যা লিখেছেন, তা হুবহু এখানে তুলে ধরা হল।
সাকিব লিখেছেন,
রাজশাহীর পঙ্গু মাসুদের ছোট্ট শিশু,
টাঙ্গাইলের মোমিনের ছোট্ট শিশু,
সদ্য নৃশংস হত্যার শিকার দীপু দাশের ছোট্ট শিশু, গোপালগঞ্জের দীপ্ত সাহার ছোট্ট শিশু, ওসমান হাদির ছোট্ট শিশু—আরও কত শত শিশু আজ এতিম হয়ে গেছে!
এই শিশুদের জীবন যেন আগামীর জন্য দুর্বিষহ না হয়—
সে দায়িত্ব বাংলাদেশের, তথা আমাদের।
লক্ষ্মীপুরের শিশু আয়শা,
মাগুরার ধর্ষিত শিশু আছিয়াকে আমরা হারিয়েছি!
ওরা কেউ রাজনীতি বোঝে না,
ধর্ম বোঝে না—
তবুও ওদের জীবন দিতে হয়েছে!
শিশুদের জন্য,
শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য,
মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য—
সর্বোপরি
শিশুর বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়বার জন্য—আমরা কি ঠিক দায়িত্বশীল আচরণ করছি?
ভালো থেকো, সুস্থ থেকো—
আগামী গড়বার কারিগর,
আমাদের আগামী প্রজন্ম।
সবাইকে বড় দিনের শুভেচ্ছা
সাকিব বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিয়ে অনেকের মন জয় করেছেন ঠিকই। কিন্তু বহু মানুষই সাকিবের এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে এসে তাঁকে আবার ধুয়েও দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, 'কোটি কোটি সাকিবের চেয়ে, একজন দেশপ্রেমিক হাদী অনেক মূল্যবান আমাদের কাছে'। কেউ আবার লিখলেন, 'খেলোয়াড় হিসাবে তোমার অর্জনকে স্যালুট জানাই, তবে মানুষ গড়ার কারিগর হতে চাইলে শর্তহীন মাফ চাওয়া ছাড়া তোমার কোন গতি নাই ভাগিনা।' বাংলাদেশের নায়ক সাকিব আজ সেই দেশে অনেকের চোখেই 'ভিলেন'!
