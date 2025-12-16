Auqib Nabi IPL 2026 Auction: ৩০ লাখ থেকে সোজা ৮.৪০ কোটি! নিলামে দিল্লির চমক কাশ্মীরি কোহিনুর, রইল বায়োডেটা...

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: ৩০ লাখ থেকে সোজা ৮.৪০ কোটি! নিলামে দিল্লির চমক কাশ্মীরি কোহিনুর, রইল বায়োডেটা...
Who is Auqib Nabi: আইপিএল ছাব্বিশের নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস, জম্মু ও কাশ্মীরের অলরাউন্ডার আকিব নবীকে ৮.৪০ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে। কাশ্মীরিকে নিয়েই এখন চলছে চর্চা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চর্চায় জম্মু-কাশ্মীরের অলরাউন্ডার আকিব নবী ধর (Auqib Nabi Dhar)। অবশেষে দেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে বছরের পর বছর, কঠোর পরিশ্রমের ফসল পেলেন। ২৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার ৩০ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে নিলামের তালিকায় ছিলেন। মঙ্গলবার, ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত, চলতি আইপিএল মিনি-নিলামে (IPL Auction 2026) দিল্লি ক্যাপিটালস (Delhi Capitals) তাঁকে ৮.৪০ কোটি টাকায় দলে নিয়েছে।
তৃতীয় কাশ্মিরী আইপিএলে!
দিল্লি এদিন ডানহাতি মিডিয়াম পেসারের জন্য প্রথমে বিড করে এবং একটি তীব্র নিলাম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। রাজস্থান রয়্যালস সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লড়াইয়ে অংশ নিলেও, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আকিবের দাম ১ কোটি টাকার উপরে নিয়ে যায়। পরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদাও দর কষাকষিতে যোগ দেয়, কিন্তু দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও দিল্লিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে এবং ৮.৪০ কোটি টাকায় কাশ্মীরিকে নিয়ে আসে ঘরে। জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লার বাসিন্দা আকিব। এখন উমরান মালিক এবং যুধবীর সিং চরাকের পর তৃতীয় কাশ্মিরী হিসেবে আইপিএলে চুক্তিবদ্ধ হলেন। যা রাজ্য ক্রিকেটের জন্য উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।
ঘরোয়া ক্রিকেটে কামাল
আকিবের এই বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক ঘরোয়া ক্রিকেটের ধারাবাহিক চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্সেরই ভিত্তিতেই। একজন প্রকৃত অলরাউন্ডার হিসেবে নতুন বলে সুইং করানোর দক্ষতার জন্য পরিচিত। ডেথ ওভারেও তাঁর বোলিং দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি ব্যাট হাতেও কার্যকর অবদান রাখেন। চলতি সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফিতে তিনি ৭ ম্যাচে ৭.৪১-এর ইকোনমি রেটে ১৫ উইকেট শিকার করেছেন। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বশেষ ম্যাচ ছিল। আকিব ২১ বলে দ্রুত ৩২ রান করার পর ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
রঞ্জিতেও আকিবের কামাল
আকিবের টি-টোয়েন্টি ফর্ম বজায় ছিল ২০২৫-২৬ রঞ্জি ট্রফিতেও। অসাধারণ শুরু করেছিলেন। প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধে শীর্ষ ৫ উইকেট শিকারির মধ্যে আকিবই ছিলেন একমাত্র পেসার, যিনি ৯ ইনিংসে ২৯ উইকেট নিয়েছিলেন। তাঁর শিকারের মধ্যে ছিল তিনটি পাঁচ উইকেটও! রাজস্থানের বিরুদ্ধে অসাধারণ ৭ উইকেটে ২৪ রানের পারফরম্যান্সে মোহিত করেছিল। যা জম্মু-কাশ্মীরকে নকআউট পর্বে জায়গা করে দিয়েছিল। ২০২৪-২৫ রঞ্জি ট্রফিতেও সমান ভাবে প্রভাব ছিল তাঁর। পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতায় আকিব ১৩.৯৩-এর অসাধারণ গড়ে ৪৪ উইকেট নিয়েছিলেন। সেবার দেশের অন্য কোনও ফাস্ট বোলার এই পারফরম্যান্সের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেননি। কেবল বিদর্ভের অলরাউন্ডার হর্ষ দুবে সামগ্রিকভাবে তাঁর উপরে ছিলেন।
নবীর উত্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য!
বারামুল্লায় বেড়ে ওঠার সময়ে আকিব সীমিত পরিসরে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর দক্ষতা শাণিত করেছে। যেখানে লম্বা রান-আপের সুযোগ-সুবিধাই ছিল না। সেই ভিত্তিতেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন বলে মুভমেন্টের ক্ষমতাকে রূপ দিয়েছে। যে গুণগুলো এখন তাঁকে দিল্লি ক্যাপিটালসের একজন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরেছে।
