/ভারতীয় দলে ভূস্বর্গের ভয়ংকর ভূমিপুত্র, শ্রীলঙ্কায় বুমরার বিকল্প রঞ্জিজয়ী নক্ষত্র কে? লাইন-লেন্থ-অ্যাকুরেসিই সম্পদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই বিরাট ধাক্কা খেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আশঙ্কাই সত্য়ি প্রমাণিত হয়েছে। ছিটকে গিয়েছেন দেশের প্রিমিয়াম ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন বুমরা। এখনও সেরে ওঠেননি তিনি। ফলে তাঁকে খেলিয়ে কোনও ঝুঁকি না নেওয়ার পথেই হেঁটেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার বিসিসিআই বুমরার বদলি হিসেবে বেছে নিয়েছে আকিব নবিকে। জম্মু-কাশ্মীরের সিমার এই প্রথম সিনিয়র জাতীয় দলে ডাক পেলেন। সেকথাও বিবৃতিতে জানিয়েছে বিসিসিআই। চলতি বছর আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেছেন নবি। ২৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার ৩০ লক্ষ টাকার বেসপ্রাইজে ছিলেন। ডানহাতি মিডিয়াম পেসারকে নিয়ে নিলামে যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লার বাসিন্দাকে দিল্লি ৮.৪০ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। উমরান মালিক এবং যুধবীর সিং চরাকের পর তৃতীয় কাশ্মিরী হিসেবে আইপিএলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। নবিকে দিল্লি ৫ ম্য়াচ খেলিয়েছিল। যদিও তিনি উইকেট পাননি। এই প্রতিবেদনের ফোকাসেই রইল কে এই আকিব নবি? কীভাবে তিনি জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে গেলেন? তাও আবার বুমরার বদলি হিসেবে। সাম্প্রতিক সময়ে নবির পারফরম্যান্সই কেমন!
কে এই আকিব নবি?
ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত বা জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চল থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারদের তালিকায় রয়েছেন বিবেক রাজদান, সুরেশ রায়না, পারভেজ রসুল এবং উমরান মালিক। তবে আজ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের কোনও ক্রিকেটার টেস্ট খেলেননি। আগামী ১৫ অগাস্ট গলে সিরিজের প্রথম টেস্ট। ২৩ অগস্ট থেকে দ্বিতীয় টেস্ট। নবি যদি কোনও একটি টেস্টের প্রথম একাদশে থাকেন, তাহলে তিনি প্রথম কাশ্মিরী ক্রিকেটার হিসেবে দেশের হয়ে দীর্ঘতম সংস্করণে খেলার ইতিহাস লিখবেন। পারভেজ রসুল এবং উমরান মালিক দেশের হয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলেছেন। চলতি বছর জম্মু-কাশ্মীর প্রথমবারের মতো রঞ্জি জিতে ইতিহাস লিখেছে ঘরোায়া ক্রিকেটে। নবি গত দুই মরসুমে জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে মোট ১০৪ উইকেট নিয়েছেন; এর মধ্যে শুধু ২০২৫-২৬ মরসুমেই তিনি ৬০টি উইকেট নিয়েছেন। বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও বেশ কার্যকর। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় ইন্ডিয়া 'এ' দলের হয়েও খেলেছেন। যেখানে দু'টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে তিনি ছয় উইকেট নিয়েছিলেন। দলীপ ট্রফিতেও নবি ইতিহাস লিখেছেন। টুর্নামেন্টের প্রথম বোলার হিসেবে টানা চার বলে চার উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে নবি রীতিমতো চর্চিত নাম। ধারাবাহিত ভাবেই দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন তিনি। তাঁরই সুফল পেলেন। খুলে গেল জাতীয় দলের দরজা।
কী বৈশিষ্ট্য় নবির বোলিংয়ের
মিডিয়াম পেসার নবির অস্ত্র লাইন-লেন্থ-অ্যাকুরেসি। বোলিং অ্যাকশনে কোনও বদল না এনেই প্রথাগত আউটসুইংগার এবং বিধ্বংসী ইনসুইংগার করায় অত্যন্ত দক্ষ। গতির চেয়েও তিনি ধারাবাহিক ছন্দ, বল ছাড়ার নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় অবস্থান এবং দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় বল ফেলার নিখুঁত লক্ষ্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেন নবি। যা তাঁকে বাকি মিডিয়াম পেসারদের থেকে আলাদা করেছে। লাল বলের ম্যাচে ইনিংসের শুরুতেই নবি অত্যন্ত কার্যকর। আর এই গুণের কারণেই জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক রঞ্জি ট্রফি জয়ের মরসুমে তিনি সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন। বারামুল্লায় বেড়ে ওঠার সময়ে নবি সীমিত পরিসরে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর দক্ষতা ঘষামাজা করেছেন। লম্বা রান-আপের সুযোগ-সুবিধাই ছিল না বলেই সেই তিনি বলের নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন বলে মুভমেন্টের ক্ষমতাকেই নিজের অস্ত্র বানিয়ে ছিলেন। শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন তাহলে রইলেন মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। যদিও দ্বীপরাষ্ট্রে কন্ডিশন স্পিন-সহায়ক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব এবং ওয়াশিংটন সুন্দরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
ভারতের আপডেটেড স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ কৃষ্ণা, গুরনূর ব্রার, দেবদত্ত পাড়়িক্কল, সারাংশ জৈন ও আকিব নবি।
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