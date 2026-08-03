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ভারতীয় দলে ভূস্বর্গের ভয়ংকর ভূমিপুত্র, শ্রীলঙ্কায় বুমরার বিকল্প রঞ্জিজয়ী নক্ষত্র কে? লাইন-লেন্থ-অ্যাকুরেসিই সম্পদ

Who is Auqib Nabi: জসপ্রীত বুমরার বদলি হিসেবে ভারতীয় দলে ঢুকলেন ভূস্বর্গের ভয়ংকর ভূমিপুত্র। রঞ্জিজয়ী নক্ষত্র সিমারের অস্ত্র বিধ্বংসী ইংসুইগার। লাইন-লেন্থ-অ্যাকুরেসিতে বুঝে নেন প্রতিপক্ষের ব্য়াটারদের। কে এই অকিব নবি?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 03, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:27 PM IST
ভারতীয় দলে ভূস্বর্গের ভয়ংকর ভূমিপুত্র, শ্রীলঙ্কায় বুমরার বিকল্প রঞ্জিজয়ী নক্ষত্র কে? লাইন-লেন্থ-অ্যাকুরেসিই সম্পদ
Image Credit: চর্চায় আকিব নবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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