Rajasthan Royals: ১৬২৯০০০০০০০০ টাকায় রাজস্থান রয়্যালস কেনা কাল সোমানি কে? তাঁর মোট সম্পপ্তির পরিমাণ কত জানেন?

Rajasthan Royals: ১৬২৯০০০০০০০০ টাকায় রাজস্থান রয়্যালস কেনা কাল সোমানি কে? তাঁর মোট সম্পপ্তির পরিমাণ কত জানেন?
Rajasthan Royals: রাজস্থান রয়্যালস তো বিক্রি হয়ে গেল। কে কিনলেন এই গগনচুম্বী দামে? কোন ইতিহাস লিখল আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়ন? মালিকানার এ-টু-জেড রইল এই প্রতিবেদনে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯তম আইপিএল (IPL 2026) শুরুর আগেই রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals) ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (Royal Challengers Bengaluru) বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আর ঠিক সেটাই হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদনের ফোকাসে আইপিএলের প্রথম মরসুমের জয়ী দল রাজস্থান রয়্যালস। প্রায় ১৫০০০-১৫৩০০ কোটি টাকায় (একাধিক মতে আবার ১৬ হাজার ২৯০ কোটি টাকাও) রাজস্থান রয়্যালস কিনে নিয়েছে আমেরিকা-ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্যোক্তা কাল সোমানির (Kal Somani) নেতৃত্বাধীন এক কনসোর্টিয়াম। ১০০ শতাংশ মালিকানা তাঁরই।
আগে কাদের হাতে ছিল রাজস্থানের মালিকানা?
রাজস্থানের মালিকানা হস্তান্তরের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা ছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় ব্যবসায়ী মনোজ বাদালের ( Manoj Badale) হাতে। ইমার্জিং মিডিয়া ভেঞ্চার্সের মাধ্যমে তাঁর ৬৫ শতাংশ শেয়ারের মালিকান ছিল। আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্সের ১৫% ভাগ ছিল। ১৩ % অংশীদারিত্ব ছিল মিডিয়া টাইকুন রুপার্ট মারডকের ছেলে লাচলান কিথ মারডকের। যিনি মার্কিনি বহুজাতিক গণমাধ্যম সংস্থা ফক্স কর্পোরেশনের সিইও। তবে এসব এখন ইতিহাস।
আরও পড়ুন: ধর্ষণে অভিযুক্ত স্বামী গতবারের IPL চ্যাম্পিয়ন, সদ্য বিবাহিতা নেটপ্রভাবী স্ত্রীর অন্যের বিছানায় ঝড়, ভিডিয়ো ভাইরাল
এখন রাজস্থানের মালিকানা কাদের হাতে?
কাল সোমানির কনসোর্টিয়ামে রয়েছন রব ওয়ালটন। যিনি আবার ওয়ালমার্ট পরিবারের সদস্য। এবং হ্যাম্প পরিবারের সদস্যরা। যারা এনএফএলে (NFL) ডেট্রয়েট লায়ন্সের মালিক। এছাড়াও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক রয়েছেন। আইপিএল শেষ হওয়ার পরই রাজস্থানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হবে সোমানিদের হাতে। ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হওয়া প্রথম আইপিএল দল হিসেবেও ইতিহাস লিখেছে রাজস্থানখ।
কে এই কাল সোমানি?
কাল সোমানি একজন আমেরিকা-ভিত্তিক উদ্যোক্তা, যাঁর শিক্ষা, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা গোপনীয়তা এবং ক্রীড়া প্রযুক্তি—সহ বিভিন্ন পেশায় ১৫ বছরেরও বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। লিংকডিন প্রোফাইল বলছে, তিনি অ্যারিজোনার স্কটসডেলের বাসিন্দা এবং উদীয়মান প্রযুক্তি ও শাসন কাঠামোর ওপর গুরুত্বারোপকারী একাধিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন ও সেগুলির নেতৃত্বও দিয়েছেন। তিনি আবার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও। রয়েছে এক বৈশ্বিক প্রযুক্তি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান- ইন্ট্রাএজ, ট্রুয়ো, এবং 'ট্রুয়ো.এআই'। যা মূলত গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন এবং কৃত্তিমমেধার গর্ভানেন্সের উপর কাজ করে। এছাড়া শিক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ক একটি প্ল্যাটফর্ম—অ্যাকাডেমিয়ানের নেপথ্যেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি আবার মোটর সিটি গলফ ক্লাবের কো-ওনারও। যে ক্লাবের সঙ্গে আবার কিংবদন্তি গল্ফার টাইগার উডস জড়িয়ে রয়েছেন। টিএমআরডব্লিউ স্পোর্টস ও টিজিএল গল্ফ লিগের মতো উদ্যোগেও প্রাথমিক বিনিয়োগকারী সোমানি। তাঁর ছেলে অর্জুন আবার আমেরিকার জুনিয়র সার্কিটের এক উদীয়মান গল্ফার।
কাল সোমানির মোট সম্পপ্তি কত জানেন?
একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে কাল সোমানির মোট সম্পদের পরিমাণ ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। ব্যক্তিগত সম্পদের বিশাল ভাণ্ডারের সুবাদে সোমানিকে ট্রাম্পের দেশের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্বের নিরিখেও তাঁর নাম আসবে। তবে সোমানির মোট সম্পদ সম্পর্কে আর কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ১৫০০০ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কে কিনেছেন—তা বিবেচনা করলে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ যে আকাশচুম্বী, তা সহজেই অনুমেয়। সোমানির কনসোর্টিয়াম রব ওয়ালটন (১১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি) এবং হ্যাম্প পরিবার-সহ বেশ কয়েকজন বিলিয়নেয়ার বিনিয়োগকারীর সমর্থনপুষ্ট।
আরও পড়ুন: মদ আর মেয়ে, মালকিন প্রীতিও সার্ভিসের জন্য দিয়েছেন ১৮ কোটি, বিস্ফোরক গাঁট-পাঁজর ভাঙা IPL কিংবদন্তি
আরও পড়ুন: সুন্দরী CEO-র খিদে মিটিয়েই রাতারাতি বিরাট প্রমোশন? বিশ্বজয়ী নক্ষত্রকে IPL ক্যাপ্টেনসি 'বিতর্কিত' কাব্যর
