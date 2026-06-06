Who is Manav Suthar: রাজস্থানির ভয়াল 'মরুঝড়ে' হারান বিরাট-রোহিতও! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেককারী মানব সুতার কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়া চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের এক মাত্র টেস্ট (India vs Afghanistan Test 2026) চলছে। যা শুরু হয়েছে শনিবার ৬ জুন থেকে। মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এদিন ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী ৩১৯তম খেলোয়াড় হলেন রাজস্থানের অলরাউন্ডার মানব সুতার (Manav Suthar)। দেশের স্টার স্পিনার কুলদীপ যাদব (Kuldeep Yadav) সুতারের হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিয়ে কিছু মূল্যবান পরামর্শও দিয়েছেন।
তিন নয়া তারকারই একজন মানব
আইপিএল যখন রমরমিয়ে চলছিল তখনই জাতীয় দলের নির্বাচকরা আফগানিস্তান সিরিজের (১ টেস্ট ও ৩ ওডিআই) দল ঘোষণা করে দেন। দলে একসঙ্গে নতুন তিন তারকা সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁরা মানব সুতার, হর্ষ দুবে এবং গুরনুর ব্রার (Manav Suthar, Harsha Dubey and Gurnoor Bra)। সকলকে টেক্কা দিয়ে মানবই সিঁকে ছিঁড়েছে। আর এই প্রতিবেদনে রইল মানবের পুরো বায়োডেটা। বিগত চার বছর তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে রয়েছেন চর্চায়। আর এদিন পেলেন কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার।
রইল মানব সুতারের বায়োডেটা
২৩ বছরের বাঁ-হাতি স্পিনার সুতার। ব্যাট হাতেও বেশ ভালোই পারফর্ম করেন। রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরের বাসিন্দা সুতার। ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজস্থানের হয়ে খেলেন এবং দ্রুত গতিতে বল ঘোরানোর জন্য বেশ সমাদৃত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রাজস্থানের হয়ে সুতারের প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক। ওই ম্যাচেই উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। বাঁ-হাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার সুতার এখনও পর্যন্ত ২৯টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচ খেলে ১২৯ উইকেট পেয়েছেন। ২৫.৮ -এর গড় তাঁর। পাশাপাশি ২.৯৪-এর মিতব্যয়ী ইকোনমি রেটও বজায় রেখেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ছ'বার পাঁচ-উইকেট নিয়েছেন সুতার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সুতারের সেঞ্চুরি-সহ ৯৪৫ রান আছে। ২৫টি লিস্ট এ (৩৪ উইকেট + ৩৫০ রান) ও ২৯টি টি-২০ ম্যাচ (২৫ উইকেট ৯৪ রান) খেলেছেন সুতার।
লাল বলের ক্রিকেটে সুতারের সর্বশেষ ম্যাচটি ছিল গত জানুয়ারি মাসে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। যেখানে তিনি দুর্দান্ত অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়ে ছিলেন। সুতার রাজস্থানের হয়ে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি ( ১২০, যা এখনও পর্যন্ত তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ রান)হাঁকানোর পাশাপাশি ম্যাচে ৭ উইকেটও নিয়েছিলেন। জাতীয় দলের নির্বাচকরা বেশ কিছুদিন ধরেই সুতারকে বেশ সম্ভাবনাময় প্রতিভা হিসেবেই বিবেচনা করছেন। ২০২৪ সালে ৩০ লাখ টাকায় সুতারকে সই করিয়েছিল গুজরাত টাইটান্স। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ২০২৪ ও ২০২৬ মরসুম মিলিয়ে সুতার ৫ ম্যাচে দুই উইকেট পেয়েছেন। ২০২৫ সালে তাঁকে বেঞ্চে থাকতে হয়েছিল। সুতারের আইপিএল ও টেস্ট দলের অধিনায়কও শুভমন গিল। গত বছর ইন্ডিয়া এ-র হয়ে অস্ট্রেলিয়া এ-র বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। তখনই সিনিয়র দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে নিজের নাম ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সুতারের আরও একটি অজানা গল্প রয়েছে। ২০২৩ বিশ্বকাপের আগে জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরে সুতার ডাক পেয়েছিলেন। তাঁর ঘূর্ণিতে রীতিমতো বিরাট-রোহিতও নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। এমনটাই রিপোর্ট এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার।
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