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Who is Manav Suthar: রাজস্থানির ভয়াল 'মরুঝড়ে' হারান বিরাট-রোহিতও! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেককারী মানব সুতার কে?

Who is Manav Suthar: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক করলেন মানব সুতার। রইল তাঁর পুরো বায়োডেটা। জানুন কীভাবে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকেও নাস্তানাবুদ করে ছিলেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 06, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:08 PM IST
Who is Manav Suthar: রাজস্থানির ভয়াল 'মরুঝড়ে' হারান বিরাট-রোহিতও! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেককারী মানব সুতার কে?
Image Credit: সেই বিশেষ মুহূর্ত (ছবি-বিসিসিআই)

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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