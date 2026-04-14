Praful Hinge IPL 2026: ম্যানিফেস্টেশনের মহাশক্তিতে ফার্স্ট ওভারেই ৩ উইকেট, এক রাতে ফলোয়ার্স 4K থেকে 185K, রাজস্থানকে উড়িয়ে ইতিহাস লেখা প্রফুল কে?

Who is Praful Hinge: ম্যানিফেস্টেশনের মহাশক্তিতে ফার্স্ট ওভারেই ৩ উইকেট এসেছে তাঁর। ১৯ বছরে প্রথমবার করে দেখিয়েছেন তিনিই। এক রাতে ফলোয়ার্স বেড়ে হয়েছে 4K থেকে 185K। রাজস্থানকে উড়িয়ে ইতিহাস লেখা প্রফুল হিঙ্গে কে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি আইপিএলে (IPL 2026) স্প্রিন্টারের মতো ছুটছিল রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals)। প্রথম চার ম্যাচ জেতা রিয়ান পরাগদের রথের চাকা বসে গেল নিজামের শহরে এসে। উপলে খেলতে নেমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (Sunrisers Hyderabad) কাছে ৫৭ রানে হারতে হল! মরসুমের প্রথম পরাজয় রাজস্থানের। আর রাজস্থানের 'নাইটমেয়ার' হয়ে গেলেন অনামী প্রফুল হিঙ্গে (Praful Hinge)। ম্যাচের আগে পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা জানতেন না এই নাম। তবে আইপিএলের ইতিহাস বলছে যে, এই মঞ্চ অনামীকে রাতারাতি লাইমলাইটে নিয়ে আসে। আর প্রফুলের সঙ্গে ঠিক এমনটাই ঘটল।
কী করেছেন প্রফুল হিঙ্গে? হায়দরাবাদের ২১৬/৬ তাড়া করতে নেমেছিল রাজস্থান। ১৫৯ রানে তাদের গল্প শেষ হয়ে যায়। আর শুরুতেই খড়কুটোর মতো উড়ে যায় তাদের টপঅর্ডার। মাত্র ১ রানেই চলে যায় ৩ উইকেট। প্রথম ওভারেই রাজস্থানকে ছিন্নভিন্ন করে দেন নাগপুরের ২৪ বছরের মিডিয়াম-ফাস্ট পেসার। প্রফুলের প্রথম বলটি ফেস করেন রাজস্থানের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। অফসাইডের বাইরের বলে ডিপ থার্ডে পাঠিয়ে এক রান নেন যশস্বী। দ্বিতীয় বলে স্ট্রাইক নেন টিমের বিধ্বংসী ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী। প্রফুলের বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে জমা পড়ে যান সলিল অরোরার হাতে। আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই প্রথম উইকেট পেয়ে যান প্রফুল। হিঙ্গের তৃতীয় ডেলিভারিতে ধ্রুব জুরেল বিট করেন। এরপর প্রফুলের চতুর্থ বল জুরেল আড়াআড়ি ব্যাট চালাতে গিয়ে, ব্যাটের কানায় লাগিয়ে স্টাম্প ভেঙে দেন। প্রফুলের চলে আসে দ্বিতীয় উইকেট। তবে তাঁর ধামাকা তখনও শেষ হয়নি। এই ওভারের শেষ ডেলিভারিতে প্রফুল তুলে নেন লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াসকে। প্রথম বলে কোনও মতে বেঁচে যান প্রিটোরিয়াস। কিন্তু দ্বিতীয় বলে ফ্লিক করতে গিয়ে ডিপ স্কোয়্যার লেগে ক্যাচ তুলে দেন নীতীশ রেড্ডিকে। আইপিএলের ১৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ প্রথম ওভারে তিন উইকেট নিলেন। প্রফুল তাঁর আইপিএল অভিষেক চিরস্মরণীয় করে রাখলেন।
ইন্টারনেটও ভেঙে দিলেন প্রফুল! এই আগুনে পারফরম্যান্সে পর এক রাতেই প্রফুলের রাতারাতি ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স বাড়ল বহু গুণ। রাজস্থান- হায়দরবাদ ম্যাচের আগে ৪০০০ ফলোয়ার্স ছিল যার, তাকে এখন ফলো করছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার নেটিজেন! মাত্র ৩০ লাখ টাকায় সানরাইজার্স হায়দরবাদ প্রফুলকে নিয়েছিল নিলামে। তাও আবার ব্যাকআপ পেসার হিসেবে। নির্দিষ্ট কোটার চার ওভার বল করে প্রফুল ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচের সেরাও। আইপিএলের আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেই নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রফুল। ১০টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে ২৬.৭ গড়ে মোট ২৭টি উইকেট শিকার তাঁর। নিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথে বল করা, এবং বারবার বোলিংয়ের মৌলিক বিষয়গুলি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করাই ছিল তাঁর বোলিংয়ের মূল শক্তি। যে পাঠ তিনি নিয়েছেন এমআরএফ পেস অ্যাকাডেমি। সানরাইজার্সে বোলিং কোচ বরুণ অ্যারনই প্রফুলের মেন্টর। প্রাক্তন জাতীয় দলের পেসার প্রফুলের বিদর্ভের হয়ে বোলিং দেখেই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন এমআরএফ পেস অ্যাকাডেমিতে।
'ম্যানিফেস্টেশন'-এর মহাশক্তি- খেলার পর প্রফুল বলেছেন, 'আমার মনে হয় গতবছর কোথাও লিখে রেখেছিলাম যে, আমি আমার প্রথম আইপিএল ম্যাচেই চার বা পাঁচটি উইকেট নেব। এটা আমার ম্যানিফেস্টেশন ছিল। পাওয়ারপ্লে-তে আমি যতটা সম্ভব আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলাম। দেখুন সেই ১৩ বছর বয়সে আমি ক্রিকেট খেলছি। শুরুতে আমি জানতামই না যে, লেদার বলের ক্রিকেট আসলে কী। তবে, আমি বাবাকে বলেছিলাম আমাকে কোনও ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দিতে। বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং এভাবেই আমার ক্রিকেট-যাত্রার সূচনা হয়। আমি ম্যান অফ দ্য় ম্যাচের পুরস্কার আমার পরিবারকে উৎসর্গ করতে চাই।' প্রফুল জানান যে, বৈভবের উইকেট নেওয়ার পরই তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সংযোজন, 'আমি বেশ কয়েকজনকে আগেই বলে রেখেছিলাম যে, আমি বাউন্সার দিয়েই প্রফুলকে আউট করব। আমি চেয়েছিলাম প্রথম বলেই ওকে আউট করতে। এটাই ছিল আমার পরিকল্পনা। আমাদের বোলিং কোচ বরুণ অ্যারন আমাকে এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন।' বোঝাই যাচ্ছে প্রফুল পরিকল্পনা করেই সবটা করেছেন। কিছুই কাকতালীয় নয়। মস্তিষ্কের নীলনকশাই মাঠে কাজে লাগিয়েছেন।
