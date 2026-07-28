/শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে ৩৩ বছরের সারাংশ জৈন কে? কেন তিনি খেললেই ২১ শতকের ইতিহাস বদলে যাবে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর, ভারতের সামনে ভরা ক্রিকেটসূচি। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই খেলবে টিম ইন্ডিয়া। অগাস্টে শ্রীলঙ্কায় দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে সূচনা হয়ে যাচ্ছে ঠালাও ক্রিকেটের। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অজিত আগরকরের জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী ১৫ জনের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। সাই সুদর্শন ও জসপ্রীত বুমরা দলে থাকলেও, তাঁদের খেলা অনিশ্চিত ফিটনেসের কারণে। ওদিকে আবার চোট-আঘাত সারিয়ে দলে ফিরেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। দলে একটাই চমক। তিনি মধ্যপ্রদেশের ৩৩ বছরের অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্ম করে জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন সারাংশ। আর তিনি যদি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাঠে নামেন তাহলে ইতিহাস লিখবেন। একবিংশ শতকে খেলা ভারতের প্রবীণতম টেস্ট অভিষেককারী হবেন!
কে সারাংশ, কেন দলে?
চোটের কারণে প্রথম টেস্টের জন্য অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে রাখা যায়নি। তার বদলি হিসেবেই টিমে এন্ট্রি সারাংশের। মধ্যপ্রদেশ এবং ইন্ডিয়া ‘এ’ টিমের হয়ে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করে দীর্ঘদিন ধরেই রাডারে ছিলেন। কিংবদন্তি রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবসর নেওয়ায় এবং তাঁর বিকল্প ওয়াশিংটন সুন্দর চোটের কারণে দলের বাইরে চলে যাওয়ায় সারাংশ দলে একজন অফ-স্পিনারের অভাব পূরণ করবে। ওয়াশিংটনের মতোই সারাংশ ডান হাতে অফস্পিন করেন। তবে বাঁ-হাতে তিনি ব্যাট করেন। ইন্দোরে জন্মানো সারাংশের বাবা সুবোধ জৈনও মধ্যপ্রদেশের হয়ে ৯টি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন। ২০১৪ সালে সারাংশ প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক করলেও, অভিজ্ঞ কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের অধীনে তাঁর কেরিয়ার বদলে যায়। পণ্ডিতই তাঁকে প্রকৃত অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি মধ্যপ্রদেশের অন্যতম নির্ভরযোগ্য পারফর্মার হয়ে উঠেছেন। ২০২২ সালে মধ্যপ্রদেশের প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গত মরসুমে রঞ্জির ৭ ম্যাচে সারাংশ ৫৭.৫৫-এর গড়ে ৫১৮ রান করেন এবং ৩০ উইকেট শিকার করেন। এছাড়া দলীপ ট্রফিতে মাত্র দু'টি ম্যাচে খেলেই সেখানে দু'টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন। ১৬ উইকেট নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন।
'এ' দল মাতিয়েছেন সারাংশ
শ্রীলঙ্কা সফরে ইন্ডিয়া 'এ' দলের হয়ে খেলার সময় সারাংশ নিজেকে বিশেষ ভাবে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলেন। গলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে তিনি অপরাজিত ৭০ রান করার পাশাপাশি ৬ উইকেট শিকার করেছিলেন। দলে জাদেজা ও কুলদীপ যাদবের জায়গা নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। আর অবশিষ্ট একটি স্লটের জন্য মানব সুতারের সঙ্গে সারাংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল হওয়া সত্ত্বেও সারাংশ কখনই আইপিএলে দল পাননি। ২০২৪, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের নিলামে তিনি 'আনসোল্ড'ই ছিলেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম একাদশে সারাংশ বিরল মাইলস্টোন স্পর্শ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে রবিন সিংয়ের পর তিনিই হবেন প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি ৩৩ বছর বয়স পার করেও টেস্ট অভিষেক করবেন। একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট অভিষেক হয়েছে সমীর দীঘে ও সূর্যকুমার যাদব। আর সারাংশ যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের প্রথম ক্যাপ পান, তাহলে তিনি সূর্যর রেকর্ডও এক বছরের ব্যবধানে টপকে যাবেন।
শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ভারতের দল
টেস্ট সিরিজের আগে কলম্বোতে চারদিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। ৭ অগাস্ট থেকে শুরু হবে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টের জন্য ভারতের দল: শুভমন গিল (অধিনায়ক), কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), সাই সুদর্শন, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুতার, জসপ্রীত বুমরা*, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনূর ব্রার, দেবদূত পাড়িক্কল ও সারাংশ জৈন। এই সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৭ সাইকেলের অন্তর্ভুক্ত। পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের ভালো জায়গায় আনতে হলে শুভমন গিলদের কিন্তু আরও ভালো পারফর্ম করতে হবে। বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত পাঁচে। শ্রীলঙ্কার চেয়ে এক ধাপ উপরে। তবে বাংলাদেশের চেয়ে এক ধাপ নীচে।
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