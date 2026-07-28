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শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে ৩৩ বছরের সারাংশ জৈন কে? কেন তিনি খেললেই ২১ শতকের ইতিহাস বদলে যাবে!

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্মেরই সুফল পেলেন অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। শ্রীলঙ্কার সফরের জন্য প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। কোন ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:59 PM IST
শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দলে ৩৩ বছরের সারাংশ জৈন কে? কেন তিনি খেললেই ২১ শতকের ইতিহাস বদলে যাবে!
Image Credit: সারাংশ জৈন কে?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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