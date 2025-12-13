Who Is Satadru Dutta: কে এই শতদ্রু দত্ত? 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর মূল উদ্যোক্তা গ্রেফতার! রইল পুরো বায়োডেটা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who Is Satadru Dutta? The Main Organiser Behind Lionel Messis GOAT Tour 2025 Arrested: কে এই শতদ্রু দত্ত? 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর মূল উদ্যোক্তা গ্রেফতার! কাদের তিনি অতীতে ভারতে নিয়ে এসেছেন?

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 13, 2025, 04:18 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লিয়োনেল মেসি (Lionel Messi) এলেন, দেখলেন, জয় করলেন! এমনটা চেয়েও আর লেখা গেল না। 'মেসি গোট ইন্ডিয়া ট্যুর' (GOAT India Tour 2025)-এর শুরুতেই ভয়ংকর ছন্দপতন। কলঙ্কিত কলকাতা! ফুটবলপাগল শহরের লজ্জায় মাথা হেঁট হল গোটা বিশ্বের সামনে। শনিবার ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ কালো দিন হয়ে লেখা থাকবে ইতিহাসে। সৌজন্যে- শতদ্রু দত্ত (Satadru Dutta Initiative)

মেসিকে দেখতে এদিন সল্টলেক স্টেডিয়াম (Salt Lake Stadium) ভরিয়ে ছিলেন কলকাতা তথা বাংলা এমনকী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও। শুধু তো আর মেসি নন, তাঁর দোসর ছিলেন লুইস সুয়ারেজ (Luis Suarez) ও রডরিগো ডি পলও (Rodrigo De Paul)। যেভাবে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মেসিদের মাঠে আনা হল, আর তাঁদের সঙ্গে যা যা আচরণ করা হল, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। 

মেসির পরনে ছিল কালো টি-শার্ট। তাঁকে ঘিরে রাখা নিরাপত্তারক্ষীর বলয় এবং কিছু প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান মানুষের চূড়ান্ত হ্যাংলামিতে মেসিকে কার্যত কোনও দর্শক দেখতেই পেলেন না। যেকথা বলেছেন খোদ কুণাল ঘোষও। দেখার একমাত্র উপায় ছিল মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিন। মেসি ২০ মিনিট মাঠে ছিলেন। তারপর তাঁকে বার করে আনা হয়। আর্জেন্টাইন রাজপুত্রের সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের। থাকার কথা ছিল বাংলার আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেউ আসতে পারেননি যুবভারতী। 

মেসি ফিরে যেতেই ভেঙে পড়ে যুবভারতী। 'উই ওয়ান্ট মেসি' স্লোগানে গর্জে ওঠে স্টেডিয়াম। হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও মেসিকে না দেখার রাগ থেকেই জন্ম নেয় রণক্ষেত্র। বিক্ষুব্ধ দর্শক যুবভারতীতে তাণ্ডব শুরু করেন। বোতল ছোড়া দিয়ে প্রতিবাদ জানানো শুরু হয়, আর তা বদলে যায় স্টেডিয়াম ভাঙচুরে। ফ্লেক্স খুলে নেওয়া থেকে শুরু করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া! বাকেট চেয়ার উপড়ে ফেলে দেওয়া থেকে বারপোস্টের জাল ছিঁড়ে ফেলা! প্লেয়ার্স ডাগআউটের প্লাস্টিকের ছাদ পিটিয়ে ভাঙা থেকে ক্যানোপি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে বেনজির বিশৃঙ্খলা। পুলিস-দর্শকের খণ্ডযুদ্ধও জুড়েছিল এই মেগা ইভেন্টে (নামেই, কাজে নয়)।

চরম দুর্ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য পুলিসের কর্তারা। ডিজি রাজীব কমারের সঙ্গেই ছিলেন এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ শামিমও। সাংবাদিক বৈঠকেই জানানো হয়েছে যে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিনের পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিস। পাশাপাশি সাফ জানানো হয়েছে যে, এই ধরনের অব্যবস্থা কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিস। পাশাপাশি দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন ডিজি। 

কে এই শতদ্রু দত্ত?

হুগলির রিষড়ায় জন্মানো শতদ্রু একজন ক্রীড়া সংগঠক বা স্পোর্টস প্রমোটার, ইভেন্ট আয়োজক এবং সমাজসেবী। শতদ্রুতাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ফিনান্স এবং ইনভেস্টমেন্টে। যেখানে একাধিক স্বনামধন্য সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। পরে খেলাধুলোর প্রতি নিজের ভালোবাসাকে পূর্ণকালীন পেশায় পরিণত করেন। গত কয়েক বছরে, তিনি ক্রীড়া প্রচারের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম পরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে সেলিব্রিটিদের উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শতদ্রুর গভীর শ্রদ্ধাও সর্বজনবিদিত। কলকাতা ও ভারতকে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে শতদ্রু কাজ করছেন।

'শতদ্রু দত্ত ইনিশিয়েটিভ' কী?

শতদ্রু দত্ত ইনিশিয়েটিভ হল শতদ্রুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রীড়া প্রচার সংস্থা। এই সংস্থাটি বিনোদনের সঙ্গে অনুপ্রেরণার মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিশ্বমানের ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলোকে ভারতে নিয়ে আসার উপর মনোযোগ দেয়। সংস্থাটির কাজ ক্রীড়া বিপণন, সেলিব্রিটি ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কার্যক্রমকে একত্রিত করা। যা দেখায় যে বিশ্বব্যাপী ক্রীড়াবিদরা কীভাবে সম্প্রদায়কে উন্নত করতে এবং খেলার স্পিরিটকে উৎসাহিত করতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

অতীতে শতদ্রু কাদের এনেছেন?

অতীতে শতদ্রুর হাত ধরে শহরে পেলে-মারাদোনা-কাফু ও এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে এনেছেন...

