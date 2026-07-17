বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারি কে জানেন? কখনও হারতে দেননি স্পেনকে! তবে তাঁর সঙ্গে মেসিদের 'ভয়াবহ' স্মৃতি!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান। মহাযুদ্ধের ঠিক দু'দিন আগেই শুক্র ভোরে রেফারিদের নাম ঘোষণা করে দিল ফিফা। ফাইনালের তিন রেফারিই স্লোভেনিয়ার। প্রধান রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন স্লাভকো ভিনচিচ। টোমাজ ক্লানচনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচকে সহকারী রেফারির সম্মান দিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ফোর্থ অফিসিয়াল আধাম মাখাদমেহ ও রিজার্ভ সহকারী মহম্মদ আল-কালাফ জর্ডনের। ভিএআর রেফারি বাস্তিয়ান ড্যাঙ্কার্ট আবার জার্মানির।
ভিনচিচের চোখে জল
ফিফার রেফারি প্রধান পিয়েরলুইজি কলিনা ভিনচিচকে দিয়েছেন এই ঐতিহাসিক অ্যাসাইনমেন্ট। রেফারি হিসেবে নিজের কিট নেওয়ার সময়ে ভিনচিচ আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। ফিফা সেই ভিডিয়ো শেয়ারও করেছে। স্লোভেনিয়ার প্রথম কোনও রেফারি হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনালের দায়িত্বে থাকবেন ভিনচিচ। তাঁকে পেয়ে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছেন না। উল্টে ফুঁসছেনই! কারণ তাঁর সঙ্গে মেসিদের চার বছর আগের 'ভয়াবহ' স্মৃতি এখনও টাটকা!
আর্জেন্টিনার ভিনচিচ অভিজ্ঞতা
নিজের কেরিয়ারে ভিনচিচ আলবিসেলেস্তেদের খুব বেশি ম্যাচের দায়িত্ব পালন করেননি। তবে তাঁর রেকর্ডে সবচেয়ে বড় ম্যাচটিই ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে। সেই বছর ২২ নভেম্বর কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হয়েছিল সৌদি আরবের। ভিনচিচ ম্যাচের ৮ মিনিটেই আর্জেন্টিনাকে পেনাল্টি দিয়েছিলেন। মেসি জালে বল জড়িয়ে দিয়েছিলেন। খেলা চলাকালীন সৌদি আরবের খেলোয়াড়দের মোট ছ'টি হলুদ কার্ডও দেখিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সৌদি খেলার মোড় ঘুরিয়ে সবাইকে স্তব্ধ করে দেয় এবং ২-১ জিতে নেয়। মেসিদের টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ডে ছেদ পড়েছিল।
চলতি বিশ্বকাপে ভিনচিচ
স্লোভেনিয়ার মারিবোরে জন্মানো ৪৬ বছরের ভিনচিচ ২০১০ সাল থেকে ফিফার আন্তর্জাতিক রেফারি হিসেবে রেফারিং করছেন। বিশ্ব ফুটবলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমসারি ম্যাচ পরিচালনা করেই বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য রেফারি হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। ফাইনালের আগে ভিনচিচ টুর্নামেন্টের তিনটি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ব্রাজিল বনাম মরক্কো, জর্ডন বনাম আলজেরিয়া এবং ইকুয়েডর বনাম মেক্সিকো। মাঠে গালিগালাজ এবং দুর্ব্যবহার রুখতে প্রবর্তিত ফিফার নতুন মুখ ঢেকে রাখার নিয়ম অনুযায়ী ইকুয়েডরের পিয়েরো হিনকাপিয়েকে সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন।
ভিনচিচের হেভিওয়েট বায়োডেটা
২০২৪ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল: ওয়েম্বলিতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের ২-০ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচ পরিচালনা করা।
২০২২ উয়েফা ইউরোপা লিগ ফাইনাল: রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের পেনাল্টি শুটআউটে জয়ের ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট: ইউরো ২০২০ এবং ইউরো ২০২৪-এর একাধিক ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। যার মধ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেনের সেমিফাইনালে জয়ের ম্যাচটিও রয়েছে।
ভিনচিচ এখনও পর্যন্ত স্পেনের যে চারটি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন, সেগুলিতে ইউরোপের জায়ান্ট টিমের অপরাজিত রেকর্ডই রয়েছে। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ম্যাচগুলিতে রেফারিংয়ের অনেক সিদ্ধান্তই যখন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে, তখন নিউ ইয়র্কে ভিনচিচের উপর সবার আলাদা নজর থাকবে।
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