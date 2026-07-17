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বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারি কে জানেন? কখনও হারতে দেননি স্পেনকে! তবে তাঁর সঙ্গে মেসিদের 'ভয়াবহ' স্মৃতি!

বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারির নাম ঘোষণা হতেই আর্জেন্টিনার সমর্থকরা ফুঁসছেন! সাম্প্রতিক অতীতে এই রেফারির সঙ্গে মেসিদের রয়েছে 'ভয়াবহ' স্মৃতি! 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 17, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:45 PM IST
বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারি কে জানেন? কখনও হারতে দেননি স্পেনকে! তবে তাঁর সঙ্গে মেসিদের 'ভয়াবহ' স্মৃতি!
Image Credit: ফাইনালের রেফারি সেই ভিনচিচSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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