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Vozinha FIFA World Cup 2026: ভোজিনহার ভোজবাজি; একা রুখে দিয়েছেন স্প্যানিশ আর্মাডা! কেপ ভার্দের গোলকিপার কে? টাকার অভাবে মাকে আনতে পারেননি বিশ্বকাপে

Cape Verde goalkeeper Vozinha: বিশ্বকাপ দেখল ভোজিনহার ভোজবাজি, একা রুখে দিয়েছেন স্প্যানিশ আর্মাডা! কেপ ভার্দের ৪০ বছরের গোলকিপার কে?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:50 PM IST
Vozinha FIFA World Cup 2026: ভোজিনহার ভোজবাজি; একা রুখে দিয়েছেন স্প্যানিশ আর্মাডা! কেপ ভার্দের গোলকিপার কে? টাকার অভাবে মাকে আনতে পারেননি বিশ্বকাপে
Image Credit: ভোজিনহার ভোজবাজি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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