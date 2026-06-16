/Vozinha FIFA World Cup 2026: ভোজিনহার ভোজবাজি; একা রুখে দিয়েছেন স্প্যানিশ আর্মাডা! কেপ ভার্দের গোলকিপার কে? টাকার অভাবে মাকে আনতে পারেননি বিশ্বকাপে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটেছে স্পেন বনাম কেপ ভার্দের ম্যাচে! মাত্র ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষ থাকেন অতলান্তিক মহাসাগরে ছড়িয়ে থাকা ১০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশ কেপ ভার্দেতে। আর এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র বিশ্বকাপে অভিষেকেই চমকে দিয়েছে। খেতাবের অন্যতম দাবিদার ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিয়েছে তারা। জর্জিয়ার আটলান্টা স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ৭ সেভ করে কেপ ভার্দের নায়ক হয়ে গিয়েছেন ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার ভোজিনহা! তাঁর ভোজবাজিতে প্রথমার্ধের শেষদিকে ফেরান তোরেস, পেদ্রি ও আইমেরিক লাপোর্তের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করার সুবাদে তিনিই হয়েছেন প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ। আর এখন ফুটবলবিশ্বে ভোজিনহাকে নিয়েই চলছে চর্চা। কে তিনি? রইল তাঁর ইতিহাস থেকে বর্তমান
ভোজিনহা কোথায় খেলেন?
ভোজিনহা পর্তুগালের দ্বিতীয়-স্তরের ফুটবল লিগে (লিগা পর্তুগাল টু-তে) খেলেন। শাভেস ফুটবল ক্লাবের গোলপোস্ট সামলান। বিশ্বকাপই তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। ২০০৭ সালে নিজের দেশের ক্লাব বাতুক এফসি-র হয়ে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সেখানে ২০১১ সাল পর্যন্ত খেলেছেন এবং এরপর সিএস মিন্ডেলেন্সে যোগ দেন তিনি। শাভেসে আসার আগে তিনি বিভিন্ন দেশের বহু ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। যার মধ্যে রয়েছে- অ্যাঙ্গোলার প্রগ্রেসো, মলডোভার জিমব্রু চিসিনাউ, পর্তুগালের গিল ভিসেন্তে, সাইপ্রাসের এইএল লিমাসোল এবং স্লোভাকিয়ার এএস ট্রেনচিন।
ভোজিনহা কি তাঁর আসল নাম?
ভোজিনহার আসল নাম জোসিমার জোসে এভোরা দিয়াস। ডাকনাম ভোজিনহা বেছে নিয়েছেন তিনি। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার থেকে এই নাম পাওয়া। ভোজিনহার বাবা সেনায় চাকরি করতেন এবং তাঁর মার জীবন কর্মব্যস্ততায় কাটত। ফলে ভোজিনহার বেড়ে ওঠা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার সঙ্গেই। পর্তুগিজ ভাষায় ভোজিনহার মানে 'লিটল গ্র্যান্ডমা বা লিটল গ্র্যানি'। কেপ ভার্দের সাও ভিসেন্তেতে নিজের জন্মস্থান থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার দীর্ঘ যাত্রাপথে সর্বত্রই ভোজিনহা নামেই পরিচিত হয়েছেন তিনি। জার্সিতেও তাই এই নাম। চলতি বছরের শুরুর দিকে ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভোজিনহা বলেছিলেন, 'আমি যখন অ্যাঙ্গোলায় আসি তখন সেখানে জোসিমার নামে আরেকজন গোলরক্ষক ছিলেন। আমি তখন বলেছিলাম, আমি তো আর জার্সিতে জোসিমার টু লিখব না। কেপ ভার্দের সবাই আমাকে ভোজিনহা নামেই চিনত, তাই আমি সেই নামটাই বেছে নিলাম।'
ম্যাচের পর ভোজিনহা কী বলেছিলেন?
রূপকথার মতো বিশ্বকাপ অভিষেকের পর আবেগে অঝোরে কেঁদেছেন ভোজিনহা। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি অত্যন্ত গর্বিত। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য সম্মানের।' বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনকারী দেশগুলির মধ্যে তাঁর দ্বীপরাষ্ট্রের আয়তনে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম। ভোজিনহা আরও বলেন, 'আমি কেঁদে ফেলেছিলাম কারণ আমি আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমার কাছে বড় হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা আজ এখানে নেই। কয়েক বছর আগেই তাঁরা প্রয়াত হয়েছেন। আমার জীবনের তাঁরাই সবকিছু করেছিলেন। তাছাড়া ভিসার সমস্যায় আমার মা-ও এখানে আসতে পারেননি। মায়ের ভিসার টাকারও আমরা সময়মতো জোগাড় করতে পারিনি। অথচ আমি চেয়েছিলাম মা এখানে থাকুক।'
ভোজিনহা কি এখন বিশ্ববিখ্যাত?
হ্যাঁ, সব দিক থেকেই। স্পেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই গোলরক্ষকের ইনস্টাগ্রাম অনুসারীর সংখ্যা ৫ লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ৫০ লাখে চলে গিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে সবার চোখের সামনে তাঁর নিভৃত অথচ অসাধারণ নৈপুণ্য সবার নজরে আসে। ম্যাচ শেষে ফ্রান্সের ফুটবল তারকা পল পগবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভোজিনহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই পারফরম্যান্স করে ভোজিনহা ইতিহাস লিখেছেন। শেষ তিন বিশ্বকাপের বিচারে ভোজিনহা চতুর্থ গোলকিপার হিসেবে ক্লিন শিট বজায় রেখেছেন। ৭টি সেভ করার (বক্সের ভিতর থেকে ৬টি ও বক্সের বাইরে থেকে ১টি) কৃতিত্ব এখন ভোজিনহার। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও এক ম্যাচে এতগুলি সেভ করা গোলকিপারদের মধ্যেও এখন ভোজিনহাকে ধরা হবে। বয়সের দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে এমন কৃতিত্বে তিনি দ্বিতীয় প্রবীণতম (৪০ বছর বয়স)। উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিংবদন্তি প্যাট জেনিংসই শুধু রয়েছেন তাঁর আগে। ১৯৮৬ সালে তিনি ১০টি সেভ করেছিলেন।
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