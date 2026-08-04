'প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দাও অশ্বিন ভাই, ব্যক্তিগত ভাবেই আমি...'! কেন অনুশোচনার আগুনে পুড়ছেন অর্শদীপ সিং?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলের তরুণ তারকা পেসার অর্শদীপ সিং, সম্প্রতি কৃষ্ণঙ্ক আত্রের ইউটিউব চ্যানেলে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। সাক্ষাত্কারে তিনি স্কিল এবং ট্য়ালেন্টের বিচারে তাঁর দেখা সেরা পাঁচ বোলারের নাম বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর তালিকায় ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ শামি, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন ছিল। তবে তালিকার সর্বশেষ খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আধুনিক ক্রিকেটের 'প্রফেসর' অশ্বিনকেই রেখেছিলেন। আর সবার নীচে অশ্বিনকে রাখার জন্য় ২৭ বছরের পঞ্জবপুত্তর প্রকাশ্য়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন কিংবদন্তির কাছে। এখানেই শেষ নয়, অর্শদীপ বলেন যে, এই ভুলের কারণে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে অশ্বিনকে মেসেজ করবেন। ভারতের হয়ে শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেলা অর্শদীপ বর্তমানে দলের বাইরে। কারণ টিম ইন্ডিয়া এখন শ্রীলঙ্কায় যাবে। রয়েছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।
অর্শদীপের সেরা ৫ কে এবং কেন?
অর্শদীপ বলেন, 'তালিকার শীর্ষে রাখব ভুবি ভাইকে। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে সে আমার খুব প্রিয়। আমি ভীষণ পছন্দ করি। তাই এই ব্যাপারে আমার কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকতেই পারে। সবার আগে আমি ফাস্ট বোলারদের নিয়ে কথা বলব। দু' নম্বরে আমি শামি ভাইকে রাখব। কারণ আপনারা জানেন, যে কোনও উইকেটে সে বল সিম করাতে ওস্তাদ। শামি ভাইয়ের বোলিং চমৎকার এবং বলের সিম পজিশনও নিখুঁত। তৃতীয় স্থানে থাকবে কুলদীপ যাদব। কারণ তার দক্ষতা বিরল, সে একজন চায়নাম্যান বোলার। এরপর আছেন ইউজি ভাই। পঞ্জাব দলে আমরা সতীর্থ এবং তাঁর রেকর্ডও দুর্দান্ত। তিনি প্রচুর উইকেট নিয়েছেন। আমি আসলে অ্যাশ ভাইকে সবার শেষে রাখতে চাইনি। কিন্তু আর কোনও জায়গা খালিই ছিল না। তাই সে পাঁচ নম্বরে চলে এসেছে। অ্যাশ ভাই দারুণ একজন খেলোয়াড়। তাছাড়া আইপিএলে পঞ্জাব দলে অ্যাশ ভাই ছিলেন আমার প্রথম অধিনায়ক। আমি দুঃখিত অ্যাশ ভাই, আমি তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবেই মেসেজ করব।'
অর্শদীপের সাম্প্রতিক পারফরম্য়ান্স
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে শেষবার অর্শদীপকে খেলতে দেখা গিয়েছিল। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া সেই সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে ২৭ রানে হেরে ২-১ ব্যবধানে সিরিজটি হাতছাড়া করেছিল। ওই ম্যাচে বাঁহাতি পেসার অর্শদীপের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। কোনও উইকেট না নিয়েই তিনি ৭২ রান খরচ করেছিলেন। ওডিআই সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজ ভারতের জন্য বেশ কঠিন ছিল। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারত চার ম্যাচেই হেরেছিল। সিরিজের এক ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। দলের এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের মধ্যেও অর্শদীপ চার উইকেট নিয়ে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড সফরের পর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে অর্শদীপকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। সেই সিরিজে ভারত দুর্দান্ত ভাবে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করে খেলায় ফেরে। জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে এটিই ছিল শ্রেয়স আইয়ারের প্রথম সিরিজ জয়।
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