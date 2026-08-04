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'প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দাও অশ্বিন ভাই, ব্যক্তিগত ভাবেই আমি...'! কেন অনুশোচনার আগুনে পুড়ছেন অর্শদীপ সিং?

অনুশোচনার যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে অর্শদীপ সিংকে? কোন ভুলের জন্য় কিংবদন্তির কাছে প্রকাশ্য়ে ক্ষমা চাইলেন ভারতীয় দলের তরুণ তারকা?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 04, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:19 PM IST
'প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দাও অশ্বিন ভাই, ব্যক্তিগত ভাবেই আমি...'! কেন অনুশোচনার আগুনে পুড়ছেন অর্শদীপ সিং?
Image Credit: অশ্বিনের কাছে ক্ষমা চাইলেন অর্শদীপ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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