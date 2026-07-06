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ভিনি থাকতেও কেন ব্রুনো পেনাল্টি নিলেন? আনচেলোত্তির 'অ্যাডভেঞ্চার' ব্রাজিলে প্রথম পাঁচেও নেই রিয়াল তারকা!

ভিনিসিয়াস জুনিয়র থাকা সত্ত্বেও ব্রুনো গিমারেস কেন পেনাল্টি নিলেন? আনচেলোত্তির চমকে দেওয়া উত্তরই দিলেন। সাংবাদিকদের দিলেন পেনাল্টি অর্ডার।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 06, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:24 PM IST
ভিনি থাকতেও কেন ব্রুনো পেনাল্টি নিলেন? আনচেলোত্তির 'অ্যাডভেঞ্চার' ব্রাজিলে প্রথম পাঁচেও নেই রিয়াল তারকা!
Image Credit: আনচেলোত্তির অভিযান শেষSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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