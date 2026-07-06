ভিনি থাকতেও কেন ব্রুনো পেনাল্টি নিলেন? আনচেলোত্তির 'অ্যাডভেঞ্চার' ব্রাজিলে প্রথম পাঁচেও নেই রিয়াল তারকা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে মারমার-কাটকাট লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল-নরওয়ে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শেষ আটের মহাযুদ্ধে ব্রাজিলকে ২-১ হারিয়ে নরওয়ে চলে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। বিরতির পরেই এসেছে তিন গোল। নরওয়ের হয়ে জোড়া গোল আর্লিং হাল্যান্ডের (৭৯' ও ৯০')। ব্রাজিলের একমাত্র গোল নেইমার জুনিয়রের। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ গোল পেনাল্টিতেই করেছেন এনজেটেন। নরওয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের অভিশপ্ত ইতিহাস বদলাল না। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে ২০২৬। ৩৮ বছরে সেলেকাওরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশকে হারাতেই পারল না। পাঁচবারের সাক্ষাতে নরওয়ে ৩ বার জয়ী। ড্র ২ বার। তবে ব্রুনো গিমারেস যদি পেনাল্টিতে মিস না করতেন তাহলে পরিণতি কিন্তু অন্যরকম হতেই পারত।
কেন ভিনি নিলেন না পেনাল্টি? কী বলছেন কোচ?
ম্যাথিউস কুনহাকে বক্সের মধ্যে নরওয়েজিয়ান ডিফেন্ডার ক্রিস্টোফার আয়ের ফেলে দিয়েছিলেন। রেফারি ভার দেখা পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। ১৩ মিনিটে যখন ব্রাজিল আগাম সেলিব্রেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই ব্রুনো গিমারেসের পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন নরওয়ের গোলকিপার অরজান নিল্যান্ড। এরপরেই ব্রাজিল সমর্থকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র মাঠে থাকা সত্ত্বেও নিউক্যাসল ইউনাইটেডর মিডফিল্ডার গিমারেস পেনাল্টি নিলেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এই ভিনি আর ফরাসি মহাতারকা কিলিয়ান এমবাপেই ভাগাভাগি করে পেনাল্টি মারেন।রিয়ারে মোট ১৯ বার পেনাল্টি নিয়েছে ১৩বার গোল করেছেন ভিনি। তাঁর কনভার্সন রেট ৬৮%। ব্রাজিলের হয়ে নেওয়া তিনবার পেনাল্টি নিয়ে দু'বারই ব্যর্থ হয়েছেন ভিনি। যার মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নেওয়া তাঁর সর্বশেষ পেনাল্টি। নরওয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করার আগে গিমারেস তাঁর নেওয়া তিনটি পেনাল্টিতেই গোল করেছিলেন (দু'টি নিউক্যাসলের হয়ে এবং একটি লিয়ঁর হয়ে)। তবে ব্রাজিলের হয়ে এর আগে কখনই পেনাল্টি নেননি গিমারস! তাহলে ভিনির বদলে কেন তিনি? ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি বললেন, 'পেনাল্টি শট নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিনি জুনিয়র আমাদের সেরা পাঁচের মধ্যেও ছিল না। আমরা কিছু পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এক্ষেত্রে সেরা ছিল রাফিনহা। টিমে উপলব্ধ খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা পেনাল্টি টেকারদের তালিকায় সবার উপরে নেইমার, তারপর ইগর থিয়াগো,ব্রুনো গিমারাস এবং এরপর গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি। আমাদের মতে মাঠে ব্রুনোই ছিল সেরা।'
ঘুরে দাঁড়ানোর বাতাই আনচেলোত্তির
ক্লাব ফুটবলে অবিশ্বাস্য সফল আনচেলোত্তি। তাঁর কোচিংয়েই বিশ্বকাপের শিরোপা খরা কাটানোর স্বপ্ন দেখছিল সেলেকাওরা। কিন্তু তেমনটা আর হল না। রীতমিতো সমালোচনার মুখেও পড়েছেন। খেলার পর কোচ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'যা ঘটেছে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই সবাই গভীর ভাবে হতাশ হয়েছে। আমার মনে হয় না আমাদের বিশ্বকাপটা খুব একটা চমকপ্রদ কিছু ছিল। তবে ভালোই কেটেছে। আমার মতে আজকের ম্যাচে জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। এই হার হজম করতেই হয়। এক নতুন অ্যাডভেঞ্চার ছিল। এখন আমাদের নিজেদের জায়গা ধরে রাখার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং উন্নতির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমি মনে করি না এখানেই সব শেষ। বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আজকের ম্যাচের ফলাফল সত্ত্বেও আমি মনে করি, বর্তমান দলটিকে নিয়ে ব্রাজিল বিশ্বকাপের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারত। আমরা যা করতে পারি এবং যা করব, তা হলো জাতীয় দলের জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া, নিজেদের আরও উন্নত করা এবং নতুন নতুন কৌশল বা ধারণা খুঁজে বের করা। আমার মতে আমরা ভালো কাজই করেছি, কিন্তু ফুটবল বা খেলাধুলায় এমনটা ঘটেই থাকে। এই পরিস্থিতি, এই বিষাদ এবং পরাজয়ের স্বাদ—সবকিছুই মেনে নিতে হয়। এসবের সঙ্গে আমি বেশ অভ্যস্ত এবং আমরা পরিস্থিতি সামলে নেব। সামনের পথচলায় আমরা এই অভিজ্ঞতাকেই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগাব।'
৪০ বছর পর বিশ্বকাপে পেনাল্টি মিস
গিমারেসের পেনাল্টি মিস ঐতিহাসিক হয়ে গেল! ব্রাজিলের চার দশকের ধারাবাহিকতা ভেঙে গেল। শেষবার ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিকো পেনাল্টি মিস করেছিলেন। এরপর বিশ্বকাপের মূল সময়ে (টাইব্রেকার বাদে) আর কোনও ব্রাজিলিয়ানই কখনও পেনাল্টি মিস করেননি। যা করলেন গিমারেস। বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে ম্যাচ চলাকালীন (পেনাল্টি শুটআট বাদে) ব্রাজিলের এটি মাত্র চতুর্থ পেনাল্টি মিস! স্পট কিক থেকে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য বরাবরই পরিচিত পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল।
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