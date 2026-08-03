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মাথায় আজ আর একটাও চুল নেই! হার্দিকের এ কী অবস্থা হল! মাসের পর মাস মাঠের বাইরেই বিশ্বজয়ী...

বাহারি হেয়ারস্টাইল ও রঙিন জীবনের জন্য়ই পরিচিত তিনি। কিন্তু হার্দিকের সাম্প্রতিক লুক দেখে অনকেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন। এ কী হল হার্দিকের...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 03, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:23 PM IST
মাথায় আজ আর একটাও চুল নেই! হার্দিকের এ কী অবস্থা হল! মাসের পর মাস মাঠের বাইরেই বিশ্বজয়ী...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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