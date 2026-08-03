/মাথায় আজ আর একটাও চুল নেই! হার্দিকের এ কী অবস্থা হল! মাসের পর মাস মাঠের বাইরেই বিশ্বজয়ী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নতুন লুকে দেখে চমকে গিয়েছেন সকলে! দেশের স্টার অলরাউন্ডারের মাথায় আজ আর একটাও চুল নেই! মাসের পর মাস মাঠের বাইরেই রয়েছেন বিশ্বজয়ী নক্ষত্র। কী হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক? কেন তিনি মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া হলেন? এমনটাই এখন ভাবছেন সকলে? হার্দিক ও তাঁর গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মার একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরেই ভক্তদের মনে এই প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। তিরুমালা-র বিখ্যাত শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরেই ভাইরাল হয়েছেন হার্দিক-মাহিকা। আর সনাতনী হার্দিকের মস্তক মুণ্ডনের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর ধর্মীয় যোগ। অনেকেরই জানা নেই যে, তিরুমালা মন্দিরে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তরা চুল দান করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা এই পবিত্র প্রথা আজও অনেকে মানেন।
কেন চুল কামালেন হার্দিক?
প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্য়ার্থী পালন করেন। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পালনীয় এই আচার ভক্তরা মন থেকেই করে থাকেন। তিরুমালায়মাথা চুল দান করার প্রথাকে সাধারণ ভাষায় 'টনসুরিং' বা 'মুণ্ডন' বলা হয়। স্থানীয় তেলুগু ভাষায় একে 'তালানেনালু' বা 'মুদি সমর্পণ' বলা হয়, এবং যে বিশেষ স্থানে এই মাথা কামানো হয় তাকে 'কল্যাণ কট্টা' বলা হয়। মানুষের বাহ্য়িক সৌন্দর্যের মুকুটই হল চুল, তা বিসর্জন দিয়ে মনের সব অহংকার ও অহমিকা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করা হয়। ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও মানত পূর্ণ হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা জানানো। হয়তো হার্দিক কোনও মানত করেছিলেন, তা পূরণ হওয়াতেই তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজের চুল সমর্পণ করেছেন।
হার্দিকের ফিটনেস ও খেলার কী আপডেট
৩২ বছর বয়সী হার্দিক চলতি বছর আইপিএল চলাকালীন থাই ও পিঠের আড়ষ্টতায় ভুগছিলেন। যার ফলে তিনি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলনেনি। পাশাপাশি আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরেও যাননি। এমনকী সদ্যসমাপ্ত জিম্বাবোয়ে সফর থেকেও ছিটকে পড়েন। হার্দিক বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রিহ্য়াব করাচ্ছেন বলেই আপডেট। আসন্ন সীমিত ওভারের সিরিজের তাঁকে টিমে দেখা যেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। আপাতত ভারতীয় দল শ্রীলঙ্কায় হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ নিয়ে ব্য়স্ত। প্রথম টেস্ট ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু এবং দ্বিতীয় টেস্ট ২৩ অগাস্ট থেকে কলম্বোয় হবে। এরপর টিম ইন্ডিয়া ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে এবং এরপর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজে মুখোমুখি হবে। মনে করা হচ্ছে উইন্ডিজদের বিরুদ্ধেই হার্দিক দলে ফিরতে পারেন!
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