Messi in Kolkata: কেন মেজাজ হারালানে মেসি? কার জন্য রণক্ষেত্র হয়ে গেল যুবভারতী? এবার প্রকাশ্যে এল একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শুনলে হাড়হিম হয়ে যাবে। 

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 14, 2025, 03:21 PM IST
Messi in Kolkata: 'এরপরই বিরক্ত হয়ে মেসি...'! কার জন্য রণক্ষেত্র যুবভারতী? প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের ভোররাতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় গত শনিবার লিয়োনেল মেসি কলকাতায় পা রেখেছিলেন (Lionel Messi)। তবে বেলা গড়াতেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গেন ২০ মিনিট কাটানোর পরেই পরিস্থিতি পুরে বদলে যায়। মেসি ফিরে যেতেই যুবভারতী বদলে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। 'মাসিহা-মেসি'র এক ঝলকও না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ ভক্তরা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে মাঠ ভাঙচুর করে পুরো আয়োজনই ভেস্তে দেয়।

উঠছে একের পর এক প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন কার জন্য যুবভারতী বদলে গেল রণক্ষেত্রে? চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করলেন প্রাক্তন ফুটবলরা লালকমল ভৌমিক (Lalkamal Bhowmick)। যিনি মাঠেই ছিলেন মেসির চৌহদ্দিতে! মেসি যুবভারতীতে পা রাখার আগে, প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে প্রদর্শনী ম‍্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। মোহনবাগান একাদশের সঙ্গে খেলা ছিল ডায়মন্ড হারবার একাদশের। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে লালকমলের বিস্ফোরক বিবৃতিতে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। 

লালকমল বললেন

'দেখুন শুরুতে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল, যখন মেসি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলেন, ওকে বেশ স্বচ্ছন্দই দেখাচ্ছিল, তিনি হাসছিলেন এবং আমাদের সবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন। মেসি কোনও দ্বিধা ছাড়াই অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে অনেক লোক মাঠে ছুটে এসে ছবি তুলতে শুরু করল, মেসি দৃশ্যত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। খুব দ্রুতই জায়গাটা জনাকীর্ণ হয়ে গেল এবং আমরা দেখতে পেলাম তাঁর চারপাশের সবাই ছবি তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে শুরু করায় মেসির প্রতিক্রিয়া দ্রুত বদলে যায়। মেসি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এরপরেই মেজাজ হারান। এরপর সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মেসির নিরাপত্তা দলও এই নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল। কারণ তাঁরা দেখছিল যে, সবদিক থেকে লোকজন মাঠে ঢুকে পড়ছে। এমনকী লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি পলও এই ভিড়ের অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কেউই মাঠে এমন বিশৃঙ্খলার আশা করেননি। এর ফলস্বরূপ তাঁরা সবাই গাড়িতে ফিরে যান এবং ফের মাঠে আসতে অস্বীকার করেন। আমরা সবাই গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম যে তাঁরা ফিরে এসে কয়েক'টি পেনাল্টি নেবেন।

মেসি ম্যাসাকার: ফুটবলের বরপুত্র মেসি। আর এদিকে ফুটবলের শহর কলকাতা। দুয়ে মিলে রাজযোটক হওয়ার কথাই ছিল। তবে যে তিক্ততা নিয়ে মেসি কলকাতা ছাড়লেন। তার প্রভাব আগামী বহু বছর থেকে যাবে। শুধু বাংলাই নয়, দেশের নামও পুড়েছে। আজ মেসিকে নিয়ে সর্বত্র এখন ছিঃছিঃ চলছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ মেসিকে সারা বিশ্ব চেনে। ফুটবলগ্রহের অগুণতি ভক্ত তাঁর। পান থেকে চুন খসলেও সেই খবর গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মেসির নামই যথেষ্ট। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ১৪ দিনের পুলিস হেফাজত দিয়েছে আদালত। এখন দেখার ঘটনায় কে কালপ্রিট, কী কারণে এমন ঘটল, তা কবে সকলের সামনে আসে। তদন্ত কমিটিও কাজ শুরু করে দিয়েছে।   

 

