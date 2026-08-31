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প্রাক্তন ফুটবলার-বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস কেন 'বিগ বস বাংলা'য়? প্রশ্নকর্তা খোদ সৌরভই! মেয়ের কথায় বাবা...

প্রাক্তন ফুটবলার-বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস কেন আচমকাই 'বিগ বস বাংলা'য়? প্রশ্নকর্তা খোদ সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই। 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 31, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:18 PM IST
প্রাক্তন ফুটবলার-বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস কেন 'বিগ বস বাংলা'য়? প্রশ্নকর্তা খোদ সৌরভই! মেয়ের কথায় বাবা...
Image Credit: দীপেন্দু-সৌরভ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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