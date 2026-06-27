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কেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেললেন না হাল্যান্ড? ফরাসিদের বিরুদ্ধে নরওয়ের স্ট্র্যাটেজির আসল রহস্য ফাঁস কোচের

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিশ্বমঞ্চের হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে নরওয়ের প্রথম একাদশে আর্লিং হাল্যান্ড এবং অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের অনুপস্থিতি ফুটবল ভক্তদের স্তম্ভিত করেছিল। উসমান দেম্বেলের হ্যাটট্রিকে নরওয়ে ৪-১ গোলে ম্যাচটি হেরে যাওয়ার পর কোচ স্টালে সোলবাকেন তাঁর এই বড় জুয়া বা ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্তের সপক্ষে মুখ খুলেছেন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 27, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:57 PM IST
কেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেললেন না হাল্যান্ড? ফরাসিদের বিরুদ্ধে নরওয়ের স্ট্র্যাটেজির আসল রহস্য ফাঁস কোচের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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