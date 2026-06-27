/কেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেললেন না হাল্যান্ড? ফরাসিদের বিরুদ্ধে নরওয়ের স্ট্র্যাটেজির আসল রহস্য ফাঁস কোচের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডে বোস্টনের মাঠে যখন ফ্রান্স আর নরওয়ে মুখোমুখি হয়েছিল, তখন ফুটবল বিশ্বের নজর ছিল কিলিয়ান এমবাপে বনাম আর্লিং হাল্যান্ডের দ্বৈরথের দিকে। কিন্তু ম্যাচ শুরুর পর দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। ফরাসি কোচ দিদিয়ে দেশোঁ (যিনি মায়ের শেষকৃত্যের জন্য দেশে ফিরেছেন) যেখানে পূর্ণ শক্তির দল নামিয়েছিলেন, সেখানে নরওয়ের প্রথম একাদশ থেকে উধাও খোদ আর্লিং হাল্যান্ড এবং অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড!
আগের ম্যাচে সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারানো দল থেকে একসঙ্গে ১০টি পরিবর্তন করে বসেন নরওয়েজিয়ান বস স্টালে সোলবাকেন। ফল যা হওয়ার তাই হলো—অনভিজ্ঞ ডিফেন্সকে চূর্ণ করে হ্যাটট্রিক করে গেলেন উসমান দেম্বেলে, ফ্রান্স জিতল ৪-১ গোলে। কিন্তু কেন নকআউট পর্বের আগে এমন বড় ট্যাকটিক্যাল জুয়া খেললেন সোলবাকেন? ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজের রণকৌশল খোলসা করলেন কোচ।
নকআউট পর্বের জন্য ‘ব্যাটারি রিচার্জ’ করা
সোলবাকেন জানান, নরওয়ের ফুটবল ইতিহাসে হলান্ডের জীবদ্দশায় এর আগে কখনো দেশ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পৌঁছায়নি। প্রথম দুই ম্যাচে ইরাক এবং সেনেগালকে হারিয়ে ইতিমধ্যেই সেই ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করে ফেলেছিল নরওয়ে। সোলবাকেনের কাছে তাই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপ সেরা হওয়ার চেয়েও চার দিন পরের শেষ ৩২-এর ম্যাচটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। টুর্নামেন্টের এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সূচিতে ফুটবলারদের শারীরিক ক্লান্তি কাটাতে এবং ইনজুরি থেকে বাঁচাতেই এই ব্যাপক রোটেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
“স্মার্ট হওয়া দরকার, লোভী নয়”
গ্রুপ শীর্ষের লড়াইয়ে ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নামিয়ে ফুটবলারদের ওপর অতিরিক্ত ধকল বাড়াতে চাননি কোচ। সোলবাকেন সটান বলেন, “আমাদের ঝুলিতে ইতিমধ্যেই ৬ পয়েন্ট রয়েছে এবং আমরা খুশি। আমাদের অতিরিক্ত লোভী না হয়ে আরও স্মার্ট হতে হবে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিকই, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শেষ ৩২-এর লড়াই।”
দলের স্বার্থে হলান্ডের বড় আত্মত্যাগ
চলতি বিশ্বকাপে প্রথম দুই ম্যাচে ৪টি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে বেশ ভালোভাবেই ছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির গোলমেশিন আর্লিং হাল্যান্ড। তবে সোলবাকেন স্পষ্ট করে দেন যে, হলান্ড ব্যক্তিগত পুরস্কারের পেছনে ছুটছেন না। সোলবাকেনের ভাষায়, “ও গোল্ডেন বুট বা সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া নিয়ে ভাবছে না, ও ভাবছে দল নিয়ে। ওর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ও সবসময় নিজের আগে দলকে স্থান দেয়।” দলের বৃহত্তর স্বার্থে এবং নকআউটে ফ্রেশ হয়ে মাঠে নামার জন্য খোদ হলান্ড ও ওডেগার্ড হাসিমুখে বেঞ্চে বসতে রাজি হয়েছিলেন।
রক্ষণে বড় ধাক্কা ও আইভরি কোস্টের চ্যালেঞ্জ
কোচ সোলবাকেন তাঁর আক্রমণে হলান্ডকে বসানোর পাশাপাশি রক্ষণভাগেও বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। টরবোয়র্ন হেগেম এবং ক্রিস্টোফার আয়ারের নিয়মিত সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ জুটিকে বিশ্রাম দেওয়াটাই নরওয়ের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অভিজ্ঞতাহীন ফরাসি ডিফেন্সকে নিয়ে ছেলেখেলা করেন এমবাপে, দেম্বেলেরা।
যদিও এই ১০টি পরিবর্তনের জুয়া গ্রুপ পর্বে বড় হারের তেতো স্বাদ দিয়েছে নরওয়েকে, তাও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় কোচ। গ্রুপ রানার্সআপ হওয়া নরওয়ের পরবর্তী লক্ষ্য এখন শেষ ৩২-এ আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচ। সোলবাকেনের এই হিসাব কষা জুয়া আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে সফল হয় কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।
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