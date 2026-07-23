/বাইশে ৬১ পদক ছিল, এবার ৩০ টপকাবে তো? নমো নমো করে হচ্ছে CWG2026! কেন সোনা-রুপো জিততে দম বেরিয়ে যাবে ভারতের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার অর্থাত্ আজ থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু ২৩তম কমনওয়েলথ গেমস (সিউব্লিউজি)। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির অ্যাথলিটদের নিয়ে হওয়া এই আন্তর্জাতিক মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্টে ভারতের ট্র্যাক রেকর্ড মন্দ নয়। তবে চার বছর আগে বার্মিংহ্যামে ভারত ৬১ পদক জিতেছিল। সিউব্লিউজি-র ইতিহাসে ভারতের সেরা ৫ পারফরম্যান্সের তালিকাতেই থাকবে। ৬১ পদকের মধ্য়ে ২২ সোনা, ১৬ রুপো এবং ২৩ ব্রোঞ্জ ছিল। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫৬৪। যার মধ্যে ২০৩ সোনা, ১৯০ রুপো এবং ১৭১ ব্রোঞ্জ। সিউব্লিউজি-র মতো বড় আসরে ভারতীয় স্পোর্টসে একটা রোমাঞ্চ থাকে। দেশের সেরা ক্রীড়াবিদরাই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরতে চান।
একাধিক ইভেন্টই নেই কমনওয়েলথে!
এবার সবকিছুই যেন কিছুটা নিস্তেজ! আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে, পিভি সিন্ধু কোথায়? যাঁর সিঙ্গলস ও মিক্সড টিম ইভেন্ট মিলিয়ে সিউব্লিউজি-তে ৫ পদক (২ সোনা, ২ রুপো, ১ ব্রোঞ্জ) রয়েছে। অলিম্পিক্সজয়ী ব্যাডমিন্টন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কিন্তু সিউব্লিউজি-তে নেই। কারণ ইভেন্টে ব্যাডমিন্টন রাখাই হয়নি। সিন্ধু চায়না ওপেন খেলছেন। যদিও প্রি-কোয়ার্টারে হেরে তাঁর টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধুই সিন্ধুহীন ভারত নয়, সিউব্লিউজি-তে নেই ভারতের পুরুষ ও নারী হকি দল। তারা আসন্ন বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে মগ্ন। দেশের পুরুষ ও নারী হকি দল মিলিয়ে সিউব্লিউজি-তে মোট ৮ পদক জিতেছে (১ সোনা, ৪ রুপো এবং ৩টি)। এর মধ্যে পুরুষ দল জিতেছে ৫ পদক এবং নারী দল জিতেছে ৩ পদক। এখানেই শেষ নয়। গ্লাসগোতে এবার কোনও শ্যুটিং দল অংশ নিচ্ছে না। গতবারের মতো এবারও সিউব্লিউজি-তে শ্যুটিং নেই! শ্যুটিং সহ হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন এবং কুস্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি বাদ দিয়েই হচ্ছে এবারের কমনওয়েলথ!
২০২২ কমনওয়েলথে ভারতের পারফরম্যান্স
বার্মিংহ্যামে ভারতের জেতা ৬১ পদকের মধ্যে কুস্তি থেকেই এসেছিল ১২ পদক। অংশগ্রহণকারী ১২ জন কুস্তিগীরই পদক জিতেছিলেন। ব্যাডমিন্টন থেকে এসেছিল ৬ পদক, যার মধ্যে ছিল ৩ সোনা। বার্মিংহ্যামে টেবল টেনিস থেকে ৭টি, হকি থেকে ২টি এবং ক্রিকেট থেকে ১টি পদক এসেছিল। অর্থাৎ মাত্র পাঁচটি ক্রীড়া ইভেন্ট থেকেই মোট ২৮ পদক জিতেছিল ভারত। আর এবার গ্লাসগোতে এই ইভেন্টগুলিই থাকছে না। পাশাপাশি ভারতের অন্যতম বড় পদক-জয়ের ক্ষেত্রে শ্যুটিংও গেমস থেকে বাদ পড়েছে। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জেতা মোট ৫৬৪টি পদকের মধ্যে ১৩৫ পদকই এসেছে শ্যুটিং থেকে। ২০১৮ সালেই শেষবার এই ইভেন্ট রাখা হয়েছিল।
২০২৬ কমনওয়েলথে ইভেন্ট সংখ্যা কেন কমল?
চার বছর আগে কমনওয়েলথে ১৯টি ইভেন্ট থাকলেও, এবার তা কমিয়ে মাত্র ১০টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। গেমস আয়োজনের খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ভিক্টোরিয়া (অস্ট্রেলিয়া) আয়োজকের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই পরিবর্তন করতে হয়। এর ফলে গ্লাসগো ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে আসে, তবে তাদের বাজেট ছিল অনেক কম এবং গেমসের বিন্যাসও করা হয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে। ইভেন্ট সংখ্যা কমানোর অর্থই হচ্ছে, ভারতের হয়ে পদক জয়ের অধিকাংশ দাবিদারকেই ঘরে বসে টিভি-র পর্দায় কমনওয়েলথ দেখতে হবে। কমনওয়েলথে ভারতের মোট পদক সংখ্যার মধ্যে কুস্তি থেকে এসেছে ১১৪টি এবং ব্যাডমিন্টন থেকে ৩১টি পদক। টেবল টেনিস থেকেও ২৮ পদক রয়েছে ভারতের। বোঝাই যাচ্ছে ইভেন্ট কমে ভারতের সর্বনাশই হয়ে গেল।
২০২৬ কমনওয়েলথে কী কী ইভেন্ট থাকছে?
১) ৩x৩ বাস্কেটবল ও ৩x৩ হুইলচেয়ার বাস্কেটবল, ২) আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস, ৩) অ্যাথলেটিকস ও প্যারা অ্যাথলেটিকস, ৪) বোলস ও প্যারা বোলস, ৫) বক্সিং, ৬) জুডো, ৭) নেটবল, ৮) সাঁতার ও প্যারা সাঁতার, ৯) ট্র্যাক সাইক্লিং ও প্যারা ট্র্যাক সাইক্লিং, ১০) ভারোত্তোলন ও প্যারা পাওয়ারলিফটিং
ভারতের কী কোনও আশাই নেই?
এর উত্তর 'না', কমনওয়েলথে ভারতের শক্তিশালী অ্যাথলেটিক্স টিমই অংশ নিচ্ছে। যারা দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আসর মাতাতে প্রস্তুত। বিশ্বমানের ইভেন্টগুলির মধ্যে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জয়ের লক্ষ্যে থাকবেন নীরজ চোপড়া। লং জাম্পার মুরলী শ্রীশঙ্কর পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার। পাশাপাশি ট্রিপল জাম্প ও হাই জাম্পেও ভারতের বেশ কয়েকজন সম্ভাবনাময় অ্যাথলিট রয়েছেন। ডিসটান্স রানার্স পারুল চৌধুরী এবং গুলবীর সিংও ভারতের জন্য সাফল্য বয়ে আনতে পারেন। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ইভেন্টে যথাক্রমে গুরিন্দরবীর সিং এবং অনিমেশ কুজুর 'দ্রুততম ভারতীয়' হওয়ার লড়াইয়ে নেমে দেশকে গর্বিত করার চেষ্টা করবেন। নজর থাকবে ভারোত্তোলন। যা গ্লাসগো গেমসে পদক জয়ের বড় উৎস হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। দলের প্রধান আকর্ষণ কমনওয়েলথ গেমসের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও টোকিও অলিম্পিক্স পদকজয়ী মীরাবাই চানু। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ভারোত্তোলনে পদক জয়ের এই অভিযানে চানুর পার্টনার বিন্দিয়ারানি দেবী, অজয় বাবু এবং জ্ঞানেশ্বরী যাদব। এবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক জয়ের প্রধান স্তম্ভ হতে চলেছে বক্সিং। কিংবদন্তি লভলিনা বরগোঁহাই এবং বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জ্যাসমিন লামবোরিয়ার নেতৃত্বে ভারতের অনেক তারকা খেলোয়াড় মহিলাদের বিভাগে শীর্ষ বাছাই হিসেবে লড়াইয়ে নামবেন। গতবার লন বোলসে টিম ইভেন্টে ভারত সোনা ও রুপো জিতে ইতিহাস গড়েছিল। এবারও পিঙ্কি, রূপা রানি তিরকি এবং দীনেশ কুমারের নেতৃত্বে দল ভালো কিছুর প্রত্যাশায় রয়েছে। জুডো ভক্তরাও গর্বিত হতে পারেন। গতবার ভারতীয় জুডোকাদের ৩ পদক জিতেছিল এবং এবার তাঁরা ঐতিহাসিক সোনা জয়ের লক্ষ্যে নামবেন। প্যারা অ্যাথলেটিক্সও আশার আলো দেখবে। তবে এবার আগের মতো প্রচুর পদক জয়ের সম্ভাবনা একেবারে কম। পদক জয়ের বড় কয়েকটি ইভেন্ট বাদ পড়ায় ভারত হয়তো ৩০ পদকের গণ্ডি টপকাতেই হিমশিম খাবে। ১৯৯৮ সালের পর হয়তো ভারতের সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে।
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