Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /বাইশে ৬১ পদক ছিল, এবার ৩০ টপকাবে তো? নমো নমো করে হচ্ছে CWG2026! কেন সোনা-রুপো জিততে দম বেরিয়ে যাবে ভারতের?

বাইশে ৬১ পদক ছিল, এবার ৩০ টপকাবে তো? নমো নমো করে হচ্ছে CWG2026! কেন সোনা-রুপো জিততে দম বেরিয়ে যাবে ভারতের?

বাইশের বার্মিংহ্যামে ৬১ পদক ছিল ভারত। এবার আদৌ ৩০ টপকাবে তো? গ্লাসগোতে একেবারে নমো নমো করেই হচ্ছে CWG2026! কেন সোনা-রুপো জিততে দম বেরিয়ে যাবে ভারতের?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 23, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:44 PM IST
বাইশে ৬১ পদক ছিল, এবার ৩০ টপকাবে তো? নমো নমো করে হচ্ছে CWG2026! কেন সোনা-রুপো জিততে দম বেরিয়ে যাবে ভারতের?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রেয়াত করা হবে না কাউকেই! তোলাবাজির অভিযোগে বরখাস্ত বিজেপি নেতা তুহিন
behala news1 hr ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
Naimisha Pradhan2 hrs ago
4
Sonam Wangchuk3 hrs ago
5
Habra old woman3 hrs ago