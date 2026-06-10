FIFA World Cup 2026: ভয়াল মিসাইল হামলা ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! নিস্পাপ ১৬৮ পড়ুয়ার প্রাণ কাড়ল... বিশ্বকাপে ফুটবলারদের বুকে দগদগে 'ক্ষতচিহ্ন'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬; আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরানের সামরিক সংঘাতের শুরু। আর সেদিনই সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ, ইরানের মিনাব শহরের শাজারে তায়বে প্রাথমিক বিদ্যালয় ধুলোয় মিশে গিয়েছিল এক ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায়! ১৬৮ জন স্কুল পড়ুয়া নিহত হয়েছিল (একাধিক মতে ১৭০)। তাদের মধ্যে ১১০ জন পড়ুয়ার বয়স ছিল ৭ থেকে ১২ বছরের। স্কুলে যখন ক্লাস চলছিল তখনই সেই ভয়াল এয়ারস্ট্রাইক হয়েছিল। ঘটনার একাধিক স্বাধীন তদন্তের রিপোর্টে ওই হামলার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করা হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলিও সেটাই নিশ্চিত করেছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছিল ইরান সরকার, ইউনেস্কো (UNESCO) এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও অধিকারকর্মীরা। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের শামিল বলেই দাবি করা হয়েছিল।
কাট টু ৭ জুন ২০২৬। গত রবিবার মেক্সিকোর সময় অনুযায়ী ভোর ৫টায় ইরান বিশ্বকাপ খেলতে তিজুয়ানায় আসে। তুর্কিয়েতে শেষ তিন সপ্তান ট্রেনিং করেই তারা মেক্সিকোতে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও মার্কিন ভিসা জটিলতার কারণেই তারা নিজেদের বেসক্যাম্প অ্যারিজোনার টুকসন থেকে সরিয়ে মেক্সিকোর তিজুয়ানায় করেছে। আমির ঘালেনোইয়ের টিম যখন বিমানবন্দরে পা রাখে, তখনই সবার চোখ যায় মেহেদি তারেমিদের নীল স্যুটে। সকলের বুকের বাঁ-দিকে জ্বলজ্বল করছিল একটি স্টিলের ব্যাজ যেখানে লেখা #168, ইরান বুঝিয়ে দেয় যে, মিনাবের অমানবিক হত্যালীলার দগদগে ক্ষত আজও তাদের বুকে। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ফুটবলারদের পরিধানে বা সরঞ্জামে কোনও ধরনের রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত স্লোগান, বিবৃতি বা ছবি রাখা যাবে না। অন্যথায় প্রতিযোগিতার আয়োজক সংস্থা বা ফিফা সংশ্লিষ্ট ফুটবলার বা দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। 'দ্য অ্যাথলেটিক'-এর রিপোর্ট বলছে তুরস্কের আন্তালিয়ায় প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শিবির ছাড়ার সময় ইরানের ফুটবলারদের জার্সিতে ওই ব্যাজগুলি আর ছিল না।
আরও পড়ুন: ১৭০০ টাকায় এক বোতল বিয়ার! বিশ্বকাপে আকাশছোঁয়া মদের দাম, ফ্যানরা ফুঁসছেন
ফুটবল মাঠে ইরানের চলতি যুদ্ধের প্রসঙ্গ বা প্রতীক তুলে ধরার ঘটনা এই প্রথম নয়। চলতি বছর মার্চে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার আগেও জাতীয় সংগীতের সময় ইরানের খেলোয়াড়রা স্মারক প্রতীক হিসেবে স্কুলব্যাগ উঁচিয়ে ধরেছিলেন। প্রীতি ম্যাচের সেই একই পর্বে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে খেলার আগে, ইরান দল নিহত শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের ছবি এবং বোমা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার ছবিও তুলে করেছিল। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সেই ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন।বর্তমানে সংঘর্ষ বিরতি চললেও আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে এখনও যুদ্ধাবস্থাই বিরাজমান। দু’পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে ইরানের রীতিমতো সংশয় ছিল। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচ দিন আগেই আমেরিকার ভিসা পেয়েছেন মেহেদি তারেমিরা। হিসেব মতো নিজেদের প্রথম ম্যাচের ঠিক ১০ দিন আগে। কেবল ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফের নির্বাচিত সদস্যদেরই ভিসা দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকান মিডিয়ার মতে ইরানের যে ১৩ জন সদস্য ভিসা পাননি, তাঁদের মধ্যে দু'জন অ্যানালিস্ট, কয়েকজন এক্সিকিউটিভ এবং মিডিয়ার আধিকারিকরাও রয়েছেন। ভিসা না পাওয়ায় ইরানে তুমুল ক্ষোভের সূষ্টি হয়েছে! ইরান তাদের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ আমেরিকায় খেলবে। তিজুয়ানা থেকেই দল যাতায়াত করবে। নিরাপত্তার কারণে আমেরিকায় থাকবে না ইরান। ১৬ জুন নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলসে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)