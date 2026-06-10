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FIFA World Cup 2026: ভয়াল মিসাইল হামলা ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! নিস্পাপ ১৬৮ পড়ুয়ার প্রাণ কাড়ল... বিশ্বকাপে ফুটবলারদের বুকে দগদগে 'ক্ষতচিহ্ন'

Iran Footballers #168 Badges: ইরানের ফুটবলাররা বিশ্বকাপে কেন #168 ব্যাজ পরে এলেন? মেহেদি তারেমিদের নীল স্যুটে কেন এই বিশেষ নম্বর? জেনে নিন এখনই...

Published: Jun 10, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:45 PM IST
FIFA World Cup 2026: ভয়াল মিসাইল হামলা ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! নিস্পাপ ১৬৮ পড়ুয়ার প্রাণ কাড়ল... বিশ্বকাপে ফুটবলারদের বুকে দগদগে 'ক্ষতচিহ্ন'

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মিসাইল হামলা ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! ১৬৮ পড়ুয়ার প্রাণ কাড়ায় ফুটবলাররা...
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