Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /WATCH: ৯৪ হাজারের স্টেডিয়াম রাতারাতি সাফ! অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! নেদারল্যান্ডস-জাপান ম্যাচের পর এ কী হল?

WATCH: ৯৪ হাজারের স্টেডিয়াম রাতারাতি সাফ! অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! নেদারল্যান্ডস-জাপান ম্যাচের পর এ কী হল?

Japan Fans Cleans Stadium: খেলার পর জাপানি সমর্থকরা কেন স্টেডিয়াম পরিষ্কার করেন? জানলে সেই দেশের মানুষের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাহ

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:55 PM IST
WATCH: ৯৪ হাজারের স্টেডিয়াম রাতারাতি সাফ! অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! নেদারল্যান্ডস-জাপান ম্যাচের পর এ কী হল?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ছেলের হাতে গড়া দলেই রাজ্য-রাজনীতিতে ঝড়! কী বলছেন NCPI প্রতিষ্ঠাতার মা?
NCPI1 min ago
2
Japan Fans Cleans Stadium1 min ago
3
Kolkata Jankalyan Shibir28 min ago
4
BBC Layoffs32 min ago
5
Ram Temple Donation Controversy56 min ago