/WATCH: ৯৪ হাজারের স্টেডিয়াম রাতারাতি সাফ! অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! নেদারল্যান্ডস-জাপান ম্যাচের পর এ কী হল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2026) গ্রুপ 'এফ'-এর পর্দা উঠেছে নেদারল্যান্ডস বনাম জাপানের (Netherlands vs Japan, FIFA World Cup 2026) অসাধারণ হাইভোল্টেজ ম্যাচ দিয়েই। ডাচদের বিরুদ্ধে পরপর দু'বার পিছিয়েও হাজিমে মোরিয়াসুর সামুরাই ব্ল্যু (Samurai Blue) দুরন্ত কামব্যাক করে ২-২ করেছে। খেলা হয়েছিল ট্রাম্পের দেশের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামে। ৯৪ হাজার দর্শকাসন রয়েছে ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে। ট্র্যাডিশন মেনে এবারও খবরে জাপানের সমর্থকরা। খেলার পর তাঁরা যেভাবে অতীতে মাঠ পরিষ্কার করে এসেছেন, এবারও তার অন্যথা হয়নি। ফিফাও সমাজমাধ্যমের পাতায় ব্যতিক্রম ফ্যানদের কার্যকলাপের ছবি এবং ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সিটের আশেপাশের আবর্জনা কুড়াচ্ছে এবং গ্যালারি পরিষ্কার করছেন। নেটদুনিয়াতেও এই ফুটেজ ভাইরাল।
সেই ১৯৯৮ থেকে শুরু
ফুটবল বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক্সের মতো আন্তর্জাতিক ইভেন্টে স্টেডিয়াম পরিষ্কার করা জাপানি ফ্যানদের হলমার্ক হয়ে গিয়েছে। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপের সময়ে এই রীতির শুরু। সেবার গ্রুপ পর্বে জাপান বিদায় নিলেও, খেলার শেষে সমর্থকরা কিন্তু বিষণ্ণ হদয়ে ফিরে যাননি হোটেলে। তাঁরা মাঠের আবর্জনা পরিষ্কার করেই গিয়েছিলেন! তাঁদের এই নাগরিকসুলভ আচরণ ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল বিশ্বজুড়ে। এরপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রীড়া আসরে জাপানি সমর্থকরা এই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তবে সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে গতবারের কাতার বিশ্বকাপ। ২০২২ সালের ২৩ নভেম্বরের সেই ঘটনা আজও ভোলেনি ফুটবলবিশ্ব। গ্রুপ পর্বে চারবারের বিশ্বজয়ী জার্মানির বিরুদ্ধে জাপান ২-১ জয় তুলে চমকে দিয়েছিল। খেলার পর জাপানের সমর্থকরা খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের নিজেদের বসার জায়গা পরিষ্কার করেছিলেন। সম্মান, দায়িত্ববোধ ও সমষ্টিগত চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপের কারণে এই কাজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অত্যন্ত প্রশংসিত এক রীতিতে পরিণত হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
জাপান কেন এমনটা করে?
ডালাসে খেলার পর মাঠ পরিষ্কার করার ফাঁকে এক জাপানি ফ্যান বলেন, 'দেখুন এটা আমাদের সংস্কৃতি। আসলে বিষয়টি হচ্ছে সবের প্রতি শ্রদ্ধা—ফুটবলার থেকে শুরু করে সমর্থক এবং স্টেডিয়াম। এখানে আসতে পারাটা আমাদের কাছে সম্মানের। তাই আমরা কোনও বিশৃঙ্খলা বা নোংরা পরিবেশ তৈরি করে চলে যেতে চাই না। আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই আমরা এমনটা করে থাকি।' জাপান কিন্তু শুধুই মাঠ সাফ করে খবরে আসেনি। এক্সে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, জাপান কোনও খেলায় জেতার পর ফ্যানরা রাস্তায় অদ্ভুত ভাবে উদযাপন করেন। রাস্তায় ট্রাফিক লাইট যখন লাল হয়ে যায়, তখন তাঁরা একত্রিত হয়ে আনন্দ-উল্লাস করেন। আবার সবুজ সিগন্যাল জ্বলে যাওয়ার পর গাড়িগুলিকে চলাচলের সুযোগ করে দিতে তাঁরা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ান। পূর্ব এশিয়ার উন্নত এবং প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ দ্বীপরাষ্ট্র জাপান। সেখানকার নাগরিকদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং চরম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্বভাব সকলকে শেখায়।
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